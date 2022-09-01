Школьникам запретили пользоваться смартфонами: как это будет выглядеть в реальности

Детям запретили пользоваться телефонами на уроках, но куда девать гаджеты - не придумали Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со вчерашнего дня в школах запрещено использовать мобильные телефоны. Об этом накануне объявил глава министерства просвещения Сергей Кравцов. Рассказываем, зачем это сделано, и как будет выглядеть в реальности.

РАДИ ЗДОРОВЬЯ

Все началось с СанПиНов – санитарных правил, которые вступили в силу с 1 января прошлого года. По этим правилам, применять гаджеты в образовательных целях нельзя. То есть на уроке им не место.

- Мобильные телефоны у детей могут быть – чтобы позвонить, пообщаться, вопросы какие-то решить, но, что касается уроков, то в соответствии с СанПиНами, мобильные телефоны на уроках в учебных целях использовать не допускается, - сказал Сергей Кравцов.

Дело не в гаджетах как таковых, а именно в мобильных гаджетах – у них слишком маленький экран, и зрение ребенка чрезмерно напрягается. Портится осанка. Отныне на уроках – только планшеты или компьютеры. И то не всякие. По новым правилам, диагональ интерактивной доски должна быть не менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука - не менее 39,6 см, для планшета - 26,6 см.

Помимо этого, многие эксперты говорят, что мобильные телефоны излучают в избытке электромагнитной энергии. Она невероятно вредна, говорил, например, в программе «Родительский вопрос» на Радио КП руководитель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук Олег Григорьев. Опаснее всего роутеры (устройства, раздающие wi-fi), подчеркивал эксперт, на втором месте – то, что принимает сигнал роутера, то есть смартфоны. Ноутбуки безопаснее всего.

Конечно, дети сидят в смартфонах постоянно. Дома, если родители позволяют, да вообще – везде. Кстати, сколько именно – нет пока таких исследований. И смартфоны вредят не только на уроке. Но министерство просвещения не может вообще отнять телефон. Его вотчина – уроки. Ну, хоть там оградить.

Для экстренной связи телефон, конечно, может присутствовать у ребенка, но во всем, что касается учебного процесса, учебной программы, телефоны не используются, подчеркнул Сергей Кравцов.

Есть у вопроса и педагогическая сторона: дети «читерят» (подглядывают на контрольных), вообще отвлекаются. Дистант немного смягчил отношение учителей к гаджетам, но в целом педагогам хотелось бы все внимание ребят обратить на занятие, а не на экран гаджета. Впрочем, в педагогическом сообществе есть мнение: запрет лоббировали слабые, отсталые учителя, которые и сами не умеют с техникой обращаться. Сильные учителя умеют применять гаджет в учебном процессе.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Но как в реальности-то быть? Регламента, который четко указывает, как обращаться с телефонами, не принят. Отнимать перед уроком? Выдавать на перемене? На перемене ведь пользоваться гаджетами можно. Если отнимать, как хранить? У иных гаджет под сто тысяч и более стоит, школа без штанов останется, случись что.

Ввести полный запрет на гаджеты в школе? Собираешься на уроки, смартфон дома оставь? Так сами родители и против. Они привыкли отслеживать, чем занимаются дети. В некоторых школах стихийно появляются индивидуальные ящички или ячейки. Но школа подчеркивает: за сохранность ответственности не несет.

Самые продвинутые школы закупают сейфы. Деньги собирают сами родители. Из числа родителей выбирается ответственный, который разбирается в ситуации, случись что. Но это единичные порывы. Стоимость такой закупки – миллионы, сейфы дороги. Потянет не всякое родительское сообщество.

Что по итогу? Запретить гаджеты мы не можем, да и не хотим: цифровую грамотность никто не отменял. Запреты формируют обратную реакцию и вовсе не способствуют развитию культуры потребления. А именно ее и надо развивать: дети должны самостоятельно отказываться от гаджета, потому что так положено. Без этого, похоже, эпопея с телефонами зайдет в тупик.