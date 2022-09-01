Александр Гудков опозорился, высмеяв клип певца SHAMAN "Я русский"

Александр Гудков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Журналист Отар Кушинашвили резко раскритиковал шоумена Александра Гудкова за пародию на клип российского исполнителя SHAMAN на песню "Я русский". Свое "творение" Гудков назвал созвучно – "Я узкий".

Кушинашвили в своем телеграм-канале отметил, что находит попытку Гудкова высмеять творчество талантливого исполнителя "плоской", а самого шоумена - *****жуем, у которого "полно собственных фрустраций".

Для демонстрации своего отношения к пародии, обозреватель процитировал писателя Алексея Толстого.

"По поводу пародии Гудкова на Шамана, которую лично я нахожу несмешной ("русский-узкий" — это "Гудков-Мудков"), вспомнил, как писатель Толстой адресовал кому-то: «Ты, братец, как коза: срешь мелко, но часто", - написал Кушинашвили.

Как ранее писал сайт KP.RU, клип SHAMAN на песню "Я русский" собрал на видеохостинге YouTube более 10 миллионов просмотров. Ролик был размещен в Сети в июле нынешнего года, а 10 миллионов просмотров он набрал к 18 августа. Также ролик SHAMAN на песню "Я русский" вошел в "Топ-100 лучших клипов мира", обогнав при этом композиции Джастина Бибера.