20 идей по развитию России: Маркировка вредных продуктов

Конечно, всем очень хочется понимать, какие продукты мы покупаем. Ведь, как говорится: мы есть то, что мы едим. Но как удерживать под контролем растущее производство вредных продуктов в условиях рынка?

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов Дмитрий Давыдов предлагает сделать обязательной маркировку всех продуктов питания, содержащих повышенное количество сахара, насыщенных жиров, натрия и калорий.

Если предлагаемая мера будет поддержана государством, то это значительно улучшит здоровье населения и сократит смертности в стране.

Наш корреспондент Антон Челышев обсудил эту меру со звездным диетологом, кандидатом медицинских наук Маргаритой Королевой.