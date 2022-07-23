В России возобновили программу льготного автокредитования: Как получить скидку от 20 до 35 процентов на покупку машины

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Российский автопром сейчас лежит в кювете днищем вверх. Спасать надо отрасль – это понимают все, от рядового автослесаря до министров. Которые и придумали, как поддержать многострадальный автопром, а заодно и покупателей отечественных машин.
С 14 июля в России возобновили льготные программы автокредитования, но с измененными условиями. Правительство направит на эти цели 10,2 млрд рублей. Давайте разберемся, какой толк обычным гражданам от этих денег.
В первую очередь это появившиеся еще в 2015 году программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
«Первый автомобиль» - как и следует из названия, для тех россиян, у кого до сих пор машины не было.
«Семейный» - для семей с детьми. С 2020 года достаточно, чтобы ребенок был хотя бы один.
Кроме того, есть программа для медицинских работников, которые заняты в государственной системе здравоохранения, и, с 2022 года, работников государственных и муниципальных образовательных организаций.
И еще один вариант — сдать в трейд-ин (это когда стоимость старого авто засчитывается в счет нового) машину старше шести лет, которой вы владели не менее одного года.
Общий смысл всех программ — машины можно купить со скидкой. Часть первоначального взноса на новое авто оплачивает государство (та самая скидка, которая рассчитывается от общей стоимости автомобиля), на остальное оформляется обычный автокредит.
Итак, новые условия покупки авто с господдержкой.
1) Скидка составит 20% (было 10%), а для в регионах Дальневосточного федерального округа — 25% (так и было). Иными словами, 20% стоимости автомобиля оплатит государство.
2) Купить можно любые модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей.
Предыдущий потолок был 1,5 тысячи рублей, но в список возможных покупок входили Hyundai, Kia, Volkswagen, Renault и т. п., которые собирали на российских заводах. Renault нас покинул, а большая часть других сборочных производств иностранных автоконцернов в России стоит. Так что выбор не очень велик.
С 14 июля в России возобновили льготные программы автокредитования. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Многие надеялись, что в список включат хотя бы китайские кроссоверы Haval, которые собираются у нас под Тулой. Благо, это единственное сборочное предприятие иностранного производителя, которое и в нынешних условиях исправно работает. Но, как выяснилось, производство Haval недостаточно локализовано (мало используют российских компонентов), поэтому не попадает в программу по формальным признакам.
Потолок в 2 млн рублей, с учетом нынешних средних цен на автомобили, выглядит логичным. И в то же время несколько напрягает. То есть это теперь так и будет: около 2 млн рублей - «нормальная» цена бюджетного российского автомобиля?
3) Зато в программу попали электромобили. Конкретно - марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке. Их можно приобрести с повышенной скидкой в 35%.
Правда, электрокаров этих в продаже пока нет. «Моторинвест» их еще не начал выпускать. Запустить производство предполагается в сентябре. А в продажу, как уверяют в Минпромторге, первые автомобили поступят в том же месяце.
Общая схема обычная. Для начала вам надо найти автосалон, который работает по программам льготного автокредитования, и убедиться, что там есть нужная модель авто. Менеджер автосалона поможет определиться с банком (если будет из чего выбирать).
Сильно торопиться и бежать в автосалоны прямо сегодня пока не стоит. Лучше, чтобы к программе подключилось побольше банков. Хотя условия господдержки стандартные, на большую часть стоимости автомобиля (за вычетом госсубсидии) вы оформляете автокредит на обычных рыночных условиях, а они у разных банков могут отличаться. Пока об участии в льготном автокредитовании первыми объявили ВТБ и Совкомбанк, то есть выбор не очень велик.
Есть ряд дополнительных условий и необходимых документов.
- Нужно иметь российское гражданство, водительские права и не иметь других, уже взятых в этом и предыдущем году автокредитов, в том числе выплаченных.
- Для «Семейного автомобиля» Понадобится справка из ГИБДД о том, что у вас нет в собственности машины. Для «Первого автомобиля» - что ее вообще никогда не было.
- Медицинским работникам нужен документ, подтверждающий принадлежность работодателя к государственной системе здравоохранения, а сотрудникам образовательных учреждений - к государственной или муниципальной образовательной организации. То есть справка с работы.
