Как подобрать детское автокресло

Сегодня перевозить детей без автокресла запрещено. Даже для младенцев предусмотрены специальные автолюльки. Давайте разберемся, как выбрать кресло, и на что нужно обращать внимание перед покупкой.

Стандарты безопасности

Все автокресла созданы для того, чтобы ребенок не пострадал от резких торможений или в ДТП. Сегодня в продаже можно встретить кресла, соответствующие международным стандартам безопасности:

- ECE R44.04

- ECE R129 (i-Size)

По стандарту ECE R44.04 кресла делятся на группы в зависимости от веса ребенка и предназначены для детей от рождения до 36 кг. Отличие стандарта ECE R129 (i-Size) в том, что автокресла делятся на группы по росту, а не по весу ребенка.

Например, все автокресла бренда Junion соответствуют стандарту ECE R44.04 и обеспечивают максимальную защиту ребенка. Junion - новинка на российском рынке, новейшая марка детских товаров от Яндекс Маркета, в первую линейку которых как раз вошли детские автокресла. Они созданы (от разработки идеи до дизайна) командой профессионалов в соответствии с самыми актуальными запросами и потребностями детей и их родителей.

Способы установки автокресла в машине

Для фиксации детских удерживающих устройств в автомобиле используют несколько вариантов крепления:

Штатные ремни автомобиля — универсальный способ, поскольку ремни безопасности есть в каждой машине. У групп 0+ и I штатными ремнями фиксируется корпус автокресла, а у групп II и III — сам ребенок.

Плюсы:

- ремни есть во всех автомобилях;

- такое кресло легче и возможно даже дешевле за счет отсутствия дополнительной системы крепления на корпусе автокресла.

Минусы:

- крепление штатными ремнями занимает больше времени;

- показатели безопасности ниже, чем у Isofix.

2. Isofix — жесткое и надежное крепление. Оно обеспечивает максимальный уровень защиты, поскольку крепится непосредственно к кузову автомобиля и срабатывает раньше, чем ремни безопасности автокресла. Крепления Isofix — это петли в углублении между спинкой и сиденьем. Чтобы установить удерживающее устройство, достаточно вставить его пазы в петли Isofix.

Плюсы:

- просто устанавливать — некоторые модели автомобилей даже оснащены дополнительной системой оповещения при неправильной установке автокресла;

- надежность крепления — из-за того, что петли находятся в углублении, автокресло устанавливается максимально плотно к заднему сиденью машины.

Минусы:

- не у всех автомобилей есть петли для Isofix;

- кронштейны немного добавляют вес конструкции;

- автокресла с Isofix стоят дороже.

Перед покупкой кресла с креплением Isofix убедитесь, что ваш автомобиль поддерживает такой вариант крепления.

К примеру, системой креплений Isofix оборудованы автокресла Junion Ebby, Junion Monti, Junion Croco и Junion Odri.

Якорный ремень Top Tether представляет собой дополнительное к Isofix крепление в виде ремня, который отходит от спинки автокресла и цепляется за специальную скобу за сиденьем, в багажнике или на крыше автомобиля — в зависимости от конструкции автомобиля. Это крепление удерживает кресло от заваливания вперед при столкновении. Кресла Junion Odri и Junion Ebby оборудованы креплением Top Tether, обеспечивая дополнительную защиту вашего ребенка при лобовом столкновении или резком торможении.

Телескопический упор в пол — еще один вариант крепления автокресла, дополняющего Isofix. Устанавливается оно под корпусом кресла и представляет собой базу, которую можно использовать для автолюлек группы 0+ и автокресел группы I. Так же, как якорный ремень, этот вариант крепления защищает удерживающее устройство от «кивка» при резком торможении или столкновении.

Группы

По стандарту ECE R44.04 автокресла делятся на несколько групп в зависимости от веса ребенка. Группа также влияет на способ установки кресел: по ходу движения автомобиля (лицом) или против хода движения (спиной).

Чтобы понять, к какой группе относится ваш ребенок, воспользуйтесь таблицей:

К этой группе относятся дети от рождения примерно до 12 месяцев и весом до 13 кг. Автокресла 0+ представляют собой люльки-переноски, в которых младенцы располагаются лежа. В креслах этой категории малышей удобно переносить от дома до машины: они компактные и легко устанавливаются в салоне автомобиля. Люльки-переноски фиксируются штатными ремнями безопасности, системой Isofix и устанавливается на заднем сиденье против хода движения машины.

Перевозить ребенка в автокресле необходимо с самого рождения, поэтому уже на выписку из роддома подготовьте автолюльку.

Важно:

- автолюльки устанавливаются против хода движения автомобиля (спиной вперед);

- в люльке должен быть анатомический вкладыш в том числе для защиты и поддержки головы ребенка;

- у кресла должна быть защита от боковых ударов;

- внутренняя обивка люльки должна быть сделана из качественного и приятного на ощупь материала.

