Развлекательные телешоу вернутся в эфир на выходные

На марафоне «Знание» показали эпизоды из нового шоу Первого канала «Фантастика». В зеленом костюме ведущий Вадим Галыгин — рядом с ним герои шоу. Ф

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выступил на федеральном просветительском марафоне «Знание». Эрнст рассказывал о том, как быстро меняется время, а вместе с ним и ТВ. Также рассказал о премьерах нового сезона на канале.

Константин Эрнст рассказал, что на Первом канале с момента начала СВО стало выходить по 16 часов прямого эфира с информационными, аналитическими программами о текущей общественно-политической ситуации в стране и мире - так как людям нужна информация, комментарии. Константин Львович сказал: «Мы и сейчас будем продолжать это делать. Первая наша задача – освещение общественно-политической, политической ситуации».

С осени в эфир начали возвращаться развлекательные передачи – их будут показывать в выходные дни и по вечерам в пятницу. В ближайшие годы планируют создавать программы собственного – российского производства; в том числе и из-за того, что большинство иностранных правообладателей отзывает лицензии на свои проекты. Гендиректор Первого канала считает, что теперь ради привлечения аудитории нужно создавать продукт, который вызывает эмоцию. Перегруженного информацией телезрителя может привлечь абсолютно новое. И такое новое у них есть – по вечерам в пятницу скоро начнут показывать шоу «Фантастика», ведущий Вадим Галыгин. Эрнст рассказал о концепции шоу: «Это проект мы сделали сами, это не по лицензии. Шесть певцов очень известных и шесть никому не известных исполнителей получают свои «аватары», чтобы уровнять шансы во время выступления. Ведь кто-то может обладать уникальным голосом - при этом будучи, к примеру, «кривоногим мужчиной» – и вот он выбирает соответствующий своему голосу «аватар» и за два с половиной месяца очаровывает страну. Жюри угадывает – звезда поет или нет, если звезда – то ее имя. Проект будет интерактивным. Со второго сезона любой, кто угадает быстрее жюри – сможет сесть в жюри следующего выпуска». Эти «аватары» создают при помощи современных технологий. Показали отрывки из «Фантастики», где перед жюри и ведущим выступают цифровые двойники участников - с их жестами, мимикой, голосами в разных образах: к примеру, Шапокляк. Номера участников из виртуальной реальности похожи на красочные сюжеты компьютерных игр. В жюри – Дарья Мороз, Клим Шипенко, Дмитрий Красилов (шоумен «Пухляш»), Александра Ребенок.

Эрнст рассказал, что на канале много занимаются «виртуальной реальностью». К примеру, готовится ремейк «Великолепной семерки» - будет 7 главных персонажей: двух играют современные артисты, пять героев играют современные актеры в «аватарах» лучших советских артистов. Константин Львович говорит: «Работаем с нейросетями, чтобы воскресить тех людей, которых любим и их не хватает». Подобный опыт на Первом канале уже был – в мае этого года показали новую часть сериала «Диверсант», где появился персонаж Владислава Галкина: актера «оживили» как раз при помощи современных технологий. Внешность актера и его голос восстановил искусственный интеллект. Его персонаж Калтыгин не просто мелькнул в кадре – это была полноценная роль с репликами. Разрешение на этот эксперимент спрашивали у родных артиста. Ждем новые эксперименты в новом телесезоне. Анонсированы новые сезоны сериалов «Триггер», «Мажор», а также сериал о декабристах, сюжет которого был навеян фильмом «Союз Спасения».