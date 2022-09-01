Девяносто процентов россиян поддержали запрет на использование смартфонов на уроках

Родители уверены, что гаджеты только отвлекают детей на занятиях Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Первый учебный день в российских школах начался с новых правил, теперь ученикам нельзя пользоваться своими телефонами на занятиях. Приносить гаджеты в школу можно, но доставать только на переменках. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как к такому нововведению относятся россияне.

Как оказалось, почти все опрошенные поддерживают новое требование. Почти 90% россиян уверены, что такие изменения пойдут на пользу и детям,и всем учебному процессу. В первую очередь, потому что телефоны отвлекают школьников от занятий. В этом уверены 73% респондентов.

«Конечно, я за! А то современные школьники растут будто бы с прибитым к руке телефоном», - говорит участница опроса.

«Если ребенок на улице или на перемене, то с ним можно связаться, а на уроке, правильно, пусть откладывает телефон в сторону», - соглашается другая.

«На уроках трубка не нужна, только отвлекает от учебы. А вот после занятий ребенок может достать телефон, чтобы позвонить домой, например», - уверена третья.

Еще 13% опрошенных радуются, что школа, наконец, станет тем местом, где дети полностью отвлекутся от гаджетов, а то дома сами родители не могут оторвать молодежь от мониторов.

«Дети три летних месяца каникул торчали в интернете без дела, так что пусть хотя бы на уроках отдохнуть без телефона», - говорит участниц опроса.

3% россиян добавили, что плюс такого запрета еще и в том, что дети не смогут подглядывать ответы в Сети, а будут сами учить уроки или на худой случай писать шпаргалки от руки, как это делали раньше.

«На уроках надо головой работать, а не с помощью гаджета», - замечает респондентка.

Однако нашлись и те, кто выступил против нововведения. Так, 6% родителей заявили, что хотят, чтобы их ребенок всегда оставался на связи, а 3% добавили, что в современном мире нельзя отказываться от технологий, а смартфоны должны стать (если еще не стали) полноценной частью учебного процесса.

«Конечно, это часть учебного процесса. В старших классах особенно», - говорит участник исследования.

Оставшиеся 2% добавили, что против запрета, т.к. телефон, порой, единственное средство защиты ребенка от нерадивых учителей, которые иногда кричат на учеников, матерятся или даже могут ударить. А так, школьник хотя бы может снять все это безобразие на телефон, и учителя накажут.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 12,4 тысячи человек.