SHAMAN изящно ответил комику Александру Гудкову, попытавшемуся уязвить артиста клипом «Я узкий»

SHAMAN выдержал деликатную паузу. Фото: стоп-кадр видео

Сценарист и режиссер множества клипов современных российских артистов (от Николая Баскова до Little Big), телеведущий и работающий в жанре квир-постмодерна комик Александр Гудков во время затянувшегося перерыва в съемках шоу «Вечерний Ургант» выпустил клип «Я узкий», очевидно высмеивающий песню и клип «Я русский» певца SHAMANа.

В пиксельном ролике переодетый в Шамана комик в виде двухмерной фигурки ходит в колосящемся поле и поет, что он узкий и «не в форме яйца». Говорят, после выхода видео председатель генсовета «Гражданского комитета России» Артур Шлыков обратился в СК РФ с жалобой на Гудкова.

В пиксельном ролике переодетый в Шамана комик ходит в виде двухмерной фигурки. Фото: стоп-кадр видео

За четыре дня клип набрал 1,7 миллиона просмотров и токсичная либеральная аудитория YouTube с радостью восприняла глумеж, сопроводив клип 28 тысячами комментариев такого типа: «В этой песне - вся широта узкой души!», «Узкий это не параметры, это состояние души! Человек любой ширины может быть узким!», «Свободу слова всем узким людям на всей земле!».

Сам SHAMAN выдержал деликатную паузу и очень аккуратно дал ответ на глумливую пародию.

— Для меня это счастье, что люди делают свои версии на мое творчество, — признался артист. — Это говорит только об одном: песня «Я русский» набирает обороты. Есть люди, которым она нравится и которым она не нравится.

Молодой певец воспринимает хейт философски, ведь «хейтеры — это тоже фанаты, но со знаком минус». К такой категории отнес SHAMAN и Александра Гудкова.