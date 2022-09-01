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Экономика1 сентября 2022 15:55

20 идей по развитию России: Маркировка вредных продуктов

ВОЗ в последние годы постоянно бьет тревогу: на планете увеличивается число людей с избыточным весом и ожирением. Одна из главных причин появление лишнего веса – вредная пища

Конечно, всем очень хочется понимать, какие продукты мы покупаем. Ведь, как говорится: мы есть то, что мы едим. Но как удерживать под контролем растущее производство вредных продуктов в условиях рынка?

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов Дмитрий Давыдов предлагает сделать обязательной маркировку всех продуктов питания, содержащих повышенное количество сахара, насыщенных жиров, натрия и калорий.

Если предлагаемая мера будет поддержана государством, то это значительно улучшит здоровье населения и сократит смертности в стране.

Наш корреспондент Антон Челышев обсудил эту меру со звездным диетологом, кандидатом медицинских наук Маргаритой Королевой.

20 идей по развитию РоссииБИЗНЕС-ПРЕСС