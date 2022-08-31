Баллы заставят водителей соблюдать правила!

Поэтому чтобы достичь безопасности на дорогах, по мнению Дмитрия Давыдова, автора проекта «20 идей по развитию России», стоит обратить внимание на укрепление сознательности и мотивации граждан не нарушать правила.

ИСПАНСКИЙ ОПЫТ

Многие страны Евросоюза имеют низкие показатели смертности на дорогах, и их опыт может послужить примером для России в решении данной проблемы.

По информации Европейского Совета Транспортной Безопасности в 2012 году в 17 из 27 стран Евросоюза уже использовалась система штрафных баллов, когда нарушению присваиваются баллы, а права лишаются после достижения определенной суммы в течение периода времени.

Для примера возьмем Испанию. Смертность на дорогах этой страны за 20 лет сократилась почти в 4 раза. Эксперты связывают такой прогресс с внедрением 1 июля 2006 года системы штрафных баллов за нарушения.

За первые 18 месяцев работы система штрафных баллов способствовала спасению 618 (!) жизней, которые иначе погибли бы в авариях.

В Испании водителю присваивается 12 баллов (8 баллов для водителей со стажем менее трех лет и для тех, кто возобновляет вождение после лишения прав). В зависимости от тяжести нарушения, водитель может получить либо только штраф, либо штраф плюс потерю баллов. За любое нарушение водитель рискует потерять от 2 до 6 баллов, но не более 8 в день (при этом за особо серьезные нарушения можно лишиться прав на месте). Так, выезд на встречную полосу «отнимает» 6 баллов, нарушение приоритета пешеходов и велосипедистов – 4, превышение скорости – от 2 до 6 баллов…

Если баллов не осталось, то водительская лицензия приостанавливается на 6 месяцев в первый раз и на 12 месяцев в последующие разы.

За 15 лет работы системы 9 866 434 водителя лишились баллов хотя бы один раз, из них 289 825 водителей (2,94%) были лишены прав за нулевой балл.

От количества штрафных баллов зависит также и цена страховки. Это дает дополнительную мотивацию не нарушать. А вот за вождение без действующих прав установлено наказание в виде тюремного срока от трех до шести месяцев, либо три месяца общественных работ.

В РОССИИ ПОКА ТОЛЬКО ШТРАФЫ

На сегодняшний день в России единственной предупредительной мерой для многих нарушений правил дорожного движения является штраф. Они повышаются и становятся более эффективной мерой в борьбе против нарушителей. Но если полагаться только на штрафы, то в определенных случаях водители могут этим злоупотреблять. Ну кто в наших крупных городах не попадал под камеры наблюдения, превышая скорость на 20-40 км/ч? Штраф – 500 рублей, но если ты готов заплатить сразу после получения постановления, то 250. Корреспондент «КП» должен признаться: пару раз «привозил» по три штрафа за одну поездку из офиса домой. На Волоколамском шоссе стоят несколько камер на участке 3-4 км. Вот три из них и фиксировали скорость 82-85 км/ч при разрешенных 60 км/ч. Вот если бы при «Норме» 12 баллов за эти нарушения у меня вычитали бы 6 баллов, точно бы серьезно задумался. И ездил бы со скоростью не выше 50 км/ч – на всякий случай. Даже ночью по абсолютно пустым дорогам!

У многих водителей такая психология: исправно оплачивая все штрафы, как бы получаешь возможность регулярно нарушать, поскольку выполняешь все требования закона. И нарушения становятся частью менталитета! И здесь, по мнению Дмитрия Давыдова, кроятся три опасных момента:

1) обеспеченные граждане, для которых установленные суммы штрафов не кажутся значительными, могут пренебрегать постановлениями, когда можно ответить рублем;

2) неграмотные, невнимательные и безответственные водители, попадающие из-за своей халатности под штрафы, не имеют стимула к улучшению навыков и манеры вождения, поскольку могут считать, что оплатой штрафа они искупают свою вину;

3) если водителю в определенных ситуациях выгодно нарушить и заплатить штраф, то он будет пользоваться этой опцией.

В проекте нового Процессуального кодекса об административных правонарушениях в 2021 году Министерство юстиции включило ужесточение наказания за повторяющиеся нарушения ПДД. Проект предусматривает «лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения (три и более раза в течение одного года)». Финальный перечень «серьезных» нарушений еще официально не опубликован, но СМИ приводят примеры применения планируемой нормы, в которых фигурируют только очень грубые нарушения, такие как превышение скорости более чем на 40 км/ч, выезд на встречную полосу или непредоставление преимущества пешеходу.

Но и этих мер недостаточно. Ведь такой подход не учитывает тот факт, что «мелкие» правонарушения могут нести в себе огромный риск для безопасности. Например, если систематическое превышение скорости на 20-40 км/ч не будет грозить лишением прав, то это позволит водителям перемещаться по городу со смертельно опасной и разрушительной для населенного пункта скоростью 99 км/ч, рискуя только лишь штрафом в 500 рублей! А за 1 000 рублей можно не пристегиваться ремнями безопасности или остановиться на автомагистрали в неположенном месте… Последствия от привычки нарушать «по мелочи» за деньги зачастую оказываются катастрофическими. Также отметим, что с развитием технологий онлайн платежей и мобильного банкинга процедура оплаты штрафов стала очень простой и аналогична приобретению товаров и услуг. Это психологически может восприниматься как покупка права на нарушение.

