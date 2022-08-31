Дмитрий Колобов назвал главные задачи для отрасли народных промыслов

Участие с стратегической сессии про народные промыслы принял директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпрома РФ Дмитрий Колобов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В настоящее время отрасль народных художественных промыслов в России включает в себя 500 организаций и 300 индивидуальных предпринимателей. И 86 из этих организаций уже включили в федеральный перечень: государство активно оказывает им всестороннюю поддержку. Об этом сообщил директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Колобов на стратегической сессии, которую организовали в редакции «Комсомольской правды».

В 2021 году расходы на поддержку отрасли составили 600 миллионов рублей. Благодаря этому получилось сохранить и даже увеличить темпы производства на предприятиях народных художественных промыслов, достигнув показателя в 8,2 миллиарда рублей. А в этом году объем поддержки вырос почти в два раза: до 1,1 миллиарда рублей.

«Мы рассчитываем, что средства помогут предприятиям сохранять трудовые коллективы и обеспечить финансовую стабильность, а также сделать шаги в развитии, которые нам кажутся важными», - отметил Дмитрий Колобов.

Он перечислил главные задачи для отрасли народных промыслов. В первую очередь это подготовка новых кадров, финансовая поддержка молодых мастеров и их наставников. Следующее направление – формирование современной, яркой и качественной упаковки. Это позволит мастерам увеличивать продажи.

«Третье направление - поддержка музеев и магазинов, работающих на предприятиях. Кроме того, в настоящее время идет отбор предложений со стороны предприятий по поводу субсидий на рекламу на телевидении. Такая инициатива поможет брендам, о которых жители еще не знают, продавать свою продукцию по всей России», - сообщил Дмитрий Колобов.

Напомним, что «Комсомольская правда» активно включилась в работу по развитию народных художественных промыслов России. Для поддержки промыслов был запущен мультимедийный образовательный проект «Самобранка» (см. СПРАВКА).

СПРАВКА

Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать о традициях страны с древних времен и до наших дней, познакомиться с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают ремесло регионов. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».

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