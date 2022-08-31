Киев бросил в наступление все силы -от авиации до легких минометов. Не помогло. Фото: REUTERS

Войска Зеленского предприняли попытку контратаки на южном направлении (по крайней мере так говорят украинские официальные лица). Началось, как это всегда бывает, с видео в соцсетях, где некий российский солдат «в панике прячется от массированного обстрела со стороны Украины». Затем началась атака со стороны украинских чиновников всех мастей о занимаемых городах и селах, начали появляться видео с техникой и боями.

Российское Минобороны, взяло паузу и утром выдало свое видение «контрнаступления» украинской армии в Херсонской и Запорожской областях.

Так что же происходит на фронте на самом деле, в эфире Сергея Мардана на Радио «КП» (97,2 FM) объяснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

ТРИ ВЕТКИ УДАРА

- Обратите внимание, началось все с бурных заявлений: с раннего утра запустили ролик с каким-то ползущим, намазанным кетчупом солдатом, который рассказывал, как зверски пошла в атаку украинская армия. Потом, параллельно с сильным обстрелом всей Херсонской области, последовала целая масса заявлений. И только после этого пошли реальные боевые действия.

- Украинцы говорят о наступлении по всему фронту, наше Минобороны упоминает лишь некоторые участки.

- Потому что для нас это обычные бои. Ту же попытку наступления в районе трассы на Николаев у нас контрнаступлением не посчитали. Ну чуть больше единиц бронетехники, пара взводов пехоты. Они были отбиты и отошли. Ну и что?

У нас считается, что контрнаступление было на трех направлениях.

Основной удар - северо-восточнее знаменитого Давыдова Брода (это правый берег Днепра, прямо на границе с Николаевской областью). Там они хотели окружить нашу группировку, разгромить и выйти на Высокополье и дальше на юг.

Самым успешным стал их удар южнее Давыдова Брода - там противнику удалось продвинуться на 6 километров (причем это был не секрет - планы озвучивались еще две недели назад). Тут они хотели отрезать всю нашу группировку на правом берегу Днепра. Но и тут они успеха не достигли - прошли 6 километров по чистому и взяли деревню в две улицы 800 метров.

Наносился еще отвлекающий удар в районе Благодатного. Но это тоже большая глупость - они лишились двух штурмовиков Су-25 и вертолета Ми-8. Это контрнаступление окончилось тем, что из 7 - 8 БМП и 4 - 5 танков половина была потеряна, несколько десятков солдат потеряли и отошли.

Наибольшие их потери - на направлении главного удара. Там было задействовано сил до полноценной бригады.

Всего же участвовало до 1,5 бригады. То есть общая численность могла доходить до 5 - 6 тысяч человек.

И чудовищное количество техники - это самое большое поражение Киева за всю вторую фазу операции. Потерять за сутки на одном направлении почти 60 единиц бронетехники - это колоссальные потери. Если они будут каждый месяц проводить про 1 - 2 такие операции, к концу года война закончится. У них (даже с поставками с Запада) просто закончится техника.

Что касается людей, то они с ними просто не считаются, не жалеют. Чисто прагматический подход: «У нас их еще много». Они могут призвать, мобилизовать еще не одну сотню тысяч человек.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

У ПОЛИТИКОВ КОНФЛИКТС ВОЕННЫМИ

- Накануне опять выступал Зеленский. Он шевелил бровями, двигал глазами и всячески намекал, что «вот оно, началось!». Зачем вообще об этом говорить?

- Ситуация действительно складывалась, видимо, так, что наступление должно проходить в интернете. Начали они очень здорово. Выступили с утра все: и глава Одесской области рассказал, кто будет наступать... После этого - глава пресс-центра командования «Юг» Гуменюк: «Мы сейчас всех порвем, как Тузик грелку». А потом тишина с подачи той же Гуменюк: «Наступление требует тишины». И, что самое интересное, в вечерней сводке украинского генштаба о наступлении на Херсон - вообще ничего.

- Может быть, потому что они на самом деле понимают, что происходит?

- Военные в очередной раз пытались убедить политическое руководство не лезть в авантюры с вполне очевидным провальным результатом. Отсюда и попытка все замять, когда стало понятно, что наступление не состоялось. Только замять уже не удастся.

НА НИКОЛАЕВ ПОКА НЕ ПОЙДЕМ

- Киев перебрасывает части из Одессы и Николаева. Не может ли получиться так, что они оставят их голыми, наступление провалится и начнется наше встречное наступление, скажем, на Николаев?

- На второй день «наступления» жителей Николаева позвали сдавать кровь. Это косвенное подтверждение больших потерь. Но и «наступление» же еще не закончилось. Наши войска тоже вынуждены реагировать, в том числе и на политическую составляющую. Так что все части, которые прорвались до Сухого Ставка, будут уничтожаться, даже если в этом нет военной необходимости.

Что касается наступления на Николаев «на плечах» отступающего противника, используя панические настроения, увеличивать огневой шквал, переносить его дальше и наступать... Такого мы за время спецоперации не видели, думаю, не будет и сейчас.

Ну и есть объективная реальность. Николаев - большой город. Для его освобождения и тем более контролирования нужно большое количество людей.

ОФИЦИАЛЬНО

Это разгром

В Минобороны России итоги наступления украинских войск на южном направлении назвали разгромом. Согласно заявлению ведомства, при отражении атаки вооруженных сил Украины уничтожены:

48 танков,

46 боевых машин пехоты,

37 других боевых бронированных машин,

8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами,

более 1200 военнослужащих,

подразделения 128-й отдельной горной штурмовой бригады (она была специально переброшена на это направление с Западной Украины). 5 военнослужащих сдались в плен.

Перехвачены в воздухе:

два Су-25 ВВС Украины в районе поселка Красное Знамя Николаевской области,

3 баллистические ракеты «Точка-У»,

44 снаряда системы залпового огня HIMARS,

5 снарядов системы залпового огня «Ольха»,

4 снаряда системы залпового огня «Ураган».

КСТАТИ

В Киеве оправдываются

Не прошло и суток, как, по старой украинской традиции, заглохшую контратаку решили превратить в хитроумный план. Попытался это сделать главный пропагандист Киева Алексей Арестович: «Идет боевая работа. Она не бывает ни быстрой, ни легкой - при таком соотношении сил и средств сторон.

Наши знают, что делают, и последовательно реализуют свой план... И то, что для вас «забуксовали», для него (главнокомандующего. - Ред.), возможно, этап замысла, который имеет свою логику и ритм, включая паузы и смену направлений сосредоточения основных усилий».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

АЭС все еще под ударами

29 августа украинские войска применили 4 ударных беспилотника по территории Запорожской атомной станции - они перехвачены.

Один из беспилотников упал на крышу спецкорпуса № 1, где хранится ядерное топливо и радиоактивные отходы, - жертв и разрушений нет.

Артиллерия выпустила по АЭС два снаряда. Они также разорвались у спецкорпуса № 1 - обстрел велся из поселка Марганец Днепропетровской области.

Несмотря на все угрозы, радиационная обстановка на станции остается в норме.

Стало известно, что делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Марино Гросси уже добралась до Киева. В ближайшее время они должны прибыть на АЭС, чтобы оценить состояние станции и работу ее систем.

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