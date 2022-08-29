Жена Ильи Резника раскрыла истинные причины возвращения Аллы Пугачевой в Россию

Алла Пугачева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева, вернувшись в Россию после длительных каникул, заявила о том, что намерена навести "порядок в своей голове". Деталей, что бы это значило, жена Максима Галкина не привела. Зато супруга Ильи Резника не стала скрывать истинные причины возвращения Примадонны.

Друзья несказанно рады возвращению Аллы Пугачевой в Москву. "Илья сразу позвонил ей: они долго общались", - рассказала супруга поэта-песенника Ильи Резника.

По словам женщины, Примадонна вернулась в Россию неслучайно. На это есть несколько причин. Она сообщила, что Пугачева, покидая Юрмалу, руководствовалась собственными нуждами, касающимися ее здоровья. "В России с лекарствами стало гораздо лучше в последнее время. Вот Алла и вернулась. Да и отпуск закончился. Детям в школу надо", - цитирует ее издание PROзвезд.

Стоит отметить, что в Москве Алла Борисовна, по ее же словам, находится давно. Она сообщила, что приехала в Россию, чтобы навести порядок в своей голове и в головах других.

Артисты восприняли ее слова неоднозначно. Так, вдова Николая Караченцова заявила, что в ее голове порядок наводить не нужно.

А Тамара Семина и вовсе выпалила, что Пугачева слишком много на себя берет, возомнив себя "пупом земли". "Она возомнила о себе, что она - одна-единственная во всем мире. И пусть живет так. Мне лично просто смешны все ее слова и выражения! Ничего умного не услышу! Пугачева - самовлюбленная женщина. Пусть живет с этим!" - резюмировала легендарная актриса.