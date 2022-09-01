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Дом. Семья1 сентября 2022 13:00

Книга о том, почему нас никто не победит

Яркой премьерой 35-й ММКЯ стала книга Андрея Панкратова «Во имя Воскресения и Победы. Живописная поэма Василия Нестеренко в Главном храме Вооруженных сил России»
Источник:kp.ru
Народный художник Российской Федерации Василий Нестеренко работал над художественным оформлением Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации.

Народный художник Российской Федерации Василий Нестеренко работал над художественным оформлением Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации.

НОВЫЙ ЖАНР - «ЖИВОПИСНЫЕ ИКОНЫ»

Этот храм вырос в Кубинке в рекордные сроки, всего за 19 месяцев, и сразу стал самым посещаемым в России. В нем поражает все: масштаб, художественное убранство, но особо – открытый жанр «живописной иконы», новый язык духовного общения, созданный народным художником РФ Василием Нестеренко, позволяющий чувствовать и размышлять на сложные темы: о человеке и Боге, о войне и мире, о добре и зле, о душе и вечном искушении.

Свой весомый во всех смыслах труд (книга весит 6 кг.!) сам автор называет художественно-просветительским изданием. Но это к тому же и увлекательный путеводитель по новому собору, и скрупулезно собранная энциклопедия. Причем, интересна она будет как обычному посетителю, так и людям воцерковлённым, хорошо знающим священную историю.

НА ЧТО ОПЕРЕТЬСЯ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА?

Победа, слава, подвиг. Затерянные нынче слова... Василий Нестеренко не иллюстрирует историю. Он предлагает своё увеличительное стекло: не изменяя прошлое, наполняет его другим содержанием. Но в итоге, очищая от лжи и предательства, восстанавливая высшую справедливость. Войны начинают люди, а оканчивает их Господь. Помогая правому.

Самое главное, что автор экспрессивно-исторических батальных полотен «Избавление от смуты», «Гибель нашествия», «Отстоим Севастополь» и др. пишет здесь не войну, а ... мир. В чём сакральный смысл нашей Великой Победы 1945 года?

1418 страшных дней и ночей – это цена покаяния и прощения для атеистической страны? Какова она, роль духовных заступников в судьбе России? За счёт чего мы выстояли под Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге? Почему побеждаем, несмотря ни на что? У критиков чаще всего хорошо получаются вопросы, творец должен давать убедительные ответы.

Через 16 глав, от притвора до купола, вы словно наяву пройдете вместе с автором книги и главным художником воинского храма сквозь пороховую дымку столетий, постепенно понимая: все ли можно объяснить простыми словами, или просто – словами.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Бывшему журналисту «Комсомолки», а ныне главе Издательского дома «ПриПресс Интернэшнл» Андрею Панкратову повезло, он начал наблюдать за работой мастера, других творцов храма, составляющих славу современного русского искусства, когда будущая святыня была еще в проекте. А это целое таинство, как художник Василий Нестеренко продумывает сюжеты, делает эскизы, обсуждает их. И как воплощает потом историю народной славы и русского духа в росписях и монументальных мозаиках, аналогов которых нет нигде в мире. Наверное, этим вдохновением и «заразился» автор будущей книги.

Иллюстрации – особая гордость нового издания. Как снять без искажений интерьеры храма, в котором сложно-изогнутые поверхности, причудливо преломляющийся свет? Выход нашли! Раздобыли новейшую 100-мегапиксельную камеру, кроме того, пришлось придумать особое приспособление для съемок. И снимали «по кусочкам», собирая, как пазл, в огромные панорамы. Зато теперь читатель увидит храм во всей красе, а заодно узнает массу важного и поразительного о чудотворных иконах, всех наших баталиях и битвах с незапямятных времен, о небесных защитниках Отечества, и, даже, возможно, откроет для себя вековые тайны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- А какова философия воинского храма? – спрашивает Василий Нестеренко. – Если одним словом – это Воскресение. Вера в великий инстинкт народа, в его духовное призвание. Никакой храм никогда не строится как памятник. Он для людей. Этот – прежде всего для прихожан в военной форме. В современном сознании дух часто воспринимается как нечто эфемерное, нереальное и почти несуществующее. Но именно он – средоточие настоящей личности. В смертельной драме войны, в восхождении к ежедневному подвигу дух проявляется особенно явственно. И важно было показать это от зарождения нашей цивилизации до сегодняшнего дня. Это был вызов для меня как для художника.

ФАКТ!

Книга «Во имя Воскресения и Победы. Живописная поэма Василия Нестеренко в Главном храме Вооруженных сил России» - это 672 страницы большого формата, почти 500 оригинальных репродукций и иллюстраций, эксклюзивная съемка и особая допечатная подготовка, авторские эскизы, более 350 библиографических источников.

И что особенно важно – шестикилограммовый фолиант отпечатан в отечественной типографии на российской бумаге.

Купить книгу с начала октября можно в столичных книжных или в Интернете на сайтах www.vnesterenko.ru, www.ppi.ru.

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