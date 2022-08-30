Секреты красоты Кэмерон Диас: как можно меньше сахара и как можно больше танцев

Актриса Кэмерон Диас отмечает юбилей. Фото: Zelig Shaul, Zuma\TASS

Кэмерон Диас не снималась в кино больше восьми лет. Одна из самых знаменитых голливудских блондинок, звезда романтических комедий (и при этом хорошая драматическая актриса, отлично сыгравшая в «Ванильном небе» и «Советнике») ушла из профессии во цвете лет, когда ей было 42: последний фильм с ее участием, мюзикл «Энни», вышел в 2014 году. По счастью, ушла Кэмерон не навсегда. Совсем недавно решила вернуться: в 2023-м на Netflix должен появиться новый фильм с весьма уместным названием «Back in Action».

Но уже к 42 годам карьеру Диас можно было называть ослепительной. Фильмы с ее участием собрали в прокате США в общей сложности 3 миллиарда долларов, а в мировом прокате - 7 миллиардов. Многие стали голливудской классикой: «Маска», «Свадьба лучшего друга», «Все без ума от Мэри», «Быть Джоном Малковичем», две серии «Ангелов Чарли»… И это не говоря уже о «Шрэке», где Диас озвучила принцессу Фиону. Кстати, пятая часть «Шрэка», в которой она снова это сделала, должна выйти в мае следующего года.

«ОНА ПИЛА, КАК БОЦМАН!»

Диас - словно подтверждение теории, что самые красивые дети рождаются от смешанных браков. Отец по происхождению испанец (его предки когда-то переехали во США, по дороге задержавшись на Кубе), в матери течет немецкая и британская кровь с небольшой примесью индейской. Свое детство Кэмерон вспоминает как вполне счастливое и благополучное: «Мои родители очень любят смеяться, и моя мама готова смеяться НАДО ВСЕМ, так что у меня была прекрасная аудитория». Да, Кэмерон страстно любила всех смешить. «Я замечательно проводила время, когда была маленькой!»

Ну, а когда ей было 16, на нее обратили внимание в крупном модельном агентстве - и вскоре она уже снималась в рекламе таких фирм, как Calvin Klein и Levi's. Вообще, карьера у девушки шла как по маслу: когда ей был 21 год, в агентстве сочли, что она может быть актрисой и порекомендовали ее продюсерам фильма «Маска», где ее партнером стал Джим Кэрри. Фильм неожиданно стал суперхитом, и о Диас узнала вся планета. Потом было несколько ролей в независимых картинах, а потом - два комедийных блокбастера подряд: в 1997-м вышла «Свадьба лучшего друга», где Кэмерон не потерялась на фоне Джулии Робертс, а в 1998-м - грубоватая, но бешено популярная картина «Все без ума от Мэри». С тех пор даже неудачные комедии с ее участием стабильно собирали в мировом прокате по 200 миллионов.

Ее успеху в Голливуде поспособствовало и то, что она - очень легкий человек. Работавшие с ней продюсеры и режиссеры в один голос называют ее «жизнерадостной и без претензий». Один из режиссеров «Все без ума от Мэри», Питер Фаррелли, был потрясен тем, как блестяще она играет в боулинг. А другой, Бобби Фаррелли, с придыханием говорил: «Она пьет как боцман. И вообще - от компании ни в чем не отстает. Играем ли мы в бильярд на деньги или накачиваемся пивом, она с парнями на равных!» Кроме того, Диас относится к тем редким людям с хорошим обменом веществ, которые могут есть много и не полнеть. В конце 90-х о ней говорили: «Ест она за троих. Наваливает в тарелку все, что только есть: картошку, пироги, сладкое. А потом идет за добавкой!»

«ВМЕСТО ЛЕДЕНЦОВ НАДО ЕСТЬ ЯГОДЫ»

Впрочем, в XXI веке Диас стала следить за собой тщательнее. И выпустила целых два бестселлера: «Книгу о теле» и «Книгу о долголетии». В них она рассказывает, как оставаться активной, бодрой и жизнерадостной; вот несколько ее советов.

