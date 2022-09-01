У многих хранятся в памяти и в фотографиях свои личные моменты, связанные с ДК. Фото: Владимир СЕРГЕЕВ

Дом культуры – это сердце и душа города, района и села. Деятельность Домов культуры всегда имела несколько социальных задач: практическая задача заключалась в организации досуга рабочих и крестьян, задача же политическая включала в себя создание и развитие нового типа человека – человека советского. Но для наших прабабушек и прадедушек рабочие клубы были олицетворением всей общественной и культурной жизни не то что района или города, а всей страны! Там они проводили все свободное от работы время – в них проходили партийные и комсомольские собрания, там же они учились и читали книги, слушали концерты, пели и танцевали, смотрели кино (когда оно стало более массовым), встречались, знакомились и, конечно же, влюблялись.

У многих из нас с Домами культуры или, как мы их привыкли называть – ДК, связаны свои личные моменты. Кто-то там первый раз потанцевал с парнем своей мечты, кто-то впервые увидел цветное кино, кто-то выиграл важную шахматную партию, а кто-то и вовсе сделал предложение своей возлюбленной. Дома культуры всегда играли особую роль в культурно-просветительской жизни населения, особенно в сельских глубинках – где, в отличие от городов, другие виды досуга были недоступны.

«Комсомольская правда» при поддержке нацпроекта «Культура» объявляет старт конкурса, посвященного Домам культуры нашей страны, на самую интересную историю. Это могут быть судьбоносные знакомства или просто курьезные случаи, связанные с вашим Домом культуры.

Мы уверены, у многих они хранятся в памяти, а возможно, и в фотографиях. Делитесь вашими историями в специально созданной конкурсной теме в ВК или в чат-боте в Вайбере – лучшие истории попадут в итоговый обзор «Наш ДК» и будут опубликованы на самом читаемом сайте страны – kp.ru.

Дома культуры всегда играли особую роль в культурно-просветительской жизни населения Автор: Александр ЩЕПИН/Фотобанк Лори

ОПИСАНИЕ КОНКУРСА

Конкурс проводится в период с 1 сентября по 15 октября 2022 года.

Работы принимаются до 15 октября. Работы оцениваются редакцией “Комсомольской правды” и выкладываются на сайт kp.ru один раз в неделю.

В итоге редакция выбирает 20 лучших историй и 20 октября объявляет победителей на сайте kp.ru.

На конкурс принимаются: эссе и фотоработы, в которых участники рассказывают о Домах культуры. Объем работ не ограничивается по количеству знаков и фотографий.

Чтобы принять участие в конкурсе, участники размещают свои работы в специально созданной конкурсной теме в сообществе «Комсомольская правда» ВК или отправляют в чат-бот конкурса в Вайбере. Также работу можно разместить в личном аккаунте в социальных сетях ВК и ОК, добавив хештег #НашДК_КП.

Жюри определяет 20 (двадцать) победителей на основании следующих критериев:

- оригинальность работы по форме подачи материала

- оригинальность содержания работы (авторский контент)

- соответствие работы теме, целям и задачам конкурса

- работы с фотографиями приветствуются в первую очередь.

Победители получат памятные сувениры от «Комсомолки».

Положение о конкурсе здесь.