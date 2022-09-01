Самые востребованные профессии в электроэнергетике

Фото: пресс-служба ПАО «Россети»

Безусловно, это достигается во многом за счет модернизации фондов и строительства современных энергообъектов. Однако отрасли нужны не только новые технологии, но и, прежде всего, высококвалифицированные кадры, обладающие знаниями и умениями для работы в сложной инфраструктурной системе. Без хорошо подготовленных специалистов даже самое эффективное оборудование окажется бесполезным.

Мы расскажем о самых востребованных в электроэнергетике профессиях.

1. Специалисты в области цифрового (автоматизированного) управления энергообъектами

Энергосистема России переходит на автоматическое дистанционное управление режимами работы сетевых объектов. Квалифицированные кадры в этой области с каждым годом станут все более востребованными. Среди них - специалисты по цифровым системам защиты и управления, которые разрабатывают и внедряют системы защиты энергоообъектов и автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) на базе современных цифровых решений по стандарту МЭК 61850 – международного машинного языка взаимодействия цифровых систем управления. От них потребуются знания внутреннего устройства и физики процессов электротехнического оборудования, теории автоматического управления и умение работать со специализированными ИТ-системами, сквозные цифровые компетенции.

Фото: пресс-служба ПАО «Россети»

2. Специалисты в области кибербезопасности энергообъектов

Сегодня кибератаки уже не являются чем-то из ряда вон выходящим. Очевидно, что спрос на специалистов, которые борются с такими рисками и занимаются защитой автоматизированных систем, программ и сетей от цифровых атак, будет только расти. Эта профессия требует математического склада ума, умения оперировать большими объемами данных, способности оперативно принимать решения. Основные обязанности - анализ возможных видов киберугроз и подходов к формированию моделей нарушителей, разработка и внедрение специальных программ, обеспечивающих информационную безопасность, формирование и реализация комплекса мер по упреждению нанесения кибератак.

3. Специалисты по построению высокоавтоматизированных сетей

Высокоавтоматизированная сеть позволяет прогнозировать и рассчитывать возможную нагрузку в разные периоды времени. За счет автоматизации значительно повышается надёжность энергоснабжения, снижаются расходы, до минимальных значений сокращаются перерывы в подаче электроэнергии при возникновении нештатных ситуаций. Тут выделяется специалист по системам технологического управления в электрических сетях, сфера деятельности которого находится на стыке вопросов управления объектами электроэнергетики, технологий сбора и обработки информации, моделирования энергопотребления. Его основная задача - объединить программное обеспечение с оборудованием так, чтобы система могла самостоятельно собирать и анализировать данные, строить прогнозы и осуществлять удаленное управление. Нужен также специалист в области развития систем предиктивной аналитики. Он разрабатывает методы анализа данных и способы их интерпретации, позволяющие строить прогнозы и принимать решения на основе результатов прошлых событий. Благодаря этому, например, можно планировать ремонт и техническое обслуживание оборудования, предсказывать возможные сбои в работе до того, как они произойдут. Здесь необходимо понимание внутреннего устройства и физики процессов электротехнического оборудования, опыт создания адаптивных алгоритмов, знание аппарата статистического анализа, опыт разработки и проверки гипотез и статмоделей.

фото: пресс-служба ПАО «Россети»

4. Специалисты в области информационного моделирования

Надежная работы энергосистемы во многом зависит от эффективности информационного обмена между ее субъектами. Такой обмен происходит на базе стандартов CIM – общей информационной модели, предоставляющей возможность интеграции совершенно разных автоматизированных систем и обеспечивающей унифицированный способ обмена данными между ними вне зависимости от их назначения и производителя. Поскольку наша энергосистема будет и дальше идти по пути внедрения общих стандартов CIM, отрасли будет требоваться все больше профессионалов в этой области. Например, специалистов по формированию и анализу данных для создания актуальной информационной модели сети, от которых потребуется понимание физических законов работы электрооборудования и электроэнергетического комплекса в целом, знание практических способов и средств получения и анализа отраслевых данных. Также всегда будет востребован квалифицированный специалист в области информационного обмена между субъектами электроэнергетики. Основные требования к нему - знание единых принципов и технологий взаимодействия информационных систем, включая единые структуру данных и формат инфообмена, понимание подходов и стандартов CIM, управление большими данными, цифровая грамотность.

Кроме того, в последнее время активно развивается технология информационного моделирования для развития сети и при строительстве энергообъектов. Тут также используются методы построения «цифровых двойников», позволяющие повысить качество и снизить сроки при проектировании и возведении объектов.

фото: пресс-служба ПАО «Россети»

5. ИТ-специалисты

До этого мы рассказывали о наиболее близких к «полю» инженерных специальностях. Кроме того, для обеспечения работы и стыковки технологических и информационных систем управления предприятием в энергокомпаниях востребованы ИТ-специалисты с желательной энергетической подготовкой, такие как бизнес-архитекторы и аналитики, обеспечивающие реинжиниринг производственных процессов, проектирование цифровых моделей предприятия и новых сервисов, и архитекторы данных, проектирующие архитектуру и систему управления базами данных. От них требуется понимание подходов и технологий создания систем Big Data, озера данных, навыки анализа Big Data, знание принципов управления мастер-данными, формирования моделей, политик, правил и стандартов для сбора, хранения, размещения, интеграции и использования данных в информационных системах компании. А также архитекторы цифровых платформ, которые из этих систем формирует комплексную ИТ-архитектуру и занимается проектированием «цифровых двойников».