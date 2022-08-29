Россияне не простили Пугачевой отъезд из страны и осудили её возвращение

45% россиян плохо отнеслись к возвращению Аллы Пугачевой в Россию Фото: Борис КУДРЯВОВ

В выходные состоялось долгожданное возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Примадонна отправилась в Израиль в начале весны, где провела почти полгода. По возвращению артистка рассказала, что потратила время на лечение и отдых, но мудро добавила, что отпуск не может длиться вечно, и настало время вернуться к делам. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как возвращение Примадонны восприняли россияне.

Как оказалось, большинство участников исследования отнеслись к возвращению Аллы Борисовны плохо или равнодушно, мало кто ждал ее на Родине. Почти половина респондентов с негативом восприняли всю поездку Примадонны. Россияне не уверены, что артиста действительно покинула страну ради санаторно-курортного отдыха, очень уж настораживают даты ее отъезда. В связи с этим опрошенные отметили, что отсутствие такое долгое время выглядит очень некрасиво. Такого мнения придерживаются 45% опрошенных.

Еще 43% респондентов добавили, что им все равно, когда и как надолго уезжала звезда, вернулась она или нет. Многие отметили, что сейчас Алла Пугачева уже не выступает и, на их взгляд, мало, кому интересна.

«Пусть живет так, как ей подсказывает совесть. Она уже в прошлом. И это хорошо! Дорогу молодым, порядочным, честным и чистым, нашей молодежи!», - говорит участница опроса.

Еще 5% россиян добавили, что рады возвращению Пугачевой, но относиться к ней, как прежде, уже не смогут. А вот еще 5% добавили, что ждали возвращения Примадонны и очень довольны тем, что она, наконец, вернулась на Родину.

«Алла умная, талантливая, неповторимая. Такие люди – достояние страны! Рада, что она вернулась», - говорит респондентка.

Оставшиеся 2% добавили, что уже отчаялись дождаться возвращения любимой артистки. А узнав о ее приезде, очень обрадовались. При этом другие напомнили, что ждали Аллу Борисовну как раз к концу лета, ведь 1 сентября ее дети должны пойти в школу.

«Она сразу сказала, что вернется к 1 сентября, чтобы дети пошли в школу», - напомнила, участница опроса.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 16,2 тысячи человек.