Валерий Гергиев и Денис Мацуев примут участие в благотворительном концерте на ВЭФ

На ВЭФ пройдет благотворительный концерт со звездами классической музыки - Денисом Мацуевым и Валерием Гергиевым. Фото: "КП" Архив

6 сентября в рамках фестиваля культуры «Владивостокские сезоны» в дни проведения VII Восточного экономического форума на Приморской сцене Государственного академического Мариинского театра состоится благотворительный концерт Дениса Мацуева и Российского национального молодёжного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева в пользу Центра «Амурский тигр». Программа вечера полностью посвящена творчеству Сергея Рахманинова: 150-летие со дня его рождения будет отмечаться в 2023 году. Музыканты исполнят Третий фортепианный концерт Рахманинова – один из сложнейших концертов в мировом репертуаре, и шедевр оркестрового творчества композитора «Симфонические танцы» - его последнее произведение.

Концерт пройдет в поддержку центра «Амурский тигр», который создан Русским географическим обществом по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, чтобы изучать и сохранять популяцию амурских тигров. Свою деятельность Центр осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр — симфоническая академия, созданная в сентябре 2018 года по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и реализуемая в рамках национального проекта «Культура». Это крупнейший молодежный проект в области отечественной оркестровой культуры, в роли куратора которого выступает Московская государственная академическая филармония.

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