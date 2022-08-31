Российским школьникам запретили использовать телефоны на уроках

Сергей Кравцов Фото: Иван МАКЕЕВ

С нового учебного года ученикам российских школ запрещено использовать телефоны во время занятий. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании в среду, 31 августа 2022 года.

Ограничение объясняется новыми санитарными правилами.

"У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается", - констатировал Кравцов, аргументировав это тем, что средства связи отвлекают школьников от занятий.

Напомним, Сергей Кравцов заявил, что цикл "Разговоры о важном" в российских школах введут по просьбам самих учителей.

"Он связан с тем, что школьники адресуют учителям множество вопросов не по их предметам, а вообще про жизнь, простые человеческие ценности, про происходящее в мире", - уточнил глава Минпросвещения.

Как ранее писал сайт KP.RU, помощник президента России Владимир Мединский предложил запретить ученикам московских школ пользоваться телефонами на уроках для повышения успеваемости.