«Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока»: «Нехватка газа - серьёзный удар по экономике Европы»

Трубы газопровода "Северный поток - 1" в Лубмине, Германия. Фото: REUTERS

Подача газа в Европу по «Северному потоку» полностью остановлена. Такое сообщение размещено на странице «Газпрома» в Telegram. Причиной стала техническая неисправность.

«При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, - говорится в сообщении. - Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями компании Siemens».

Решение о приостановке подачи газа принял Ростехнадзор.

«Получено Предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя, - сообщает «Газпром». - Необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями».

Снимок неисправностей турбины, распространенный "Газпромом".

Подобные утечки обнаруживались ранее еще на трех двигателях.

«В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия, - сообщил «Газпрома» - До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен».

Когда эти нарушения будут устранены, а поток газа восстановлен, не сообщается.

31 августа «Северный поток» был остановлен для проведения профилактических работ. Как тогда говорилось - на 3 дня. Однако 2 сентября мировые СМИ сообщили, что министры финансов стран «Большой семерки», куда входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония, договорились об ограничении цены на российскую нефть.

До остановки единственной турбины «Северный поток» прокачивал 33 млн кубометров газа в сутки.

- Ситуация с нехваткой газа наносит серьезный удар экономике Европе, особенно, Германии, как сильнейшей экономике региона, - сказал ранее KP.RU руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. - Рекордные данные по инфляции — все это проецируется и на быт граждан. Это ребус для европейских властей — как им сдерживать социальное недовольство. Опасения бунтов высказывали уже и в Бундестаге.

По словам эксперта, газ в Европе стремительно дорожает.

- Если в первый ковидный год газ стоил ниже 100 долларов за 1000 кубометров, то сейчас уже 2,5-3 тысячи, а к концу года вполне реально и до 5 тысяч дойти, - обрисовал он ситуацию. - Из-з высоких цен бизнес рушится, началась большая европейская деиндустриализация, все энергоемкие отрасли сокращают производство. Грядет колоссальный экономический кризис с социальными потрясениями. Европа, пытаясь навредить нам санкциями, сама себя привела в ловушку.