«Потому что работать надо, а не бухать»: как мигранты «захватили» один из самых быстро развивающихся городов России

Типичная картина в центре русского наукограда Обнинска - советские многоэтажки и восточные женщины с детьми. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Обнинск - тихий, провинциальный город в Калужской области. Первый в истории страны наукоград. Город физиков и ядерщиков. Когда-то про Обнинск с гордостью говорили: здесь каждый второй житель - физик или ядерщик. А теперь заявляют, что каждый второй житель тут... мигрант.

Это мнение подкрепляет и статистика. Летом 2022-го ЗАГС Калужской области объявил, что самыми популярными именами у новорожденных мальчиков в регионе стали Артем и Мухаммед...

Ущипните меня, это не в Америке, не в предместьях Парижа, о чем любит говорить наш телевизор. А в родной среднерусской Калужской области! И самый-самый в этом смысле в области, конечно, Обнинск.

«Город первых», «Лучший город Земли», «Любимый город» - такого числа обелисков, как в Обнинске, я не видела нигде. И обнинцам есть чем гордиться, здесь была запущена первая в мире АЭС. Здесь селились сплошь ученые. Но с 2007-го, когда Калужская область активно ворвалась в Программу по переселению соотечественников, сюда стали приезжать мигранты. Из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии... Люди потянулись основательно и надолго.

- Как объясняют власти, мы страдаем от своего же благополучия, - объясняет мне журналист из Обнинска Диана Коршикова. - В области за последние годы открылась куча предприятий. Рабочих рук не хватает, вот и запрашивают заводы квоты на рабсилу. Обнинску достается больше всех.

Спецкор «КП» Дина Карпицкая в книжном магазине Обнинска. Самый ходовой товар тут - русско-таджикские, русско-киргизские разговорники. Фото: Личный архив Дины Карпицкой

- А почему?

- Молодой, быстрорастущий, красивый. Недалеко от Москвы. Аренда жилья недорогая, можно найти однушку за 8 - 10 тысяч рублей, а вокруг много предприятий, - перечисляет Диана. - Да ты пройдись по городу, сама посмотри.

ГИРИ НА НОГАХ

Типичная картина: лавочка, семечки, молодые черноволосые парни или женщины в цветастых халатах с детьми.

- И кто знает, что будет дальше, - рассуждает Диана. - Я недавно писала про то, что исторический центр города становится просто маргинальным. Это сплошь старые советские дома и общаги. Проходить мимо дворов страшно. Коренные обнинцы, особенно молодые семьи, жить в таких районах уже не хотят. Центр жизни города смещается в отдаленные новостройки. А здесь остаются старики, алкоголики да мигранты, которые задешево снимают жилье. Некоторые покупают квартиры тут специально под сдачу. В местном ЖКХ жалуются, что такие малосемейки за год по несколько раз могут перепродаваться из рук в руки вместе с накопленными долгами, из-за чего найти старых хозяев для взыскания уже невозможно.

- И что делать?

- Наши депутаты уже высказались за реновацию. Как в Москве. Все снести и построить заново. Возможно, тогда обнинцы вернутся в центр?..

Из статьи Дианы:

«Я был в коридорах этих бывших общежитий - там тихий ужас, - говорит депутат горсобрания Юрий Фрай. - Дешевле все разобрать и построить заново. Свободной земли в Обнинске немного, а это - хоть и заброшенный, но центр! Можно твердить дальше, что мы - наукоград, но изнутри мы все меньше выглядим как современный, активный город, который к чему-то стремится. Ни в какой космос мы с этими трущобами, как гирями на ногах, не полетим».

СКАНДАЛ НА СКАНДАЛЕ

В последнее время окрестности Обнинска сотрясают скандалы. Ксенофобские. В Балабанове мигранты грели ноги у Вечного огня, а школьницу, сделавшую им замечание, послали матом. Массовая драка русских и мигрантов в соседнем Ермолино закончилась поножовщиной. Кто-то говорил, что русские задирали приезжих. Кто-то, что наоборот.

А еще на всю Россию прогремела история из школы № 6, где трое учеников 4-го «В» (класса - победителя конкурса «Я патриот!») - Зикрулло Тошбоев, Аббубакр Мусоев и Сардор Индаминов - зажали в углу одноклассницу и угрожали изнасилованием. Причем один из этих парней был старше всех, потому что когда-то остался на второй год из-за того, что не знал русского языка. Разговоров было! Кто-то даже девочку обвинял в ненадлежащем поведении. 11-летнюю. Настаивали на укреплении межкультурных связей среди школоты. Кто-то винил агрессивных детей с нерусскими фамилиями. Родители написали жалобу директору, сообщив, что эти хулиганы регулярно срывают уроки. В Обнинск даже члены СПЧ приезжали. Выяснилось, что двое из этих мальчиков вообще в России нелегально, их депортировали. Все утихло.

