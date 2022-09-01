Уходит эпоха бумажных накладных. Что изменится для грузоперевозчиков?

Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) заработала 1 сентября. Переход компаний на электронный документооборот позволит ускорить процесс взаиморасчетов и переведет взаимодействие бизнеса и государства в «цифру», делая рынок более прозрачным. Корреспондент радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов побеседовал с заместителем министра транспорта Российской Федерации Дмитрием Бакановым

ИНСПЕКТОРУ ВОДИТЕЛЬ ПОКАЖЕТ НЕ БУМАЖНУЮ НАКЛАДНУЮ, А QR-КОД

М. Антонов:

- Друзья, радио "Комсомольская правда". И сегодня мы с вами будем говорить о такой электронной новинке, но она появилась, во-первых, недавно. И вот все-все-все подробности нам сейчас будет рассказывать зам. министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов. Он у нас в студии. Дмитрий, здравствуйте.

Д. Баканов:

- Добрый день. Спасибо большое за приглашение.

М. Антонов:

- Сложная аббревиатура – ГИС ЭПД, что расшифровывается Государственная информационная система электронных перевозочных документов.

Д. Баканов:

- Все верно.

Замминистра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов.

М. Антонов:

- Давайте так, зачем создавалась – понятно, чтобы упростить, чтобы, наверное, облегчить какие-то моменты. Понятно, что уходит бумажный документооборот, все переходит в электронные системы. Когда заработает? Заработала ли уже? Когда на полную мощь? Сейчас тестирование или что? В общем, все подробности.

Д. Баканов:

- Да, спасибо большое за вопрос. 1 сентября выступает в силу федеральный закон 336-ФЗ (ред. Закон № 336-ФЗ от 2 июля 2021 года), в соответствии с которым можно легитимно со всех сторон оформлять перевозочные документы, в первую очередь, транспортную накладную, в электронном виде. Что значит – легитимно? И сейчас есть возможность между участниками рынка обмениваться электронными документами. Но потом, выезжая на дорогу, вас остановит инспектор, которому вы должны будете показать бумажную копию этого документа. Вот новый федеральный закон все эти недоразумения устранил. И с 1 сентября все участники рынка, обмениваясь документами между собой, могут легитимно предоставлять и все данные госорганам.

М. Антонов:

- То есть сотрудники правоохранительных органов тоже к этому подключены и теперь будут знать, проверяя документы, да?

Д. Баканов:

- Конечно. Схема будет выстроена следующим образом. Водитель фуры, который везет какой-то груз, при остановке его инспектором Госавтоинспекции на дороге показывает ему соответствующий QR-код, в который преобразована транспортная накладная. У инспектора будет соответствующий считыватель этого QR-кода, либо на планшете служебном, либо на личном телефоне. Проверяя этот QR-код, он смотрит, что документ легитимный, соответствующим образом составлен правильно. И вопросов к этому водителю нет. И он его отпускает, и груз едет дальше.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ

М. Антонов:

- Дмитрий, я за свою жизнь уже несколько раз наблюдал вот эти переходы на электронные носители. И, во-первых, там больничные стали электронные. Были бумажные, стали электронные. Трудовые книжки были бумажные, стали электронные. И прочее. Народ у нас в целом консервативен. И вот эти вот новшества воспринимает так: ну, зачем? Ну, вот удобнее мне с бумагой ездить, да. Остается бумага или она уйдет через какое-то время навсегда?

Д. Баканов:

- Тут вопрос спорный. Объясню – почему. Полтора года назад к нам обратились самые крупные участники рынка, участники перевозки. Это «Мираторг», Х5, «Газпромнефть», «Яндекс», «Сбербанк», в общем, это самые крупные в стране компании. И они сказали, что для них это сильное удешевление процесса и это ускорение процесса. Потому что сейчас как с бумажной накладной. Нужно, чтобы грузоотправитель соответствующим образом оформил, подписал, проштамповал. Дальше эта накладная едет с грузом грузополучателю. Он со своей стороны тоже принимает, расписывается, штампует. Обратно отправляет. И только когда она оказалась, вернулась назад, только после этого происходит взаиморасчет.

Сейчас в электронном виде это практически в онлайне можно будет сделать. Это кратно ускорит всю историю, связанную со взаиморасчетами между контрагентами.

М. Антонов:

- Это исключает мошенническую схему по подделке документов.

Д. Баканов:

- Это в том числе. Да, но мы с 1 сентября не вводим императив. Мы даем рынку возможность адаптироваться к этому, попробовать. Может быть, какие-то будут дополнительные требования со стороны рынка. И императив будем вводить после, наверное, года работа и, скорее всего, отраслевым образом, постепенно.

М. Антонов:

- До прихода в Минтранс вы же «цифрой» как раз и занимались. Системами такими, да.