- Для схемы с трейд-ин надо предоставить банку документ от дилера о передаче автомобиля клиента в счет покупки нового, а также копию ПТС или свидетельства о регистрации.
К льготному автокредитованию правительство прибегает с кризиса 2015 года. Тогда, как все мы помним, спрос на новые авто тоже провалился - хотя и не так радикально, как сейчас. С тех пор действие программ периодически возобновляется, а условия меняются.
В 2020 году основные программы - «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» - продлили до 2023 года. А условия расширили еще и на медиков, которые работают в государственном здравоохранении, а также тех, кто хочет избавиться от «возрастного» (старше шести лет) автомобиля и воспользоваться системой трейд-ин (старый автомобиль остается в автосалоне, его стоимость засчитывается в счет оплаты новой машины).
С января 2022 года господдержку снова расширили — на сотрудников гособразования.
Один из главных минусов льготных автокредитов — выделенные на них из госбюджета средства на текущий год, как правило, всегда заканчивались за несколько месяцев. Надо ждать следующего года и нового денежного «транша» от правительства. Именно поэтому, хотя формально программы льготного автокредитования действуют до 2023 года, ни в конце 2021-го, ни в первой половине 2022-го ими воспользоваться было нельзя. О перезапуске программ в этом году объявили только в середине июля.
Еще один минус - льготные автокредиты выдают далеко не все банки. Поэтому нужно внимательно изучить условия и все просчитать. Чтобы не получилось, что автомобиль с господдержкой обойдется вам по совокупности всех трат дороже, чем если вы возьмете обычный, не льготный автокредит.
И минус номер три - конкретно нынешнего года. Из-за дефицита импортных деталей очень может статься, что вы не найдете автомобиль в той комплектации, которая вас бы устроила. Если готовы покупать «Ладу Веста» или «Ниву» без антиблокировочной системы тормозов и подушки безопасности - тогда без проблем.
Что такое электромобиль Evolute?
Впервые про эти электрокары стало известно в марте 2022 года. Администрация Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали контракт, по которому производитель обещает вложить в выпуск электромобилей 13 млрд рублей в течение 11 лет. За это время предполагается выпустить 242 тысячи машин.
Как утверждают эксперты, российские модели электромобилей дублируют китайские разработки. Это ответ на вопрос, откуда буквально в считанные месяцы у нас появятся отечественные электромобили. Причем уже и в продаже.
Моделей в перспективе предполагается пять - седан, минивэн и три кроссовера. Четыре из них должны быть запущены в этом году, пятая в 2023-м. Пробег на одном заряде от батареи ожидается от 200 до 700 км.
Дилерские центры Evolute, как ожидается, поначалу откроются в нескольких крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Сочи. А первым в продажу, предположительно, поступит компактный переднеприводной кроссовер Evolute i-Joy (аналог китайского электромобиля).
Ранее на липецком заводе «Моторинвесте» собирались «китайцы» Great Wall и Changan.
Реализация новых авто в России
Бренд Июнь 2022 Июнь 2021 Падение за год
1. АвтоВАЗ 7 484 40 096 -81%
2. Kia 3 703 18 801 -80%
3. ГАЗ* (коммерческие авто) 2 710 4637-42%
4. Hyundai* 2 685 19 204 -86%
5. Renault* 1 834 13 265 -86%
6. Haval 1 637 3509 -53%
7. УАЗ* 1 583 2816 -44%
8. Geely 1 027 2069 -50%
9. Volkswagen 671 10 220 -93%
10. Skoda 659 10063 -93%
*Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры, если они есть в продуктовой линейке.
Модель Июнь 2022 Июнь 2021 Падение, %
1. Lada Granta 3305 14133 -76,6%
2. Lada Vesta 1767 11932 -85,2%
3. Kia Rio 1196 6434 -81,4%
4. Hyundai Creta 1012 7315 -86,2%
5. Haval Jolion 892 907 -0,02%
6. Lada Niva 881 5399 -83,7%
7. Lada Largus VP 705 3982 -82,3%
8. Renault Logan 654 2548 -74,3%
9. Kia Sportage 611 1971 -69%
10. Hyundai Solaris 528 7 206 -92,7%
По данным Ассоциации европейского бизнеса.