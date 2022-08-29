Герои спецоперации «Z»: младший сержант Политов из танка отбил атаку противника

Фото: Министерство обороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Они обеспечили срыв атак и предотвратили контрнаступления националистов.

Сами военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Как бы плохо не приходилось, никогда не отчаивайся, держись пока силы есть», - писал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще про врага говорил так: «Недорубленный лес скоро вырастает».

ОПЕРАТИВНО ВСКРЫЛ ОГНЕВЫЕ ТОЧКИ

Майор Илья Худин

Фото: Министерство обороны РФ

«Артиллерийский дивизион под командованием майора Ильи Худина осуществлял артиллерийскую поддержку российских подразделений, ведущих наступления на позиции украинских националистов. В ходе выполнения боевой задачи майор Илья Худин оперативно вскрыл огневые точки противника. Грамотно оценив силы вверенного дивизиона, лично ведя корректировку огня, Илья организовал внезапное нанесение артиллерийских ударов по объектам противника. В результате профессионализма и слаженных действий подчиненных майора Худина в ходе артиллерийских ударов было уничтожено 3 бронетранспортера, 4 артиллерийских орудия, в том числе западного производства и до 30 человек живой силы противника. Грамотные действия Ильи Худина позволили российским подразделениям развить наступление».

ОТБИЛ АТАКУ ПРОТИВНИКА

Младший сержант Александр Политов

Фото: Министерство обороны РФ

«Перед подразделением, в составе которого действовал наводчик-оператор танка младший сержант Александр Политов, была поставлена задача по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских националистов. Украинские боевики, стремясь вернуть утраченные позиции, раз за разом принимали попытки прорвать оборону и захватить населенный пункт, используя в качестве поддержки минометный огонь. Младший сержант Александр Политов, отражая атаки радикалов, прицельным огнем из танка наносил существенный урон прорывающимся боевикам. В ходе очередной попытки выйти из окружения боевики нанесли массированный минометный удар по позициям российских войск. Несмотря на ранение, полученное от разорвавшегося рядом снаряда, Александр из боя не вышел и, оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести прицельный огонь по националистам. В результате мужественных и самоотверженных действий младшего сержанта Политова задача по обороне населенного пункта была выполнена».

УНИЧТОЖИЛ ВРАЖЕСКУЮ ЗАСАДУ

Ефрейтор Жаргал Баторов

Фото: Министерство обороны РФ

«Действуя в составе группы российских десантников, старший стрелок-сапер ефрейтор Жаргал Баторов выполнял задачи по обеспечению безопасности в ходе перемещения колонн российских подразделений.

Продвигаясь по маршруту следования, Жаргал обнаружил замаскированные позиции украинских националистов, готовящих засаду.

Доложив командиру о готовящемся противником нападении, Жаргал, развернув группу в боевой порядок, атаковал вражеские позиции.

В результате скоротечного боя группой Жаргала Баторова было уничтожено 10 украинских националистов. Смелые и решительные действия ефрейтора Баторова способствовали пресечению деятельности вражеских диверсантов в заданном районе, что позволило колонне совершить марш в установленные сроки и без потерь».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» Западного военного округа по нанесению огневого поражения опорных пунктов ВСУ в ходе проведения специальной военной операции.

Цели для «Корнета» находят расчеты беспилотного летательного аппарата (БЛА). Артиллерийские расчеты использовали тактику кочующих орудий. Для этого они применили мобильные высокопроходимые пикапы. Это позволяет практически бесшумно для противника выдвигаться на точку, занимать позиции, в считанные минуты проводить точный управляемый выстрел и убывать в укрытие.

В ходе боя по полученным координатам расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожили огневые позиции ВСУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения.

Результат поражения фиксировался средствами объективного контроля беспилотника.

СПРАВКА «КП»

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» предназначен для поражения современных и перспективных танков, оснащенных динамической защитой, фортификационных сооружений (дот, дзот, железобетонные бункеры и т.п.), протяженных небронированных и легкобронированных целей, зависающих вертолетов.