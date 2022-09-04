Обиженные на Олега Меньшикова актеры готовят новые иски

Противостояние между администрацией Олега Меньшикова и актерами сохраняется Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На днях дочь народного артиста СССР Владислава Пьявко – Василиса выиграла суд у Ермоловского театра. С выплатой компенсации, в том числе морального ущерба.

«КП» не раз писала о конфликте в театре, где худруком работает Олег Меньшиков. За последний год артисты Театра им.Ермоловой с завидной регулярностью судятся со своей администрацией и выигрывают эти суды.

С сентябре прошлого года дирекция Ермоловского театра сократила труппу на восемнадцать человек «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции». Под сокращение попали артисты, не занятые в репертуаре. По их мнению, худрук Олег Меньшиков не обеспечил их работой. Некоторые отказались бороться и ушли. Но тринадцать человек направились в суд и восстановились на работе с выплатой компенсации. С одной стороны, это победа. С другой стороны, непонятно, как жить в театре, где руководство видеть вас не желает. Из восстановленных играют спектакли только двое. Остальные по-прежнему прозябают без работы.

В театре, в отличие от других сфер, график специфический. Артистов вызывают на спектакли и репетиции. Если артист не занят в этот день, он может не являться на работу. И это не считается прогулом. Однако под предлогом «прогулов» в марте уволили Василису Пьявко. Больше года ее не вызывали ни на репетиции, ни на спектакли. Василиса случайно не попала в первую волну сокращений, хотя была в «черном списке», кого Меньшиков не желал видеть в своем театре.

Она подала иск и на днях его выиграла. По решению суда ее восстановили на работе в прежней должности с компенсаций морального вреда. Сумма смехотворная – всего 5 тысяч. Но набежала значительная сумма за вынужденный прогул – около 150 тысяч.

На этом судебные тяжбы в театре скорее всего не закончатся. Противостояние между администрацией Олега Меньшикова и актерами сохраняется. Дирекция хочет любыми путями избавиться от неугодных худруку артистов. Они в свою очередь не собираются сдаваться и будут отстаивать свое право на работу до конца.

- Теперь нам (артистам, восстановленным по суду) не платят зарплату. И мы снова вынуждены обращаться в суд, - рассказала «КП» актриса Елена Бурханова-Калинина.

Обиженные Меньшиковым актеры готовят новые иски. Но это еще не все сюрпризы, которые ждут администрацию театра в новом сезоне.

Тверской суд определил, что театр Ермоловой нарушил закон об охране объектов культурного наследия. Проверку проводила Тверская межрайонная прокуратура, которая обнаружила на фасаде обрушение облицовки. Плюс была сделана перепланировка внутренних помещений театра. Суд расценил это как административное правонарушение по охране объектов культурного наследия. И выписал театру значительный штраф.