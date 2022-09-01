Эдуард Кутыгин: Конкурсов творческих фотографий стало меньше!

Эдуард Кутыгин, один из победителей конкурса «Лица труда» в 2019 году.

Эдуард Кутыгин, предприниматель из Екатеринбурга и по совместительству большой любитель путешествий и фотографии, уже не очень хорошо помнит, как стал участником и одним из победителей конкурса «Лица труда» в 2019 году. Предполагает, что кто-то из коллег по репортажной фотографии его туда «привел». Зато помнит, что столкнулся с некоторыми проблемами при отборе пяти лучших своих работ и при их загрузке на сайт «КП» – сложно было подобрать нужный формат. В качестве здоровой критики сейчас предлагает расширить для прохода в конкурс количество фотографий до 10–15 штук и наладить более удобный интерфейс. По его мнению, можно было бы представлять не просто одиночные снимки, а целые серии, что намного интереснее. Внес он и ряд других предложений, которые могут усилить социальный резонанс нашего конкурса и привлечь к нему новых участников и зрителей, учитывая важность темы – Человек труда.

«Почтальон Печкин»

– К сожалению, подобных глобальных творческих проектов очень мало! – огорчается Эдуард Кутыгин. – «Комсомолка» как-то еще умудряется это делать, и это здорово. Будет еще лучше, если вам удастся объединиться с теми, кто занимается творческой и репортажной фотографией на высоком уровне давно.

Эдуард Валерьевич с большим интересом и уважением относится к изобразительному искусству, куда включает и хорошую фотографию. В первую очередь снимает пейзаж, но и все, что связано с жанровым портретом, тоже попадает в фокус его внимания. Когда узнал о победе в фотоконкурсе «Лица труда-2019», очень обрадовался, в том числе и предстоящей поездке в Москву. По натуре путешественник, он совместил маршрут в заснеженную столицу с посещением и Северной столицы тоже – везде давно ждали друзья.

«Пастырь и паства»

– В жизни не так много приятных моментов, – делится Эдуард Валерьевич, – а это все было очень приятно. Поездки дарят новизну и радость. Обычно мы объединяемся с коллегами по репортажной съемке и отправляемся в фотоэкспедиции в разные уголки России и СНГ. Очень люблю Туву, Хакасию и Азию. Они интересны тем, что сохранили свою уникальность, своеобразие жизненного и природного уклада. Как будто в другой мир попадаешь. Нравится наблюдать сложный ландшафт. Природа – источник жизненных сил и вдохновения. Снимать внутренний мир трудящегося человека через жанровый портрет – также очень увлекательно.

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Эдуард Кутыгин – член Русского географического общества, Союза фотохудожников России и других фотографических ассоциаций.

В арсенале фотографа десятки походов, водных сплавов, автомобильных путешествий, внедорожных экспедиций. Эдуард посетил 24 страны, имеет дипломы и медали независимых фотоконкурсов и конкурсов международных фотосообществ FIAP, PSA в России и за рубежом, чемпион мира в Омане в 2018 году в секции «Пейзажи мира», финалист фестивалей и конкурсов «Дикая природа России», «Золотая Черепаха», «Самая красивая страна», Бест оф Раша, «Первозданная Россия», «Берега» и т. п., участник 119 фотовыставок и проектов (89 в России и 30 за рубежом, из них 31 персональная фотовыставка).

Пастушка баба Нина.

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