Россия заворчала: как дешевый гастарбайтер русского Ваньку заменит и без работы оставит

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России скоро появятся адаптационные центры для мигрантов. Для обучения русским обычаям. Об этом заявил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Такой у наших властей план.

Еще в прошлом году, в пандемию, интересно было наблюдать за волнением мигрантов. В те тифозные дни большая часть рабсилы России - то есть узбеков, киргизов, таджиков - потянулась обратно на родину, а во властные кабинеты стали сползаться лобби. Сначала - строительное. С угрозами. Мол, недостаток мигрантов - удорожание строек. Для бюджета - конкретный мост, детсад или космодром обойдется на четверть дороже.

Потянулись и финансисты. Без мигрантов, сказали они, придется наращивать зарплаты. Коренные за расценки мигрантов работать не хотят. Народ, мол, наш, русский, обнаглел. Хочет получать по-европейски. Но если вырастут зарплаты - рванет и инфляция.

Ну а дальше пришли агрохолдинги, коммунальщики...

Всем нужны, оказывается, дешевые мигранты, лишь бы своим нормально не платить...

Единственный, кто был против, - МВД. Полицейские, как никто, знают, что такое глобальное (хоть и тихое) переселение народов. И сопутствующие проблемы - от наркоты до чужих обычаев...

Но когда на кону триллионы, кто будет слушать даже силовиков...

И пошли переговоры с уважаемыми азиатскими руководителями, мол, верните, пожалуйста, миллион-другой человеков...

Это было красноречивое зрелище.

Прошло полтора года. И выяснилось - вернулись мигранты! Миллион. Потом другой...

Но тут как у наркомана. России все мало!

Я недавно был в Узбекистане - там чиновники взяли повышенные обязательства - формируют отряды мигрантов уже централизованно. Предоставляют даже выплаты тем, кто едет работать в Россию, потому что содержать безработных самим накладно, да и переводы мигрантов на родину потом все окупают...

И в России по трудному пути не пошли. Повышать зарплаты для своих, роботизировать производство и открывать больше профтехучилищ для появления собственных классных рабочих и инжинеров не стали. Выбрали понятный путь - брать, что требуется, снаружи.

Но тихое «кухонное» ворчание населения, похоже, просачивается. И чиновничья машина на него реагирует. Только по... чиновничьи. Мол, построим адаптационные центры, где будем учить мигрантов Русь-матушку любить...

Так проще?

А может, проще делать упор не на мигрантов из Азии, а на переселенцев с Украины? Их не надо учить русским, европейским обычаям. Они - наши. А мы эту огромную возможность прямо сейчас упускаем!

Украинцы едут куда угодно, но мимо России, потому что наша родная бюрократия неумолима со своими заслонами. И украинцев так просто не «нагнешь», как бесправных азиатов, на поборы, на «кидки» с зарплатами.

А ведь у многих украинцев здесь родня, им тут проще - как дома. Миллион-другой принять их для России было бы благом.

Неужели упустим?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Потому что работать надо, а не бухать»: как мигранты «захватили» один из самых быстро развивающихся городов России

Обнинск - тихий, провинциальный город в Калужской области. Первый в истории страны наукоград. Город физиков и ядерщиков. Когда-то про Обнинск с гордостью говорили: здесь каждый второй житель - физик или ядерщик. А теперь заявляют, что каждый второй житель тут... мигрант (подробности)