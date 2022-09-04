Егор Крид и Михаил Шуфутинский раскрыли тайну съемок клипа «3 сентября». В ролике нашли плагиат из «Убить Билла 2»

В ролике про 3 сентября нашли плагиат из «Убить Билла 2» Фото: Кадр видео

Каждый год 1 сентября дети идут в школу, а интернет начинают наводнять мемы, связанные с лирическим хитом Михаила Шуфутинского «Третье сентября» (эту дату в народе именуют не иначе как Шуфутинов день). Шутки про перевернутый календарь и сходство российского шансонье с американским рэпером Риком Россом, картинки с кострами рябин и Шуфутинским в образе Ждуна. Сыграть на этом интересе аудитории решил Егор Крид, записавший кавер-версию шлягера вместе с самим Михаилом Захаровичем. Пару дней назад вышел и претенциозный клип на знаменитую песню. После чего сразу же появились мемы про Крида как могильщика известных треков (до этого он «прикладывался» к «Часикам» Валерии, «Отпускаю» Максим и др.).

Фото: Кадр видео

Публика и специалисты неоднозначно оценили работу. Помимо наивности сюжета клипа, в котором лирический герой Егора Крида оказался закопанным в гробу почему-то с фонариком на груди и, подобно Гарри Гудини, мгновенно выбрался из-под земли, насмотренные зрители обратили внимание на очевидный плагиат.

Фото: Кадр видео

Сцена, где Крид пробивает крышку гроба кулаком, буквально покадрово напоминает аналогичную из картины «Убить Билла 2» (2004) Квентина Тарантино, где героиня Умы Турман точно так же выбирается из деревянной коробки.

Фото: Кадр видео

Обученная Заклинателем Змей героиня без замаха кулаком монотонно долбит в крышку изнутри, пока не добивается результата. Примерно так же действует в клипе и Егор Крид, сыгравший настойчивого парня, которого заживо закопал Михаил Шуфутинский — отец его возлюбленной.

Фото: Кадр видео

Кстати, высказались по поводу работы и сами герои клипа.

— Год назад у меня появилась идея [снять клип], — вспомнил Крид. — Я встретился с Михаилом в ресторане, куда он приехал на новом джипе «Майбах», в руках сигара — я понял, что рядом со мной Биг Босс. Закинул свою мысль и сказал, как я все это вижу, он согласился!

Егор признался, что написал первый куплет за 2 минуты. А трек должен был выйти в прошлом году, но все сорвалось из-за проблем с битмейкером. Крид отметил суперпрофессионализм Михаила Захаровича, который стоически снимался под дождем практически до утра. И это в 74 года.

— Энтузиазм Егора Крида, его музыкальный талант и увлеченность убедили меня, и вот сегодня работа над проектом завершена, — отметил со своей стороны Шуфутинский. — Я очень рад, что эта атмосферная музыкальная история получила такое оригинальное продолжение. Работа в тандеме с Егором оказалась очень приятной и полезной. Надеюсь, что наш дуэт придется по вкусу слушателям всех возрастов. Одно «Третье сентября» хорошо, а два — еще лучше!