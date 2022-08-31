Аутентичные бренды Московской недели моды

ABZAEVA

В основе данного бренда лежит идея о сохранении культурного кода Бурятии. ABZAEVA отдает дань своим корням, сохраняя ценности прошлого и мастерски перемешивая их с темпом современной жизни. Кочевая культура повлияла на традиционный наряд, заставляя делать выбор в пользу более темных оттенков, и при этом ценить объемность и свободу, которую дарит просторный крой. Эти идеи нашли отражение и в новой коллекции бренда.

ABZAEVA

Помимо объемных бомберов и строгих (хоть и не лишенных авторской выдумки) пиджаков, на подиуме были показаны необычные «дутые» топы и куртки, формы которых напоминают о двойственной природе грозовых туч – здесь и тяжесть грядущего дождя, и одновременно небывалая легкость облаков. Еще одна интересная особенность коллекции – техника тай-дай в необычном прочтении. При окрашивании вещей для получения причудливых узоров использовались не только вода в своем изначальном состоянии, но также пар и лед.

ABZAEVA

Akkulova Albina

Наряды дизайнера Альбины Аккуловой словно сошли с иллюстраций к книге старинных преданий и волшебных сказок. Удивительно изящные силуэты и обязательный акцент на талии делают образы выразительными, а огромное количество самых разных декоративных элементов, от искусной вышивки до необычных аппликаций, создает ощущение нереальности всей коллекции.

Akkulova Albina

Пожалуй, самой яркой моделью на показе стало белое платье в пол с рукавами-крыльями и вышивкой лебедя на них, отсылая нас к истории о Царевне Лебеди. Именно сказки Пушкина послужили источником вдохновения для всей коллекции. Помимо этого, дизайнер также обращалась к традиционному костюму народа балкарцев. Удивительный симбиоз подарил нам модели, сотканные из креативных дизайнерских решений и самой настоящей магии.

Akkulova Albina

Measure

Еще одно необычное сочетание продемонстрировала в своей новой коллекции дизайнер Зайнаб Сайдулаева. Культурное наследие Дагестана и традиции русского крестьянства крайне гармонично сосуществуют в созданных туниках, платьях и костюмах с юбкой. Оригинальным решением стала идея дизайнера дополнить получившийся микс современными жакетами оверсайз с ремешками на талии, подчеркивая таким образом хрупкость женского силуэта и добавляя немного драмы в эту нежную и воздушную коллекцию.

Measure

Частично эта легкость обеспечена при помощи винтажных салфеток, рисующих затейливый узор на полотне готового образа. Каждая из таких салфеток представлена в единственном экземпляре, что также подчеркивает уникальность и неповторимость каждой модели.

Measure

SaiJamin

Прошедшая Московская неделя моды была полна разнообразных отсылок к многочисленным культурам, составляющим богатое наследие нашей страны. SaiJamin, бренд с черкесскими корнями, представил нам уникальное прочтение нарядов черкешенок. Традиционные адыгейские узоры были исполнены на современный лад, сохраняя баланс между историей и повседневной реальностью.

SaiJamin

В коллекции вы не найдете длину мини, провокационные разрезы и пикантные прозрачные элементы, зато сможете насладиться истинным благородством, роковой элегантностью и мощной уверенностью, которую излучает современная женщина. Причудливое сплетение дорогих тканей золотых, сапфировых и рубиновых оттенков, а также делового кроя и сдержанной строгости подарило нам коллекцию, от которой невозможно отвести взгляд.

SaiJamin

Sasha Gapanovich

Российские дизайнеры любят и чтят сказки, а также наверняка верят в волшебство. Это подтвердила и дизайнер Саша Гапанович, представив свою новую коллекцию «Единение». В ней отражены детские мечты и теплые воспоминания из самого трогательного периода жизни каждого из нас. Такое простое и понятное чувство настоящей радости и восторга пронизывает все представленные образы.

Sasha Gapanovich

Необычные силуэты, в частности оверсайз в уникальном исполнении, а также обилие рюшек и ручная вязка дарят чувство тепла и защищенности, а необработанные швы и трогательные чепцы указывают на то, что беззаботное детство происходило давно и ушло безвозвратно. На показе были продемонстрированы вязаные пелерины, джемперы, пуховые жакеты, платья и брюки. Практически все вещи выполнены в светлых оттенках и имеют атипичный крой и сложную пышную форму.

Sasha Gapanovich

VICTORIA ANDREYANOVA

Любители более простых для восприятия нарядов наверняка по достоинству оценят новую коллекцию дизайнера Виктории Андреяновой, выполненную совместно с «Шуйскими ситцами». Комфорт, свобода движения и максимально непринужденное отношение к жизни легли в основу получившихся образов.

VICTORIA ANDREYANOVA

Принты балансируют незатейливость кроя, а приятная цветовая гамма из приглушенных оттенков голубого, красного и зеленого добавляет несколько баллов к общей атмосфере спокойствия и расслабленности. Центральным элементом всей коллекции являются платья макси, однако на подиуме их сопровождали также брюки, жакеты, длинные пальто, туники и рубашки оверсайз.

VICTORIA ANDREYANOVA

ZUHAT

Сегодня все чаще можно услышать о тенденции скромной моды (modest fashion), по принципам которой одежда защищает все тело, оставляя открытыми только кисти рук и лицо. Представленные на показе платья макси, туники и рубашки не обязательно скрывают изгибы или прячут фигуру, зато удивительным образом раскладываются на отдельные предметы гардероба, которые бы с легкостью дополнили огромное количество образов, позволяя, словно конструктор, генерировать бесконечное количество лаконичных комбинаций.

ZUHAT

В основе коллекции, которую на Московской неделе моды представила дизайнер Зухат Асекова, лежат вьетнамская туника, японское кимоно, а также национальный костюм народов Кавказа. В результате декомпозиции и переосмысления традиционных предметов одежды получился довольно увлекательный диалог между прошедшими эпохами и современностью, который лишь подчеркивает то, что скромность по-прежнему может быть привлекательной.