Д. Баканов:

- Я спутниковыми системами занимался. Посвятил восемь лет российскому космосу.

М. Антонов:

- Я про защищенность. Вы понимаете, уж кому этот вопрос задавать, как не вам. Потому что, как только у нас переход куда-то в электронные какие-то штуки, да, сразу: а насколько это будет защищено? Бумажечка – вот она, она лежит, она у меня в кармане, никто ее не вытащит.

Д. Баканов:

- Правильный вопрос. Особенно относительно повестки сегодняшнего дня. Но смею вас заверить, что изначально проект стартовал совместно с Минцифры России. И, проходя все согласования по созданию этой госинформсистемы, мы обязались исполнить все требования ФСБ и ФСТЭК по защите информации внутри ГИС. И все эти требования исполнили. Поэтому ГИС защищен по всем передовым технологиям.

ПЕРЕОБУЧИТЬСЯ НА «ЦИФРУ»

М. Антонов:

- У меня небольшая транспортная компания, допустим. И у меня сидит Вера Петровна, которая занимается документооборотом. Папочки, архив даже есть и прочее. Вера Петровна – до свидания, я должен буду ее уволить? Или Вера Петровна просто не папочками, а цифрами теперь будет заниматься?

Д. Баканов:

- Вера Петровна переобучится работать с «цифрами». И, конечно же, никуда не денется, но ей будет кратно легче работать с электронными, цифровыми документами, чем с бумажными. Меньше мороки и больше простоты.

М. Антонов:

- Я должен буду какой-то софт на свой компьютер офисный устанавливать? Это что будет? Это будет приложение, программа? Или надо будет просто на сайте это все регистрировать?

Д. Баканов:

- Там алгоритм следующий. Между участниками рынка обмен будет происходить через уполномоченных операторов электронного документооборота. Сейчас в Реестре Федеральной налоговой службы их порядка 79. Из них под требования нашего федерального закона вышеупомянутого подпадает пока 12 компаний. Из них 7 уже участвуют в эксперименте. Поэтому там алгоритм будет следующий. Участники рынка через оператора электронного документооборота обмениваются, ГИС верифицирует и ГИС является источником данных для государственных контрольных органов. Вот схема будет такая.

А по софту мы хотим прийти к тому, чтобы прямо из системы учета документы оформлялись автоматически напрямую.

М. Антонов:

- То есть ваша программа будет связана со всеми программами учета?

Д. Баканов:

- Да, и с каждым годом мы будем все больше и больше дорабатывать, чтобы упрощать взаимодействие.

ПОВЫСИТЬ ПРОЗРАЗНОСТЬ РЫНКА

М. Антонов:

- Есть железнодорожный, есть авиаперевозки и так далее. Фуры выбраны в качестве, опять же, эксперимента? Дальше это все будет развиваться? Или пока вы на автомобильном транспорте так и остановитесь?

Д. Баканов:

- Нет, конечно же, все это будет развиваться дальше. Мы будем стыковаться со всеми видами транспорта. Для того, чтобы рынок был предельно прозрачным, и доходы государства увеличились, мы и переводим все это в цифровой вид. Потому что в цифровом виде видно все. И в дальнейшем, если участники рынка не работают в цифровом формате, то, скорее всего, будет подозрение, что они осуществляют какие-то серые перевозки.

М. Антонов:

- То есть к ним уже будет более пристальное внимание?

Д. Баканов:

- Конечно, конечно. Следующий шаг – это стыковка с ЭТРАНом Российских железных дорог. И мы с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Евгением Чаркиным договорились, что, как только стартанет наша госинформсистема, мы вторым шагом начнем стыковать их между собой. Автомобильный и железнодорожный. Дальше – авиационный и морской, речной.

М. Антонов:

- Потому что груз тот же самый, который попадает в нашу страну, он может быть доставлен самолетом, он может приплыть контейнерными перевозками, потом через железную дорогу. И только потом попадет в фуру. И вот именно на этом этапе, да, документ бумажный превращается в документ электронный?

Д. Баканов:

- Абсолютно верно. Но наша задача, чтобы в конечном счете в принципе весь документооборот был электронный, независимо от того, порт это, железнодорожная станция или автомобильный пункт перевалки.

М. Антонов:

- Мы говорим сейчас только про внутреннее пользование этой системы? Потому что ведь перевозки есть и через границы, в конце концов.

Д. Баканов:

- Да, правильный вопрос. Спасибо большое. Мы в прошлом году уже с Белоруссией проводили эксперимент по так называемой международной транспортной накладной – e-CMR она называется. И мы хотим расширять эту практику, скорее всего, в конце этого – в начале следующего, с Азербайджаном. То бишь, мы будем постепенно, помимо внутренних перевозок, подключать электронный документооборот на международные. И одна из точек роста – это, конечно, ЕАЭС будет.

