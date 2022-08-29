Деменция и точка: чем фастфуд опасен для мозга

Среди последствий частого употребления фастфуда - не только ожирение, но и деменция. Фото: Shutterstock

Как выявила международная группа ученых на основе исследования более чем 72 тысяч жителей Великобритании на протяжении 10 лет, чем больше человек есть обработанных на фабриках продуктов и фаст-фуда, тем выше у него риск развития старческого слабоумия, проблем с памятью и мышлением. Какая же есть взаимосвязь между обработанной пищей, теми же чипсами, хот-догами и сладкой газировкой, и развитием деменции, KP.RU спросил у врача-невролога, заведующей Отделением неврологии для больных с нарушениями мозгового кровообращения Пироговского центра Астанды Мушба.

- Употребление продуктов содержащих трансжиры или насыщенные жиры ведет к увеличению риска развития деменции, вследствие отложения холестерина, - говорит Астанда Мушба. - Трансжиры активно используются в приготовлении продуктов быстрого питания, жареной пищи, закусках, выпечках. Также не рекомендуется употреблять газированные напитки, поскольку в их состав входят различные подсластители, чрезмерное употребление газировок может привести к нарушению углеводного обмена.

Известно, что диабет — фактор риска развития деменции, продолжает врач.

- Что касается злоупотреблением соли – это также высокий риск развития гипертонической болезни и церебральной болезни малых сосудов мозга, что может привести к таким заболеваниям, как инсульт и деменция, - говорит Астанда Мушба.

КАК СНИЗИТЬ РИСКИ ДЕМЕНЦИИ

1. Для снижения рисков развития деменции важно помнить, что питание должно быть полноценным, сбалансированным, с содержанием микроэлементов и витаминов, которые необходимы для функционирования всего организма и, конечно же, головного мозга.

2. В рационе каждого человека обязательно должны присутствовать мясо, яйца, свежие фрукты, овощи полутвердый и твердый сыр, кисломолочные продукты, морепродукты.

3. Важно убрать из рациона продукты с высоким содержанием холестерина: жиры животного происхождения, жирная сметана и молоко, майонез и кетчуп, белый хлеб, сладости, кокосовое масло, пальмовое масло. Деменция может развиваться и у вегетарианцев, поэтому исключать мясо и рыбу в пожилом возрасте нельзя.