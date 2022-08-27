Появилось видео возвращения в Москву исхудавшей Аллы Пугачевой без Максима Галкина

Алла Пугачева вернулась в Россию. Фото: Кадр видео

Алла Пугачева вернулась в Россию. Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Шесть месяцев россияне с замиранием сердца ждали Примадонну обратно. В феврале Алла Борисовна вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри уехала в Израиль. С тех самых пор какие только разговоры не ходят вокруг звездной семьи.

Алла Пугачева сдержала свое слово и вернулась в Москву. Ранее жена Максима Галкина рассказывала о том, что уехала в Израиль на отдых и лечение. Ни о какой эмиграции речи не шло. Артистка заверила всех неравнодушных, что к сентябрю вернется: "Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся".

Месяц назад Примадонна с мужем и детьми Лизой и Гарри перебралась в Юрмалу, где звездная семья отдыхает каждый год. И вот теперь Алла Борисовна в России.

Трогательным видео возвращения певицы поделился ее близкий друг. На кадрах артистка предстала без своего пятого мужа. Она ногой открывает дверь шикарного Роллс-Ройса. "Уже давно в Москве. Просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет?" - обратилась она к встречающему ее дизайнеру Игорю Гуляеву.

Примадонна выглядит исхудавшей. Этого не смогли скрыть ее модные широкие джинсы и свободная туника.

Сплетники ранее шептались о том, что артистка то ли тяжело больна, то ли перенесла пластическую операцию. Так, хирург Марият Мухина уверена, что Пугачевой ушили желудок. "Она сделала бариатрическую операцию. В то время эти операции очень хорошо делали в Израиле... Там наверняка остались врачи, которые ведут, сопровождают пациента после операции. Это серьезная операция, которая носит пожизненный характер, пациенту постоянно нужно делать осмотры", - отмечала доктор.