Невозможно переоценить важность здорового питания. «Люди едят, не задумываясь. Они не берут на себя ответственность — просто жуют и жуют. Чувствуют себя ужасно, набирают вес, а винят во всем еду. Попасть в эту ловушку проще простого… Возьмите на себя ответственность и действуйте».

Завтрак, по мнению актрисы (а также множества диетологов) — самый важный прием пищи за день. Планировать его надо заранее, и не есть какую-нибудь сладкую гадость на бегу. «Поджарив на оливковом масле яйца (белок), добавив к ним ломтики авокадо (полезные жиры), хлеб из пророщенной ржи (сложные углеводы) и яркий солнечный апельсин, я получаю восхитительный завтрак» - пишет Диас. Лучше всего планировать не только завтрак, но и вообще все приемы пищи на неделю. В выходные можно «одним махом» закупить еду. И заранее готовить пищу в те же выходные на несколько дней, если в будни не хватает на это времени (Диас именно так и поступает). «Мои подруги-вегетарианки варят овощной суп, готовят большой салат из кейла, который не раскисает в холодильнике (чтобы салат не «поплыл», заправляйте его соусом перед подачей к столу), и по горшочку чечевицы и риса. Таким образом, у них всегда находится чем перекусить. Иногда я заготавливаю ингредиенты для салата и храню их по отдельности, чтобы не утратили свежести, а смешиваю в последний момент. Для пополнения запасов белка я, как правило, готовлю курицу, которая прекрасно хранится в холодильнике несколько дней. Я добавляю курятину к салату, который ем на обед, подогреваю с яйцом и зеленью к завтраку и ем вместе с овсянкой».

Не пренебрегайте замороженными овощами: порой они «содержат даже больше питательных веществ, чем свежие, потому что их собирают на пике зрелости и тут же замораживают, благодаря чему сохраняется питательная ценность. А вот свежие фрукты и овощи часто собирают недозрелыми, ведь им предстоит долгий путь к прилавку. Мало того что они недобирают питательных веществ, так еще и подвергаются во время транспортировки воздействию тепла и света, поэтому быстрее портятся».

Нужно есть как можно меньше сахара. Заменить сладкие напитки из супермаркетов чаем со льдом без сахара и чистой газированной водой с добавлением мяты, лимона или лайма. Не употреблять подслащенные хлопья - есть вместо них овсянку или хотя бы хлопья без сахара. Вместо йогурта с фруктовым наполнителем есть натуральный йогурт, самостоятельно добавляя в него свежие ягоды или фрукты. Кстати, ягоды надо есть и вместо леденцов и конфет. Исключить кетчуп (в нем на самом деле полным-полно сахара), заменив его горчицей, уксусом или песто.

Есть надо, когда ты голоден. Причем есть медленно, получая от еды удовольствие. «Доверяйте своему телу. Если пища здоровая, чувство голода может снова прийти к вам часа через три. Не ждите, пока в вас проснется голодный волк. Слегка засосало под ложечкой? Перекусите, и чувство голода отступит. Вы снова почувствуете себя в норме. Не голодной и не объевшейся, а полной сил и энергии». А чем перекусывать? «Если я дома, это может быть кусок курицы или немного риса с чечевицей (их я могу и прихватить с собой)… Иногда я люблю перекусывать дольками яблока с миндальным маслом», а иногда - орехами.