- Тот конфликт был не межнациональным, а межличностным, - объясняет мне начальник местного управления образования Татьяна Волнистова. - Мы детей не делим по национальностям. Учим всех! В этом году в школы города пойдут 14 000 школьников. Из них 2200 детей с неродным русским, но 700 - с российским гражданством. Между прочим, у нас открываются православные классы, и туда идут дети приезжих. Хотят приобщаться к нашей культуре.

- Знаю, что в столичных школах директора всячески открещиваются от учеников, не владеющих русским. Иначе остальные ребята в классе начинают отставать...

- Со знанием русского, да, проблемы у некоторых учеников есть. Но дети быстро учатся, когда в среде. Те, кто ходил в русские детские сады, вообще уже без проблем... У нас проблема другая - в городе школ не хватает. Каждый год новую открываем. И все мало.

Мне все понятно. Давно уже общественники и учителя трубят, что просто жизненно нужна госпрограмма по обучению таких новых граждан русскому. Но ее все нет. А Калужская область - лидер по вновь приобретенным гражданам.

Родители, которые сами не говорят по-русски, привозят сюда детей, они тоже ни знают ни слова.

- Это просто возмутительно! - откровенничает со мной учитель одной из обнинских школ. - О чем они думают? Как их ребенок должен себя чувствовать в чужой стране, с чужим языком? Его в школу запихивают, он сидит откровенно бездельничает, потому что ничего не понимает.

«ТУТ ТЕБЕ НЕ АУЛ!»

Проблемы мигрантов - самый частый вопрос на встречах калужского губернатора с жителями. Владислав Шапша, который когда-то сам был главой Обнинска, только руками разводил, мол, ну что делать, если калужские темпы экономики опережают рождаемость. Ну, нужны мигранты. Заводов настроили, а рабочих рук нет. Но и у него, кажется, терпение не выдержало.

Он нагрянул в Миграционный центр. И лично поймал за язык мигранта, получившего сертификат об экзамене по русскому, но ни слова не понимал. Тогда Шапша сделал сенсационное заявление: Калужская область выходит из Программы по переселению соотечественников. И предписал уволить мигрантов из сферы обслуживания - торговли, транспорта, кафе.

Я специально поехала на маршрутке в тот район, куда моя коллега Диана очень не советовала мне соваться. Баранку крутил явно не местный уроженец.

Одна из многочисленных контор помогает мигрантам. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Я Далер из Таджикистана, - гордо сообщил он мне, нажимая что есть мочи на газ.

- Так губернатор же попросил мигрантов с транспорта.

- А я не мигрант, у меня паспорт России, - с еще большей гордостью сообщил он.

Ехал лихо, обгоны, резкие маневры. Видимо, хотел мне понравиться.

- Ты что прешь! Тут тебе не аул, - заорала бабуля, у которой на повороте выскочил из рук пакет. Яблоки, молоко и печенье полетели на пол.

- Ну что вы ругаетесь? Вы же родом из СССР, из дружбы народов, - заметила я.

- А тебе что, ЭТИ нравятся? Понятно, проститутка, - огрызнулась бабуля.

Я поспешила сойти, а то мог разгореться скандал. С первого взгляда район как район. Сквер, девушка с собачкой. Но эти ощущения рассеиваются через минуту. Женщины в платках, стайки черноволосых ребят. И вывески вокруг: «Бюро переводов, заявления на РВП, ВНЖ, ВУ, НРЯ»...

- Девушка, а ты красивая, - вместе с перегаром донеслось до меня от здешнего алкоголика. Нет, не таджика. Русского. - Дай сигаретку.

- Не курю.

- Дура, хоть и красивая...

Спасаясь от прилипчивого алкоголика, я нырнула в одну из контор-помогаек. Сотрудница этого бюро переводов, большая русская женщина Алла, увидев эту сцену, впустила меня, хотя уже закрываться собиралась.

«РАБОТАТЬ НАДО, А НЕ БУХАТЬ»

- Я русский бы выучил только за то, что им написано «5000 рублей». И Пушкин тоже ничего... Фото: Сергей ФАДЕИЧЕВ/ТАСС

- Вы журналистка? Про наших мигрантов приехали писать? Ой, ну сейчас я вам расскажу, - радуется моему визиту Алла. - Много их у нас, очень. Я хоть с ними и работаю, но... Все-таки бы поменьше. Они же едут сюда на заработки, а на самом деле - навсегда. Тянут с собой всю семью. Вот, смотри.