Автокресло Junion Uma 0+ с анатомическим вкладышем, поддержкой головы, капюшоном от солнца и защитой от ударов сбоку — удобный, комфортный и безопасный вариант для первых путешествий малыша.

Группа 1

Автокресла этой группы уже больше похожи на классические — они предназначены для детей весом 9–18 кг и подходят примерно до 4 лет. Они устанавливаются только по ходу движения. Кресло такой модели как правило имеют несколько положений наклона спинки, чтобы ребенку было удобно спать в поездках. Часто кресла группы I совмещаются с другими, как, например, модели Junion Zumi 0+/I/II, Junion Bruno I/II/III и Junion Aspen I/II. Это позволит не тратить лишние деньги на обновление кресла по мере роста ребенка.

Группа 2

Автокресла группы II рассчитаны на детей весом от 15 до 25 кг. Они крепятся по ходу движения автомобиля. Кресла этой группы практически не встречаются отдельно — обычно они комбинируются с удерживающими устройствами других групп: автокресла Junion Monti I/II/III, Junion Dino I/II/III, Junion Croco II/III, Junion Lui II/III, Junion Odri и Junion Ebby 0+/I/II/III сочетают в себе все преимущества удерживающих устройств нескольких групп. По мере роста ребенка и перехода его в более старшие группы крепление можно изменить с внутренних ремней безопасности на штатные ремни автомобиля.

Группа 3

Эти автокресла предназначены для детей весом от 22 до 36 кг и представляют собой бустер — сиденье со спинкой или без, на котором ребенок фиксируется штатными ремнями. На этот вариант принято переходить, когда ребенок стал выше и ему не комфортно в стандартном удерживающем устройстве. Бустеры Junion Maxi группы II/III и Junion Vardi группа III — комфортные и безопасные представители автокресел этой группы.

Универсальные автокресла

Как мы и упомянули ранее, для удобства покупателей, которые не хотят часто обновлять детское автокресло, производители предлагают универсальные варианты. Существуют разные сочетания: 0+/I, I/II/III, 0+/I/II/III. Такие модели помогают сэкономить, при этом соответствуют всем необходимым критериям безопасности.

Самая непростая задача для производителей — сделать автокресло, которое подойдет и младенцам, и младшим школьникам. Автокресла Junion Odri и Junion Ebby охватывают все весовые группы (0+/I/II/III) и «растут» вместе с ребенком, оставаясь при этом комфортными, безопасными и функциональными.

Удобство и комфорт

Немаловажным фактором при выборе автокресла остается удобство как для ребенка, так и для его родителей.

- Для самых маленьких пассажиров, недавно появившихся на свет, удобнее всего использовать люльку 0+, такую как Junion Uma — она гораздо легче универсальных моделей и позволит родителям сохранить мобильность даже с самым маленьким пассажиром.

- Когда вы определились с критериями безопасности и креплением, пришло время обратить внимание на цвет и износостойкость материалов автокресла. Удерживающие устройства Junion выполнены из устойчивых к агрессивным воздействиям материалов, которые хорошо сочетаются по цвету с салонами любых автомобилей.

- При перевозке детей пятна на автокресле неизбежны. Чтобы внешний вид удерживающего устройства сохранился надолго, его рекомендуется чистить. У всех автокресел Junion удобный чехол — он легко снимается и очищается.

- Чтобы подросшие дети комфортно чувствовали себя в путешествии, в некоторые модели автокресел встроены дополнительные аксессуары и опции:

у автокресла Junion Croco есть подлокотники и подстаканник для любимых напитков;

у Junion Lui боковые панели кресла раздвигаются синхронно с регулированием подголовника, обеспечивая дополнительное пространство и комфорт, а подголовник оборудован системой защиты Head Protection;

корпуса автокресел Junion Monti и Junion Aspen оснащены боковой системой SPS, которая обеспечивает дополнительную защиту;

модели Junion Odri и Junion Ebby оборудованы поворотным механизмом, благодаря которому удобно сажать и доставать ребенка из автомобиля;

у автолюльки Junion Uma есть поддержка головы новорожденного и положение для сна.

Чек-лист

Вот на что нужно обратить внимание при выборе автокресла:

- соответствие современным стандартам безопасности;

- группа ребенка: 0+ I, II, III;

- наличие/соответствие элементов крепления в салоне автомобиля (петли Isofix);

- удобство установки в автомобиле;

- износостойкость материалов;

- возможность снять чехол для очистки.

Богатый выбор удерживающих устройств помогает найти вариант на любой вкус и бюджет. Среди стильных, безопасных и комфортных автокресел Junion вы точно найдете то, что понравится вам и вашему ребенку. Приобрести автокресла можно на Яндекс Маркете — на сайте представлен наиболее полный ассортимент моделей автокресел с гарантией.