В 2021-м году Дмитрий Давыдов предложил разработать и внедрить в России систему штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. «Все детали еще должны быть изучены и проработаны с учетом зарубежного опыта и на основании статистических данных по ДТП и штрафам в России», - отметил он.

Схема, предложенная автором проекта «20 идей по развитию России» выглядит так:

• Помимо предупреждений и штрафов, предусмотренных КоАП, каждому нарушению ПДД, за которое не лишают прав, присвоить штрафной балл от 1 до 8 в зависимости от степени их влияния на безопасность дорожного движения. Например, нарушение правил пользования звуковыми сигналами и аварийной сигнализацией – 1 балл, проезд на красный свет – 8 баллов.

• Если водитель набирает 15 баллов в течение двух лет, то лишать его права управления транспортным средством сроком на один год. Для начинающего водителя и для тех, кто вновь получает права после изъятия – порог 8 баллов.

• Для восстановления прав по прошествии одного года обязать водителя проходить обучение и сдавать экзамены.

• Если водитель не имеет ни одного нарушения, то за каждый год без нарушения, начиная с третьего года, увеличивать кредит баллов на 1 единицу, но не более 20 в сумме.

Система учета штрафных очков может быть создана на базе существующих правительственных информационных ресурсов, и не потребует существенных затрат. По данным Всемирной Организации Здравоохранения ущерб от дорожно-транспортных происшествий для большинства стран достигает 3% от ВВП. Поэтому внедрение системы штрафных баллов может также стать экономически выгодным мероприятием для государства.

Несомненно, при создании такого весомого сдерживающего фактора, количество нарушений заметно снизится. Значит, сократится и уровень травматизма и смертности на дорогах России.

«Как превентивный метод борьбы с ДТП многие из существующих штрафов не работают, - согласна с автором «20 идей по развитию России» руководитель аналитического отдела экспертного центра «Движение без опасности» Елена Борисенко. - У нас система штрафов многими воспринимается не как наказание, а как некая дополнительная статья расходов при расчете затрат на содержание автомобиля».

Свои предложения Дмитрий Давыдов направил в соответствующие госорганы.

ОТВЕТЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ…

В ответе Совфеда говорится, что предложения Дмитрия Давыдова были рассмотрены, а изложенная информация принята к сведению. Далее обращение направили в профильные министерства – МВД и Минюст.

Подписала ответ заместитель начальника Управления организационного обеспечения И.В. Харламова

… И ДВУХ МИНИСТЕРСТВ

Ответ Минюста подписал Заместитель директора Департамента уголовного, административного и процессуального законодательства В.В. Николаева. Она сообщила, что обращения, содержащие предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, были рассмотрены в пределах компетенции в Департаменте уголовного, административного и процессуального законодательства Министерства юстиции Российской Федерации. Особо отмечено, что информация, изложенная в обращениях, внимательно изучена и принята к сведению. Также В.В. Николаева выразила признательность Дмитрию Давыдову за активную гражданскую позицию и проявленное внимание к вопросам совершенствования законодательства РФ.

МВД ответило письмом за подписью начальника отдела по работе с обращениями граждан А.Е. Горюновой. Она сообщает, что обращения Дмитрия Давыдова рассмотрены в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России в пределах компетенции. Информация и предложения принята к сведению. Также представитель МВД поблагодарил автора обращений за проявленный интерес к вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и активную гражданскую позицию.

РЕПЛИКА «КП»

К сожалению, конкретные предложения Дмитрия Давыдова получили общие и обтекаемые ответы из госорганов. Поэтому Дмитрий Давыдов призывает вновь вернуться к этой теме и инициировать разработку законодательной базы для внедрения системы штрафных баллов за нарушение ПДД.

КОММЕНТАРИЙ ДМИТРИЯ ДАВЫДОВА

Благодарю Совет Федерации, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел за рассмотрение моих предложений относительно совершенствования административных мер для сокращения аварийности на дорогах.

Проблема со слабой дисциплиной на дорогах, которая приводит к авариям, наносящим ущерб государству и гражданам, остается весьма актуальной. За последние 5 лет количество регистрируемых нарушений правил дорожного движения стремительно растет во многом благодаря распространению и развитию технологий автоматической фиксации с помощью камер: 179,5 млн. штрафов в 2021 году против 105,3 млн. - в 2017-м.

Но по этому показателю Россия значительно превосходит развитые страны. Например, в Нидерландах в 2021 году всего было зарегистрировано 8 миллионов нарушений, что в 22 раза меньше, чем в России, но население там лишь в 8 раз меньше, а количество автомобилей в 6 раз меньше.

Очевидно, что только лишь увеличением числа камер и усилением контроля невозможно резко снизить количество нарушений, чтобы наладить дисциплину на дорогах. Поэтому я предлагаю еще раз обратить внимание на мое предложение относительно внедрения системы штрафных баллов по примеру многих развитых стран. Кстати, сама идея не нова, и в России даже имелась ранее похожая практика.

Но позиция государства относительно штрафных баллов, как проверенного механизма для сокращения числа нарушений, до сих пор не ясна. Я прошу МВД, Минюст и Совет Федерации инициировать разработку законодательной базы для внедрения системы штрафных баллов за нарушение ПДД.

ВАЖНО!

Дмитрий Давыдов надеется, что это и другие его предложения получат законодательную поддержку со стороны государства.

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