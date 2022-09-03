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Общество3 сентября 2022 14:00

Что произошло после похорон Михаила Горбачева на Новодевичьем кладбище в Москве

Люди продолжают нести к могиле политика цветы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище.

Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

На Новодевичьем кладбище похоронили первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Политик был похоронен под троекратные залпы почетного караула и гимн России, перед погребением священник отслужил короткую заупокойную службу.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В настоящее время почетный караул покинул Новодевичье кладбище, у могилы Горбачева выстроилась большая очередь – люди несут к ней цветы.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Напомним, церемония прощания с политиком в столичном Колонном зале Дома союзов завершилась несколько часов назад. Траурное мероприятие стартовало в субботу, 3 сентября, в 10:00 по московскому времени и продлилось три часа. За это время возложить цветы к гробу успели премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, певица Алла Пугачева и другие.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию прощания с Михаилом Горбачевым. Ознакомиться с наиболее интересными моментами траурного мероприятия можно по ссылке.

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