Михаил Шуфутинский поселился с молодой женой в особняке и мечтает о ребенке

Михаил Шуфутинский и его жена, она же концертный директор Светлана. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У Михаила Шуфутинского в Кремлевском дворце большой концерт. Мероприятие пройдет 3 сентября, выступление так и назвали «Третье сентября». Билеты поклонники маэстро разобрали задолго до концерта – полный sold out, как теперь модно говорить. Впрочем, у Михаила Захаровича так всегда. Шуфутинскому 74 года – но выглядит он лучше, чем пять лет назад – подтянутый, бодрый; и остается в отличной творческой форме. Благодарит за это и свою супругу Светлану, которая младше мужа на 29 лет, и последние несколько лет всегда рядом. Рассказываем историю любви и совместной жизни Михаила Шуфутинского и Светланы Уразовой.

ЖЕНА И ДИРЕКТОР В ОДНОМ ЛИЦЕ

У Михаила Шуфутинского два взрослых сына. Младший Антон живет в Филадельфии - у них с женой четверо детей: Дмитрий, Ной, Ханна и Захар. Ханна и Захар еще маленькие, они живут в Филадельфии с мамой и папой. Дмитрий закончил университет в Филадельфии по специальности международных отношений, а Ной – известный репер, живет в Израиле. Михаил Захарьевич часто со всеми созванивается. Старший сын музыканта Дэвид живет в Москве – у него своей студия по озвучиванию фильмов; у Дэвида двое детей – Аня и Миша. С московскими внуками Михаил Захарьевич часто видится. Аня занимается живописью, а Миша Шуфутинский-младший продолжает творческую династию: учится в музыкальной школе при Московской консерватории, он пианист – и у мальчика все получается. Сыновей Шуфутинский вырастил в браке с женой Маргаритой. Они расписались в 1971 году, а в 2015 году Маргарита умерла из-за сердечного приступа. После этого Шуфутинский продал свой дом в Лос-Анджелесе, где жила Маргарита.

Михаил и Светлана вместе и работают, и живут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Шуфутинский устроил холостяцкую жизнь в просторном подмосковном доме – у него шикарный особнячок в поселке «Сапожок» на юго-западе от Москвы. Площадь дома – чуть более 900 кв. м; есть бассейн с сауной; терраса с мангалом; домик для обслуживающего персонала. Несколько лет назад в этом доме появилась молодая хозяйка – Михаил Шуфутинский женился на Светлане Уразовой. Знакомы они были давно – Светлана в 18 лет после окончания хореографического училища пришла работать в балет коллектива Шуфутинского: это было в 90-е годы. Танцевала, потом ставила хореографию, участвовала в жизни коллектива… История любви Михаила и Светланы началась после смерти его супруги. На эту тему Михаил Шуфутинский был откровенен в программе «Привет, Андрей!»: «Мы знакомы 25 лет. Я ее добивался много лет - но я был женат, и Светлана мне категорически отказывала – практически во всем. Работали вместе. И в тот самый момент, когда я остался один, Светлана стала практически единственным существом на всем земном шаре, которое меня поняла. И вспыхнуло чувство. Это чувство, которое не иссякает и надеюсь не иссякнет никогда. Потому что это ощущение дает тебе понять, что ты жив, продолжаешь жизнь, что рядом с тобой близкий человек. Моя семья очень хорошо Светлану приняла, и семья поняла меня. Очень рад этому обстоятельству!».

Светлана показала кольцо — подарок мужа на помолвку. Фото — канал «Россия», программа «Привет, Андрей!».

Сейчас Светлана – концертный директор Михаила Шуфутинского; участвует в решении всех вопросов – и бытовых, и рабочих. Жена – первый советчик в выборе одежды, строгий критик при составлении меню – Михаил Захарьевич похудел не просто так, а потому что стал придерживаться принципов правильного питания. У Светланы за плечами также один брак, есть дочь. Сейчас Михаил и Светлана мечтают о совместном ребенке – Шуфутинский не стал скрывать этого в недавних интервью. Михаил Захарьевич рассказал: «Я люблю свою жену. Встаю с утра и говорю: «Любимая, хочешь меня поцеловать». У нас дома спортзал, бассейн. Есть все необходимое, чтобы следить за собой. Если бы я не занимался собой, то не смог бы на концертах выступать. Если говорить о детях, то мы над этим работаем…»

Дом Михаила Шуфутинского. 1 — главный коттедж. 2 — бассейн и сауна. 3 — терраса для барбекю. 4 — гараж. 5 — дом для персонала. 6 — парковка для гостей. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

А лето пара провела не только в работе, но и на отдыхе. Михаил Шуфутинский рассказал нам: «Съездили в Турцию: накупались в море, позагорали. В общем, все нормально». Чаще супруги отдыхали на своем дачном участке в Подмосковье. А 3 сентября московская часть семьи Михаила Шуфутинского соберется на его концерте.

И СНОВА ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ…

В этом году 3 сентября выпало на субботу и случился ажиотаж в загсах: многие пары захотели пожениться именно в эту дату, так как она стала «модной» из-за песни Шуфутинского. Эта песня на музыку Игоря Крутого и слова Игоря Николаева вышла в 1993 году. Михаил Захарьевич рассказал нам: «Да, некоторый ажиотаж существуют: люди хотят приурочить к этому дню или свою свадьбу, или что-то еще. У многих день рождения в этот день, поэтому стараются отпраздновать особенно. Я не отслеживал, в какой момент начался ажиотаж. Но он как-то сам собой усиливается, и меня это совершенно не смущает».

Михаил Шуфутинский недавно рассказал: «Как только Игорь Крутой сыграл эту чудесную музыку, я мгновенно понял – это мое. Да и сам он мне сразу сказал: «Обязательно возьми эту песню и сделай ее». Стихи Игоря Николаева и музыка Игоря Крутого стали хитом в исполнении Михаила Шуфутинского, который клянется – он ничего никогда не делал для раскрутки песни, даже клип не снимал. Первый клип вышел 2 сентября 2022 года на новую версию «3 сентября» в исполнении Михаила Шуфутинского и Егора Крида.

Шуфутинский говорит, что сама дата для него ничего особенного не значила, впрочем, как и для авторов песни. Игорь Николаева объяснял: просто у него была строчка «я календарь переверну - и снова 3 сентября; на фото я твое взгляну – и снова 3 сентября», которая идеально легла на музыку его товарища Игоря Крутого; а уже дальше обросла драматическим сюжетом в стихах. А вот чувств в слова и музыку вложено масса – поэтому и зацепила она души людей. Кстати, один из внуков Шуфутинского родился именно 3 сентября.