Протягивает мне зеленый паспорт переселенца. С фото на меня смотрит Махмуд из Таджикистана. В графе члены семьи - мама, брат, жена, дети.

- Вот скоро все они тут будут. Я дочку еле устроила в первый класс. Мест нет, говорят. Дали мне в доказательство стопку заявлений. У меня глаз на документы наметан, я с ходу увидела - раз, два, три, четыре... 12 детей с одним адресом регистрации! Получается, там на четырехъярусных кроватях спят по очереди?

- Устроили ребенка?

- Конечно! Скандал устроила! И таких, как я, целый отдельный класс набрался.

Алла рассказала мне и про резиновые квартиры, все из которых знает наперечет.

- Я все вижу. Люди прописывают всех подряд, берут деньги, сами пьют на них. И жены фиктивные у нас тут кишат. Одну цыганку осудили даже, у нее конвейер был - вышла замуж, через 3 месяца развелась, паспорт поменяла, чтоб был без штампов, снова замуж. Так у нее 12 мужей за 3 года! Все из Средней Азии. А язык! Никто же русского не знает. Бумаги сами заполнить не могут.

Алла оказалась ценным кадром, она за 10 лет работы выучила таджикский.

- Хочешь, скажу на ихнем? - хвастается она.

Пока мы с Аллой болтали, в контору зашли двое. Оба таджики, только один уже россиянин, второй оформляется.

- Я тебе скажу, дэвушка, 12 лет в Обнинске. Квартиру купил. Двухкомнатную! Наших очень много. Сам удивился. Работал я работал, завод, завод. Гулять некогда было, а как жена моя приехала, пошли с ней по улице, смотрю - одни черные.

- Как нехорошо вы земляков называете... И многие тут уже с паспортами и квартирами?

- 90%! - отвечает за таджика Алла. - И квартиры покупают без ипотеки. На Востоке как - кинул клич, вся семья скинулась.

- Нэт! - кипятится таджик. - Работать надо, а не бухать, гулять.

Подобными рекламными баннерами завешен весь город. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Алла, скажи, а только работяги сюда едут?

- Не только. У нас уже полно и врачей с нерусскими фамилиями... Я против ничего не имею, народ трудолюбивый, простой. Но уж очень много. И домой никто не собирается. Флаг Калужской области таджики уже принимают за свой.

РЕЗИНОВАЯ КВАРТИРА ПРАВОЗАЩИТНИЦЫ

Известная в городе правозащитница Татьяна Котляр, хозяйка резиновой квартиры, ничего не скрывает.

- Сколько у вас людей прописано?

- Я не считала, - говорит она.

На самом деле в городе говорят, что больше 800 человек. На Котляр уже по этому поводу вешали уголовку (статья УК «фиктивная регистрация»).

- Последний раз суд выписал штраф 210 000 рублей. Буду собирать. А мигрантов я бесплатно прописываю. Живу на пенсию.

Мы с Татьяной сидим как раз в ее резиновой квартире. Обычная трешка со стареньким ремонтом. В комнатах книги, книги. И муж в инвалидном кресле.

Правозащитница, хозяйка «резиновой квартиры» Татьяна Котлар. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Как сказал Ницше, бессмысленно читать нотации землетрясению. Миграция связана с развалом империй. Масса индийцев поехали в Британию. Алжирские арабы - в Париж. А с окраин бывшего СССР - к нам. У нас же естественная убыль населения - до 1 000 000 в год. И наука демография считает, что так будет до 2030 года. А работать-то кто будет?

Котляр призналась, что она стояла у истоков госпрограммы по переселения мигрантов в Калужскую область. Сама подкинула еще в 2005-м тогдашнему губернатору эту идею. Он прислушался. И мигранты хлынули сюда. Вот с тех пор она и стоит на амбразуре, отвечая как может перед мигрантами и народом.

- А если полиция хочет найти человека, прописанного у вас? Бывало?

- И не раз. У меня журнал, куда я записываю всех своих. И их всегда удается найти по телефону или другим контактам.

Котлар рассказала, что вообще-то сама приехала в Обнинск из Свердловска (нынешний Екатеринбург) еще в 1966 году аспиранткой. И так же с мужем снимали углы и покупали регистрацию.

- Так что я хорошо мигрантов понимаю.

Во многом Татьяна Михайловна, мне кажется, права. Но правы и жители Обнинска, которые не хотят жить в мигрантских кварталах!

Вообще Россия - страна вечнозеленых огурцов. Все благие идеи по итогу превращаются в стихийные неуправляемые процессы. Нужны рабочие руки - создайте программу, которая позволит мигрантам приезжать, зарабатывать и возвращаться домой. Нужны переселенцы - сделайте систему адаптации, обучению русскому. Без этого вечного нашего «как шло, так и ехало».

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