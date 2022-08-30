Вопрос дня: А вы готовы к 1 сентября? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Тутта ЛАРСЕН, теле- и радиоведущая:

- Мы к 1 сентября готовы, у нас третий ребенок идет в первый класс. Никаких сложностей закупиться канцеляркой не было - можно онлайн, да и прямо в одном месте, так что мы по этому поводу совершенно не стрессуем и не напрягаемся. Жалко, конечно, что лето заканчивается, зато ребята увидят своих друзей, любимых учителей и войдут в привычный режим.

Татьяна БУЛАНОВА, заслуженная артистка РФ,певица:

- Мы и так всегда готовы к учебе, все-таки 9-й класс дисциплинирует. Многое осталось от прошлых лет. Это скорее для девочек важны новые пеналы и рюкзаки, мальчикам в этом плане проще.

Валентина КРАСНИКОВА, специалист по детскому воспитанию, мать 17 детей:

- У нас в первый класс идет наш 17-й ребенок, так что это уже не столь волнительный момент. Мы давно выработали систему, как готовиться. Оптимизировали финансы. Для меня август - это только стрижка и букет, остальное покупается со скидкой 50% в течение года.

Олег ЦУРИКОВ, радиоведущий:

- Нет, я еще не готов. Как и большинство родителей, бегу закупаться новой формой и принадлежностями в самый последний день. Беру в охапку двоих детей и бегу скупать все, что еще не успели разобрать более дисциплинированные родители.

Алла ЛАГУТИНА, «Писатель года-2018»:

- Мы готовились к школе заранее, потому что уже за месяц в магазинах пропадает наш размер формы и ничего не купишь. А в последние дни августа в магазинах просто безумие.

Сергей ИВАШКИН, консультант Международного института развития человека:

- Ребенок ждет не дождется, когда пойдет в третий класс. Мама запускает онлайн-платформу педагогической поддержки учителей. Мне надо парту перетащить из класса в класс, закончить семинар для учителей по феноменологическому преподаванию. В общем, и готовы и не готовы.

Борис ЧЕРНЫШОВ, вице-спикер Госдумы:

-Сегодня уже можно сказать, что к 1 сентября школы готовы. Это будет новый и интересный год, когда будут использоваться новые подходы в преподавании, особенно в истории. Материальная база школ находится на высоком уровне. Во многих регионах уже нет такой проблематики, как 3 смена. Мы знаем, что сильно подтянулись регионы благодаря нацпроектам, по постройке новых школ, по созданию новых мест. Все готовы! В добрый путь!