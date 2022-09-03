Похороны Михаила Горбачева: прямая онлайн-трансляция

Михаил Сергеевич Горбачев умер на 92-м году жизни. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Москве проходит прощание с Михаилом Горбачевым, первым и последним президентом СССР, человеком, круто изменившим не только судьбу страны, но и политический климат всего мира. Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию похорон Михаила Горбачева.

Михаил Горбачев будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с женой, Раисой Максимовной Горбачевой. В пятидесяти шагах от мемориала семьи Горбачевых – могила первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина.

Напомним, Михаил Сергеевич Горбачев умер на 92-м году жизни во вторник, 30 августа, около 22 часов по московскому времени. Он долго и тяжело болел, последние несколько месяцев находился в больнице.

Горбачев – не только одна из самых ярких, но и одна из самых противоречивых политических фигур второй половины ХХ века. Перестройка, гласность, ускорение – эти слова ознаменовали начало «эпохи Горбачева».

Исключительность фигуры Михаила Горбачева признают и в России, и за рубежом. Так, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш назвал его «единственным в своем роде государственным деятелем, изменившим ход истории, сделавшим больше, чем кто-либо другой для мирного окончания холодной войны».

Михаил Горбачев родился в 1931 году в селе Привольном Ставропольского края. С 15 лет работал на комбайне, в 18 лет получил орден Трудового Красного Знамени, в 19 лет окончил школу с серебряной медалью и поступил на юрфак МГУ. Кстати, на родине первого президента, в Ставропольском крае, нет ни одного памятника Горбачеву. Только табличка на гимназии, где он учился в последних классах.

Президентом Советского Союза Михаил Сергеевич стал в 1990-м. Тогда же он получил Нобелевскую премию мира, ведь именно благодаря Горбачеву конфронтация между Востоком и Западом сменилась переговорами. А через год был августовский путч, потом Беловежское соглашение, подписанное Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем. 25 декабря 1991-го Горбачев в телеобращении заявил, что он уже не президент СССР, и передал ядерный чемоданчик президенту России Борису Ельцину.

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