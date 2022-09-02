Самый популярный прием лжецов: раскрыт обман Павла Прилучного о романе с Мирославой Карпович

Актер Павел Прилучный Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Свадьба Павла Прилучного стала большим сюрпризом для его поклонников. Последние полтора года актеру приписывали роман с "папиной дочкой" Мирославой Карпович - их совместные снимки, в том числе с отдыха на курортах, то и дело появлялись в прессе. Но совершенно внезапно "мажор" отвел под венец другую девушку - молодую актрису Зепюр Брутян. А от отношений с Карпович в последнем видеоинтервью категорически открестился, как будто и не было их вообще.

Но актер - он и в интервью актер. А как было на самом деле? Этот вопрос сайт KP.RU задал известному профайлеру и преподавателю Института психологии управления Илье Анищенко, который консультирует силовые ведомства, банки и госкорпорации, а также ведет свой канал на YouTube "Ложь, эмоции и язык жестов". Кроме того, Анищенко - первый и единственный профайлер, принимающий участие в судах присяжных. Наш эксперт посмотрел интервью с Прилучным и пришел к выводу, что Павел лукавит.

Отвечая на вопрос о романе с Карпович, Прилучный демонстрирует максимально закрытую позу. Стоп-кадр интервью Надежде Стрелец.

Вопрос журналиста: Как ты ведешь себя, когда понимаешь, что влюблен? Тебе же надо было объясниться с Мирославой. Или вы уже расстались к тому моменту?

Ответ Прилучного: Зачем мне объясняться с Мирославой? Все... Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира замечательный человек, я ее знаю очень давно. И она мне очень помогла в свое время. И я ей помог. На тот момент мы были нужны друг другу, как люди, которые нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку было. Она столько натерпелась, столько всего писали. Честно говоря, это ужасно, насколько СМИ могут... А говорить что-то и оправдываться я не видел смысла.

КОММЕНТАРИЙ ПРОФАЙЛЕРА:

- Павел Прилучный использует один из самых популярных приемом лжецов, который я называю "забалтывание правдой". Самая тяжелая форма лжи - отрицать что-то прямо. Куда проще уйти от прямого ответа и говорить на другую тему, в которой ты уверен. Заболтай, чтобы собеседник перестал тебя подозревать и вообще забыл, о чем он спрашивал. И Павел начинает забалтывать, рассказывая, какая Мирослава потрясающая. Он действительно оценивает ее положительно, здесь нет никакого негатива. И он действительно недоволен действиями СМИ - это заметно по его мимике.

Профайлер Илья Анищенко.

Прилучный говорит правду и тогда, когда вспоминает, что они не называли себя парой. Здесь нет никаких признаков сомнения или неуверенности, он демонстрирует конгруэнтное поведение, говоря психологическим языком (когда слова и язык тела совпадают. - Ред.). Но обратите внимание, как интересно Павел строит фразу: вместо того, чтобы сказать "мы не были парнем с девушкой", он отвечает: "мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой". На слове "девушка" актер делает два подряд одергивающих движения головой - это реакция бегства, как будто рукой прикасаешься к чему-то горячему. Так проявляется стресс. Кроме того, есть и другие стрессовые реакции: поджатая мимика, закрытая поза - "два креста": руки сложены, ноги перекрещены.

Когда задается вопрос: "Вы уже расстались на тот момент?", возникает пауза. Тут есть и точка замирания, и недовольство, и непонимание, что ответить. Актер умышленно использует максимально обобщенный язык: "Мы были людьми, которые нужны друг другу". Это попытка описать ситуацию обобщенно, чтобы никто не догадался, как именно было на самом деле. Здесь я вижу явные признаки умышленного умолчания. Когда нет прямого отрицания, это признак лукавства. Видимо, с Мирославой у них действительно что-то было, но это ни к чему не привело.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Почему актеры не могут незаметно обманывать?

- Чтобы войти в образ и "обмануть" зрителя на сцене, показав эмоции, которых ты не испытываешь, актеры готовятся, репетируют. Если бы Павел несколько раз проговорил ответ про себя и достал на интервью заранее заготовленный текст, ему удалось бы убедительно соврать, - уверен Илья Анищенко. - Так обычно и бывает среди лжецов: возвращается муж поздно домой и про себя проговаривает, что он будет рассказывать жене, закладывая в оперативную память готовые ответы.

Но ко всему подготовиться невозможно. Если жена задаст вопрос не по сценарию, надо обработать информацию, подготовить ответ. Если скрывать нечего, то при ответе на вопрос ты обращаешься к памяти и выдаешь информацию. Это куда быстрее и проще, чем процесс искажения реальности. Так появляются паузы: мозгу нужно время, чтобы дополнительно просчитать ответ и его последствия.