М. Антонов:

- Дмитрий, тогда еще один вопрос, который я просто обязан задать. Мнительность – наше второе имя. Когда начинают говорить: это будет электронная система, вам в ней надо зарегистрироваться. Ну, червячок сомнения он все равно в голове: они хотят за мной следить. Да, то есть они собирают данные. А уж когда на уровне министерства, так уж конспирология начинает во всей своей красе появляться. Зачем вам эти данные? И, кстати, эти данные будут храниться?

Д. Баканов:

- Во-первых, да, они будут храниться минимум пять лет. Отвечая на второй вопрос – зачем это рынку? Как мы уже там с вами пришли к выводу, это удешевление, упрощение, ускорение всех процессов. Зачем это министерству? А это кладезь информации для прогнозирования транспортных потоков, проектирования транспортной инфраструктуры, если мы видим, что груз по одному и тому же маршруту идет с какими-то перебоями. Значит, в каком-то месте необходимо инфраструктуру развивать и расширять.

Но это следующий шаг. Потому что эта информация она не может быть общедоступной. В противном случае это приведет к коммерческим конкурентным преимуществам для определенных игроков. И государство должно будет выработать конкретные стандарты, кто и зачем может эту информацию использовать.

НАСИЛЬНО НЕ ЗАГОНЯЮТ

М. Антонов:

- Тогда возникает следующий вопрос. Вот то, что вы сказали, что, да действительно, ведь это и статистика, и объем перевозок, ну, просто здесь все очень просто посчитать, сколько привезли, сколько увезли, сколько прибыло, сколько убыло. А я правильно понимаю, что до появления ГИС ЭПД какие-то были темные пятна или белые пятна, как на картах – белые пятна, а темные…

Д. Баканов:

- Ну, в любой статистике есть погрешность. Тут вопрос в том, что понятно, что в цифровом виде просмотреть это будет значительно проще. И перевод в электронный вид позволит это сделать, ну, без каких-то там дополнительных усилий. Бумагу надо собрать, проверить, верифицировать. С чем мы столкнулись? Да, не раз задают вопрос: миллиард этих накладных или два? Вот ответ простой: первично – порядка миллиарда. Дальше мы делаем дубликаты, копии, теряем, восстанавливаем, в движении эта бумага находится в какой-то момент. То бишь даже здесь нет окончательной статистики. Когда это будет в цифровом виде, мы будем знать до единого документа, их сколько.

М. Антонов:

- Вот сейчас, вполне возможно, нас сидит и слушает владелец небольшой транспортной компании. Он не совсем понимаем, а ему надо переходить? Может, это касается только, я не знаю, фур с тоннажем с таким-то, а у него несколько «газелей», и ему это не нужно. И он пока на этих бумажных документах посидит. То есть будет ли какой-то регламент и объяснение: ребята, это касается всех. Ну, и дальше с перечнем, кого это касается, как и в каком порядке.

Д. Баканов:

- Нам важно, чтобы этот сервис был очень комфортен для тех, кто ведет, для субъектов предпринимательской деятельности. И если он будет таким, то большинство рынка перейдет добровольно. Потому что это удешевляет само ведение бизнеса, по нашим оценкам, до 2,5 %. Это ускоряет процесс взаиморасчетов. Какой контрагент не захочет побыстрее получить оплату за свои услуги? Но мы пока никого насильно туда не загоняем. Мы хотим, чтобы те, кто к нам обращался в лице крупнейших компаний, перешли, посмотрели, насколько это удобно и комфортно, и дальше сарафанное радио сработает. А вот когда останутся уже совсем там какие-то небольшие объемы рынка не перешедших, ну, просто мы им поможем ускорить переход на цифровой документооборот.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД КАК МИНИМУМ ГОД

М. Антонов:

- То есть мы знаем начало, это 1 сентября. А мы знаем, вот этот вот переходный период конечный срок? Или он безграничен?

Д. Баканов:

- Тут важная ремарка, что 1 сентября стартует переход к электронной транспортной накладной и связанным с ней документам. Но это не конечный процесс. 1 марта 2023 года у нас вступает в силу закон уже об электронных путевых листах. Мы постепенно все транспортные документы будем переводить в электронный вид. Если мы говорим про транспортную накладную, то мы хотим рынку дать возможность, как минимум год работать и посмотреть, как это все происходит. Потому что и мы получаем обратную связь и понимаем, может быть, какие-то есть проблемные вопросы, которые нам нужно будет устранить. Когда будет императив, и всем обязательно будет использовать, тут уже мы не имеем права на ошибку. Поэтому мы сейчас в ближайшие год-полтора будем, как говорится, с рынком в тесной связке улучшать, улучшать качество сервиса.

М. Антонов:

- Мы же начинали разговор наш именно с того, что крупнейшие перевозчики попросили, да. И попросили как раз вот это вот – привести в тот самый электронный. Это была их просьба.

