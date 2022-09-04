Пленарное заседание Восточного экономического форума состоится 7 сентября

В пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября примет участие Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

7 сентября состоится пленарное заседание ВЭФ-2022, в котором традиционно примет участие Президент России Владимир Путин.

В пленарном заседании примут участие Председатель Государственного административного совета, Премьер-министр Временного правительства, Главнокомандующий вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, Премьер-министр Республики Армения Никол Воваевич Пашинян, Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

С видеоприветствиями к участникам сессии обратятся Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб и Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь.

Модератором выступит управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов.

Главная тема Форума – «На пути к многополярному миру» отражает глобальные процессы изменений, ведущие к формированию новой экономической модели, и дает возможность для проведения диалога со всеми заинтересованными сторонами.

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