Как можно больше двигайтесь. «Вот как начинается мой день: я просыпаюсь, пью воду, разогреваюсь и ДВИГАЮСЬ. Почистив зубы, выпиваю литр воды, чтобы пробудить организм. Потом быстро перекусываю — это могут быть остатки вчерашнего ужина или немного киноа и чечевицы, — просто чтобы закинуть в себя топливо, пока готовлю завтрак. (…) Если нет времени на полноценную тренировку, запланируйте ее на вторую половину дня, а утром ограничьтесь легкой зарядкой: попрыгайте (пока кровь не прильет к лицу), поприседайте, минуту-другую покачайте пресс. Или пробегитесь вокруг дома — нет ничего лучше, чем хорошенько пропотеть с утра, даже если для этого приходится встать пораньше… Даже если у меня в запасе всего четверть часа, я успеваю пробежаться по кварталу. Или надеваю наушники и кроссовки и танцую в гостиной. Здоровый завтрак и утренняя зарядка заряжают меня энергией на целый день — согласитесь, это лучше, чем, зевая, переползать со встречи на встречу»!

ДИАС И МУЖЧИНЫ

Кэмерон уже семь с половиной лет счастлива в браке с Бенджи Мэдденом, гитаристом и вокалистом групп Good Charlotte и The Madden Brothers. В 2019 году у них родилась дочь (она появилась на свет с помощью суррогатной матери). Но до брака у Кэмерон была бурная личная жизнь. Вот самые известные ее бойфренды.

Карлос де ла Торре. Продюсер видеоклипов, с которым юная Диас состояла в отношениях с 1990 по 1995 год. "Я целыми днями пыталась заставить его со мной поговорить" – вспоминает она. Однако это не были, судя по всему, какие-то страшно несчастные отношения: де ла Торре всячески поддерживал ее, даже лично отвез в первый день съемок "Маски" на площадку. Съемки показались неопытной актрисе адом, а Карлос ее потом утешал.

Мэтт Диллон. Они встретились на съемках в Миннесоте, где Диас снималась в фильме "Чувствуя Миннесоту", а Диллон – в картине "Прекрасные девушки". "Я люблю его безумно" – говорила актриса в 1997-м. В 1998-м вышел их самый известный совместный фильм - «Все без ума от Мэри". И вскоре после этого успеха они разошлись; Мэтт много лет спустя вспоминал, что хотел жениться, а Диас была не готова выходить замуж и рожать детей. А как по Диллону, естественное развитие романа – это желание продолжить свой род.

Джаред Лето. Роман с лидером группы 30 Second to Mars начался в 1999-м. И закончился в 2003-м. Мало кто из сплетников может догадаться, почему. Лето и Диас всячески избегали громких заявлений и пересудов, стараясь держать свою личную жизнь в тайне. Осторожно предполагают, что Лето начал слегка завидовать Диас – у нее актерская карьера складывалась великолепно, а он так и оставался на вторых ролях (кто-нибудь, кроме преданных фанатов "Бойцовского клуба", сможет с ходу сказать, кого он играл в этой картине? Да и "Реквием по мечте", каким бы хорошим фильмом ни был, собрал в прокате копейки в сравнении с проектами Кэмерон). К тому же Джаред с головой ушел в музыку, а Диас все бегала по съемочным площадкам... Впрочем, Лето в итоге получил-таки "Оскара" за "Далласский клуб покупателей", а Диас на самую престижную награду в Голливуде так ни разу и не была номинирована.

Джастин Тимберлейк. Самый громкий роман Диас, длившийся с 2003-го по 2007-й. Она встретила певца в момент его взлета, когда Cry Me a River звучала из каждого утюга. Диас была старше Тимберлейка на восемь лет (на момент встречи ей было 30, ему 22), их замучили вопросами – а каково это, когда девушка старше своего парня на восемь лет? Впрочем, их это особо не смущало. Расстались они добрыми друзьями и потом сотрудничали – вместе озвучивали третьего "Шрека", вместе снялись в "Плохой училке".

Алекс Родригес. Знаменитый бейсболист, с которым у Кэмерон был роман в 2010-2011 годах (перед тем он распрощался с другой актрисой, Кейт Хадсон). Опять-таки, расстались друзьями – Родригес до сих пор говорит, что нежно любит свою бывшую.