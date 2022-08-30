Мистическое явление природы: Двойники демонстрируют генетическое сходство

У двойников очень много одинаковых генов.

Одинаковы с лица

Они не близнецы, не братья, не сестры. Даже не дальние родственники. Могут быть разного пола, жить в разных странах, на разных континентах, а порой и в разных эпохах. Но их сходство поразительное. Похожи, как две капли воды, говорят в таких случаях, глубоко не задумываясь: насколько такие двойники – doppelgängers, как их называют на Западе, и в самом деле копируют друг друга. А испанские ученые недавно задумались. Провели исследования. И выяснили: люди, похожие внешне – лицами, как правило, похожи и внутренне - генетически. Обладают общими генотипами, выражаясь научным языком. Но это еще не вся мистика – двойники очень часто бывают одного роста, одного веса, имеют схожие привычки, характеры, увлечения – даже пороки, если таковые имеются.

Свое удивление испанцы – 15 человек из нескольких местных НИИ и компьютерных центров – выразили в журнале Cell Reports, на который ссылается The Daily Mail.

Выбирая двойников, ученые воспользовались «коллекцией» Франсуа Брюнелля (Franсois Brunelle) – канадского художника, который пополняет ее с 1999 года. С помощью интернета и соцсетей он ищет пары двойников по всему свету, знакомит друг с другом и, испросив разрешения, конечно же, публикует их фотографии. Чтобы и другие люди с изумлением воскликнули: «Боже! Как они похожи!».

Испанцы обратились к 16 парам особо похожих doppelgängers – прямо копий друг друга. Упросили сообщить биометрические данные, сдать анализы, предоставив в том числе и образцы ДНК. Задали вопросы личного характера. Получили ответы и результаты. На их основе и сделали свои сенсационные выводы. То или иное внутренне сходство обнаружилось у всех, а 9 пар продемонстрировали еще и совпадение в большинстве генетических вариаций из тех 19 тысяч, проанализированных учеными. Мистика…

Двойные звезды

В «коллекции» Брюнелля простые люди. Но двойников немало и среди известных личностей. О них охотно рассказывают друг другу пользователи соцсетей. И показывают, конечно. Грета Тунберг, к примеру, считают очень похожей на Гитлера. Надежда Константиновна Крупская – жена Ленина, если кто не помнит – в молодости была копией актрисы Скарлет Йохансон, а её муж – тоже в молодости – вылитым Леонардо ДиКаприо. Американскому актеру даже прочили роль вождя мирового пролетариата в каком-нибудь новом фильме – даже гримировать не пришлось бы.

Надежда Константиновна в молодости и Скарлет Йоханссон: Владимир Ильич соблазнил красотку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ленин и Ди Каприо похожи не только лицом. Оба прославились по всему миру. В своей области, конечно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Нравится мне Немцов, - говорила как-то Алла Пугачева, задолго до того, как того убили. И добавляла, что он очень похож на её мужа, которым в то время был Филипп Киркоров.

В самом деле, сходство было, что называется, налицо: и уши, и нос, и глаза чуть-чуть навыкате, и кудряшки у того, и у другого. А сама Алла Борисовна – особенно похудевшая – до сих пор похожа на Владимира Кузьмина.

Наверное, двойники из числа знаменитостей тоже совпадают генами. Почему нет?

Мистики твердят о реинкарнации - переселении душ. Мол, при очередном «воплощении» эта тонкая субстанции может расщепиться и достаться разным людям.

Есть и более-менее научная, но не признанная, теория. Российский ученый Петр Гаряев, который в свое время возглавлял лабораторию волновой генетики, как-то объяснял мне, что в формировании облика людей участвуют не только папа с мамой, но и космос. Конкретно из него волнами идет некое излучение - своего рода программа, которая внедряется в гены. Она-то и несет чуть ли главную информацию. Задает облик - внешний и внутренний - любого живого существа. Может дублироваться и внедряться разных людей – иногда в искаженном виде, а иногда нет.

Ученые далекие от мистики и от псевдонаучных, как они считают, теорий полагают, что люди рождаются похожими друг на друга исключительно по воле случая. Ведь набор генов, определяющий внешность, ограничен. Это понимание, кстати, питает идею, в которой очень заинтересованы криминалисты. Ученые пробуют создавать портреты людей, зная их гены – соответствующие исследования весьма успешно развиваются.

Природа, конечно, тасует гены, как попало. Но иногда, сообразно теории вероятности, у нее могут «выпасть» одинаковые комбинации. Как карточные расклады в покере. Или позиции на шахматной доске.

Ученые пробуют по анализам ДНК восстанавливать облик человека.

Действительно, с точки зрения математики, допустимо вообще невероятное. Известный пример: если заставить мартышку колотить по клавишам компьютера, то она напечатает «Войну и мир» Толстого. Не сразу, конечно, но через миллиард-другой лет случайные комбинации из 33 букв алфавита сложатся в текст романа. Теория вероятности такое не исключает. Вот и с генами якобы получается то же самое. Людей - миллиарды, поэтому бывают случайные совпадения. Математика, однако.

С другой стороны… Никто ведь пока не знает, сколько конкретно генов участвует в формировании человеческого облика. Может быть, их число столь велико, что даже по теории вероятности шансы собрать одинаковые или хотя бы похожие комбинации будут исчезающе мизерные. Но практика, на удивление, демонстрирует нам обратное.

Короче: нельзя сказать, что тайна появления двойников разгадана. Испанцы лишь её усугубили, загадав новые загадки.