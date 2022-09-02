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Экономика2 сентября 2022 20:28

«Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока»: «Нехватка газа - серьёзный удар по экономике Европы»

Неисправность, которая оставила Европу без топлива, обнаружили через несколько часов после того, как «Большая семерка» ввела потолок цены на российскую нефть
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Трубы газопровода "Северный поток - 1" в Лубмине, Германия.

Трубы газопровода "Северный поток - 1" в Лубмине, Германия.

Фото: REUTERS

Подача газа в Европу по «Северному потоку» полностью остановлена. Такое сообщение размещено на странице «Газпрома» в Telegram. Причиной стала техническая неисправность.

«При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, - говорится в сообщении. - Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями компании Siemens».

Решение о приостановке подачи газа принял Ростехнадзор.

«Получено Предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя, - сообщает «Газпром». - Необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями».

Снимок неисправностей турбины, распространенный "Газпромом".

Снимок неисправностей турбины, распространенный "Газпромом".

Подобные утечки обнаруживались ранее еще на трех двигателях.

«В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия, - сообщил «Газпрома» - До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен».

Когда эти нарушения будут устранены, а поток газа восстановлен, не сообщается.

31 августа «Северный поток» был остановлен для проведения профилактических работ. Как тогда говорилось - на 3 дня. Однако 2 сентября мировые СМИ сообщили, что министры финансов стран «Большой семерки», куда входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония, договорились об ограничении цены на российскую нефть.

До остановки единственной турбины «Северный поток» прокачивал 33 млн кубометров газа в сутки.

- Ситуация с нехваткой газа наносит серьезный удар экономике Европе, особенно, Германии, как сильнейшей экономике региона, - сказал ранее KP.RU руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. - Рекордные данные по инфляции — все это проецируется и на быт граждан. Это ребус для европейских властей — как им сдерживать социальное недовольство. Опасения бунтов высказывали уже и в Бундестаге.

По словам эксперта, газ в Европе стремительно дорожает.

- Если в первый ковидный год газ стоил ниже 100 долларов за 1000 кубометров, то сейчас уже 2,5-3 тысячи, а к концу года вполне реально и до 5 тысяч дойти, - обрисовал он ситуацию. - Из-з высоких цен бизнес рушится, началась большая европейская деиндустриализация, все энергоемкие отрасли сокращают производство. Грядет колоссальный экономический кризис с социальными потрясениями. Европа, пытаясь навредить нам санкциями, сама себя привела в ловушку.

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