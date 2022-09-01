Книга о том, почему нас никто не победит

Народный художник Российской Федерации Василий Нестеренко работал над художественным оформлением Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации.

НОВЫЙ ЖАНР - «ЖИВОПИСНЫЕ ИКОНЫ»

Этот храм вырос в Кубинке в рекордные сроки, всего за 19 месяцев, и сразу стал самым посещаемым в России. В нем поражает все: масштаб, художественное убранство, но особо – открытый жанр «живописной иконы», новый язык духовного общения, созданный народным художником РФ Василием Нестеренко, позволяющий чувствовать и размышлять на сложные темы: о человеке и Боге, о войне и мире, о добре и зле, о душе и вечном искушении.

Свой весомый во всех смыслах труд (книга весит 6 кг.!) сам автор называет художественно-просветительским изданием. Но это к тому же и увлекательный путеводитель по новому собору, и скрупулезно собранная энциклопедия. Причем, интересна она будет как обычному посетителю, так и людям воцерковлённым, хорошо знающим священную историю.

НА ЧТО ОПЕРЕТЬСЯ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА?

Победа, слава, подвиг. Затерянные нынче слова... Василий Нестеренко не иллюстрирует историю. Он предлагает своё увеличительное стекло: не изменяя прошлое, наполняет его другим содержанием. Но в итоге, очищая от лжи и предательства, восстанавливая высшую справедливость. Войны начинают люди, а оканчивает их Господь. Помогая правому.

Самое главное, что автор экспрессивно-исторических батальных полотен «Избавление от смуты», «Гибель нашествия», «Отстоим Севастополь» и др. пишет здесь не войну, а ... мир. В чём сакральный смысл нашей Великой Победы 1945 года?

1418 страшных дней и ночей – это цена покаяния и прощения для атеистической страны? Какова она, роль духовных заступников в судьбе России? За счёт чего мы выстояли под Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге? Почему побеждаем, несмотря ни на что? У критиков чаще всего хорошо получаются вопросы, творец должен давать убедительные ответы.

Через 16 глав, от притвора до купола, вы словно наяву пройдете вместе с автором книги и главным художником воинского храма сквозь пороховую дымку столетий, постепенно понимая: все ли можно объяснить простыми словами, или просто – словами.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Бывшему журналисту «Комсомолки», а ныне главе Издательского дома «ПриПресс Интернэшнл» Андрею Панкратову повезло, он начал наблюдать за работой мастера, других творцов храма, составляющих славу современного русского искусства, когда будущая святыня была еще в проекте. А это целое таинство, как художник Василий Нестеренко продумывает сюжеты, делает эскизы, обсуждает их. И как воплощает потом историю народной славы и русского духа в росписях и монументальных мозаиках, аналогов которых нет нигде в мире. Наверное, этим вдохновением и «заразился» автор будущей книги.

Иллюстрации – особая гордость нового издания. Как снять без искажений интерьеры храма, в котором сложно-изогнутые поверхности, причудливо преломляющийся свет? Выход нашли! Раздобыли новейшую 100-мегапиксельную камеру, кроме того, пришлось придумать особое приспособление для съемок. И снимали «по кусочкам», собирая, как пазл, в огромные панорамы. Зато теперь читатель увидит храм во всей красе, а заодно узнает массу важного и поразительного о чудотворных иконах, всех наших баталиях и битвах с незапямятных времен, о небесных защитниках Отечества, и, даже, возможно, откроет для себя вековые тайны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- А какова философия воинского храма? – спрашивает Василий Нестеренко. – Если одним словом – это Воскресение. Вера в великий инстинкт народа, в его духовное призвание. Никакой храм никогда не строится как памятник. Он для людей. Этот – прежде всего для прихожан в военной форме. В современном сознании дух часто воспринимается как нечто эфемерное, нереальное и почти несуществующее. Но именно он – средоточие настоящей личности. В смертельной драме войны, в восхождении к ежедневному подвигу дух проявляется особенно явственно. И важно было показать это от зарождения нашей цивилизации до сегодняшнего дня. Это был вызов для меня как для художника.

ФАКТ!

Книга «Во имя Воскресения и Победы. Живописная поэма Василия Нестеренко в Главном храме Вооруженных сил России» - это 672 страницы большого формата, почти 500 оригинальных репродукций и иллюстраций, эксклюзивная съемка и особая допечатная подготовка, авторские эскизы, более 350 библиографических источников.

И что особенно важно – шестикилограммовый фолиант отпечатан в отечественной типографии на российской бумаге.

Купить книгу с начала октября можно в столичных книжных или в Интернете на сайтах www.vnesterenko.ru, www.ppi.ru.