Д. Баканов:

- Да, это было обращение рынка. Это очень важно, что мы не выдумали чего-то такого со стороны госоргана, что, наоборот, обременяет рынок. Мы, наоборот, исполнили их волю и помогли упростить ряд процедур.

М. Антонов:

- Просто сейчас, когда начинаешь думать, а сложности именно были с количеством бумаги, со сложностью их заполнения? В чем сложности были бумажного документооборота?

Д. Баканов:

-Бумага – ее надо распечатывать, на нее надо тратить деньги, принтер, электроэнергия, трудозатраты. И, как я сказал, важный момент, что в транспортной накладной появляется срок кредитного плеча. Пока вторая сторона не проштампует, не заверит документ, не распишется и не вернет тебе, оплата не производится. Сейчас эти процессы уходят в историю. И оплата может происходить практически в онлайне.

М. Антонов:

- Вы, опять же, вернемся сейчас к истории, когда водителя останавливает инспектор ГИБДД, вот, и проверяет по электронным вот этим вот документам, да, все накладные. При этом водитель он может вообще ничего не знать, да, то есть по… то есть он может представлять, что он везет и каким тоннажем, вот, а что у него накладных бумаг этих нет на руках. То есть водитель из этого уравнения грузоперевозчик – инспектор он исключается? Или нет?

Д. Баканов:

- Не совсем. Но водитель сейчас по закону должен иметь с собой бумажные документы. Вот с 1 сентября он будет иметь в руках не бумажные документы, а QR-код, который инспектор, на дороге остановивший его, считает, проверит легитимность документа и примет соответствующее решение. Если документ легитимен и соответствующим образом оформлен, то к нему вопросов возникнуть не может, и водитель продолжит свой путь.

ДАЛИ КОМПАНИЯМ ПОПРОБОВАТЬ - ПОНРАВИЛОСЬ

М. Антонов:

- Я просто не могу не спросить про критику. Были ли такие, кто против категорически? И какая у них была аргументация?

Д. Баканов:

- Честно говоря, вот за последние полтора года работы по этой теме каких-то ярых критиков, которые бы не хотели перехода, я не припомню. Были, естественно, критики, и это такая здравая критика была, которые подсказывали и анализировали с нами, как правильно переходить, какие ошибки не допустить. Например, вот очень мы признательны Федеральной налоговой службе, которые в тесной связке с нами работала. И они нам посоветовали как раз не начинать с обязаловки, с императива.

М. Антонов:

- То есть не делать добровольно-принудительно.

Д. Баканов:

- Да, они сказали, подсказали нам, что у них же все-таки колоссальный опыт, вот это цифровое чудо ФНС – это вот как раз эти люди и делали. И они подсказали, что сделайте поэтапно. Дайте вначале рынку попробовать. Тем, кто… Тем, кому комфортно, удобно, они сами прибегут. Дальше там постепенно продумывайте этапность и отраслевой императив.

М. Антонов:

- Я никогда не поверю, что в Министерстве транспорта нет какого-то бизнес-плана, да, которого вы должны придерживаться. И наверняка все-таки цифра полного перехода, я имею в виду год, когда перейдут большинство, большая часть рынка, где-то у вас она есть.

Д. Баканов:

- План, конечно же, есть

М. Антонов:

- И мы будем его придерживаться.

Д. Баканов:

- Нет, знаете, как, планы же на бумаге, а реальность может расставить все на свои места. Поэтому, как я сказал, нам очень важно вот сейчас собрать обратную связь от тех, кто будет переходить добровольно в течение ближайшего времени.

М. Антонов:

- Полтора года на это дается.

Д. Баканов:

- Ну, минимум – год мы хотим. Минимум год мы хотим, потому что это сложный межведомственный проект, где участвуют Федеральная налоговая служба, Министерство цифрового развития, и спасибо им, они тоже там оказали все содействие техническое. Министерство внутренних дел – Госавтоинспекция. На личном контроле это держит. Ространснадзор, потому что их инспектора тоже в этом участвуют. Ну, и наше министерство, естественно, как головное. То есть это не такой простой проект, как кажется. И технические моменты всегда имеют место, и будут какие-то шероховатости, которые нам надо будет очень оперативно устранять.

М. Антонов:

- Ну, знаете, Дмитрий Владимирович, то, что вы сегодня рассказали, ну, по крайней мере, ощущение складывается, что все должно заработать и все будет хорошо. И давайте мы так же вместе с вами за этим понаблюдаем. Мы, во-первых, всегда рады вас здесь видеть. И, наверное, какие-то первые цифры, первые результаты вот того, что начнется с 1 сентября, мы уже там через полгода обязательно с вами можем обсудить. Поэтому добро пожаловать к нам. Мы всегда будем рады.