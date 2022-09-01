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1 сентября 2022 13:38

Девяносто процентов россиян поддержали запрет на использование смартфонов на уроках

Родители уверены, что гаджеты только отвлекают детей на занятиях
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
Родители уверены, что гаджеты только отвлекают детей на занятиях

Родители уверены, что гаджеты только отвлекают детей на занятиях

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Первый учебный день в российских школах начался с новых правил, теперь ученикам нельзя пользоваться своими телефонами на занятиях. Приносить гаджеты в школу можно, но доставать только на переменках. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как к такому нововведению относятся россияне.

Как оказалось, почти все опрошенные поддерживают новое требование. Почти 90% россиян уверены, что такие изменения пойдут на пользу и детям,и всем учебному процессу. В первую очередь, потому что телефоны отвлекают школьников от занятий. В этом уверены 73% респондентов.

«Конечно, я за! А то современные школьники растут будто бы с прибитым к руке телефоном», - говорит участница опроса.

«Если ребенок на улице или на перемене, то с ним можно связаться, а на уроке, правильно, пусть откладывает телефон в сторону», - соглашается другая.

«На уроках трубка не нужна, только отвлекает от учебы. А вот после занятий ребенок может достать телефон, чтобы позвонить домой, например», - уверена третья.

Еще 13% опрошенных радуются, что школа, наконец, станет тем местом, где дети полностью отвлекутся от гаджетов, а то дома сами родители не могут оторвать молодежь от мониторов.

«Дети три летних месяца каникул торчали в интернете без дела, так что пусть хотя бы на уроках отдохнуть без телефона», - говорит участниц опроса.

3% россиян добавили, что плюс такого запрета еще и в том, что дети не смогут подглядывать ответы в Сети, а будут сами учить уроки или на худой случай писать шпаргалки от руки, как это делали раньше.

«На уроках надо головой работать, а не с помощью гаджета», - замечает респондентка.

Однако нашлись и те, кто выступил против нововведения. Так, 6% родителей заявили, что хотят, чтобы их ребенок всегда оставался на связи, а 3% добавили, что в современном мире нельзя отказываться от технологий, а смартфоны должны стать (если еще не стали) полноценной частью учебного процесса.

«Конечно, это часть учебного процесса. В старших классах особенно», - говорит участник исследования.

Оставшиеся 2% добавили, что против запрета, т.к. телефон, порой, единственное средство защиты ребенка от нерадивых учителей, которые иногда кричат на учеников, матерятся или даже могут ударить. А так, школьник хотя бы может снять все это безобразие на телефон, и учителя накажут.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 12,4 тысячи человек.

ОбразованиеОСОБЫЙ СЛУЧАЙ