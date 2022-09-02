«Северный поток» остановлен на неопределенный срок из-за неисправности турбины Фото: REUTERS

Газопровод «Северный поток» остановлен на неопределенный срок в связи с неисправностью последней рабочей турбины, сообщает российский холдинг «Газпром».

«При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 КС «Портовая» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления… До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», – сказано в Telegram-канале компании.

Как уточнили в «Газпроме», в ходе работ было обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя. Ростехнадзор выдал предостережение о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечивать безопасную эксплуатацию турбины. В связи с этим необходимо приостановить эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60.

В компании также отметили, что аналогичные утечки масла были обнаружены и на других агрегатах Siemens, при этом полное устранение неполадок на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия. Руководство Siemens было уведомлено о выявленных нарушениях, добавили в «Газпроме».

Напомним, ранее поставки газа в Европу по «Северному потоку» полностью прекратились. Это произошло из-за ремонта газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что надежность «Северного потока» под угрозой.