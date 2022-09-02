Инопланетяне больше не вмешиваются в работу «Вояджера-1», но, возможно, его контролируют

«Вояджер» - самый быстроходный аппарат, созданный людьми

С мая 2022 года космический зонд «Вояджер-1» (NASA’s Voyager 1 spacecraft) стал слать на Землю какую-то абракадабру вместо данных телеметрии.

К концу августа 2022 года инженеры решили: сбой произошел от того, что система ориентации, позиционирования и управления зондом (Аttitude Аrticulation and Сontrol System - AACS) получила откуда-то команду направлять собранные данные на компьютер, который сломался еще много лет назад. А он уже передавал искаженную информацию – таинственны сигналы, как их называли в самом NASA. Команда, как тут полагают, поступила с какого-то другого компьютера – с бортового, конечно.

Так ли это на самом деле, до сих пор неизвестно. Но специалисты, работающие с зондом, отправили ему свои команды с тем, чтобы AACS все-таки перенаправила данные на исправный компьютер. И это наконец-то удалось. О чем на днях сообщила Сюзанна Додд (Suzanne Dodd) – управляющая проектом (Voyager’s project manager).

Правда, некоторые «горячие головы» не исключают «стороннего» вмешательства. То есть, инопланетян. Мол: это они направили команду. Или какой-то другой согнал, который спровоцировал ее появление. Приводят в пример аналогичную «неисправность» с зондом «Вояджер-2» -братом-близнецом «Вояджера-1», которая произошла 12 лет назад. Он тоже одно время посылал «таинственные сигналы». Но перестал якобы после того, как бортовой компьютер удалось перезагрузить по командам с Земли.

И тогда, и сейчас хватает энтузиастов, которые полагают, что в работу зондов вмешивались инопланетные хакеры. А уфологи не исключают, что теперь оба «Вояджера» находится под их контролем. Как бы то ни было, работе зондов инопланетяне больше не мешают. Вроде бы. Часть научных приборов продолжают передавать и научные данные, и телеметрию.

«Вояджеры» покинули Солнечную систему несколько лет назад

ДЛЯ СПРАВКИ

«Вояджеры» были запущены в 1977 году. Они покинули Солнечную системы и находятся в межзвездном пространстве. В NASA их называют Интерстеллерами (Interstellars).

Чем оснащены зонды? Какое послание инопланетянам имеют с собой? Об этом – в нашем материале.

О том, где и как далеко находятся оба «Вояджера», можно узнать на специальном сайте НАСА.