Герои спецоперации «Z»: танкист Бендер показал украинским националистам «высший пилотаж»

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Теория без практики мертва, практика без теории слепа», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитер»

СОВЕРШИЛ РЕЙД ЗА ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Капитан Андрей Жарехин

Капитан Андрей ЖАРЕХИН Фото: Минобороны РФ

«Капитан Андрей Жарехин вместе с вверенным ему подразделением обеспечивал безопасность колонны батальонно-тактической группы российских войск на маршруте движения. Двигаясь во главе колонны, Андрей обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовивших засаду. Противник, будучи обнаруженным, подверг российское подразделение минометному обстрелу, в результате которого одна из машин, следующих в колонне, была выведена из строя. Оценив обстановку, Андрей принял решение дать бой врагу. Заняв позиции для обороны, группа капитана Жарехина вступила в бой с националистами. Сковав шквальным огнем действия боевиков, группа сосредоточила огонь противника на себя, чем дала возможность колонне преодолеть участок с засадой и продолжить движение. В ходе боя Андрей Жарехин вытащил из подбитой машины военнослужащих, получивших ранение и не способных самостоятельно выбраться, эвакуировал их в бронетранспортер и отправил в тыл, а сам со своей группы продолжил прикрывать их отход.

Убедившись, что колонна и бронетранспортер с ранеными военнослужащими в безопасности, группа Жарехина отошла в лесополосу. Перемещаясь к своим подразделениям, группа капитана Жарехина обнаружила боевой пост украинских националистов. Скрытно подобравшись к позициям боевиков, группа капитана Жарехина уничтожила четырех боевиков. На посту Андрей Жарехин обнаружил документы и технические средства, содержащие ценную информацию. Продвигаясь далее, группа под командованием капитана Андрея Жарехина вышла к позициям своих войск без потерь. Грамотные, самоотверженные действия капитана Андрея Жарехина позволили сохранить жизни российских военнослужащих, не допустить гибели военнослужащих, а обнаруженные сведения позволили выявить места расположения националистов и выявить другую ценную разведывательную информацию».

ВЕРНУЛ В СТРОЙ ДЕСЯТКИ БОЕВЫХ МАШИН

Майор Сергей Меньшаев

Майор Сергей МЕНЬШАЕВ Фото: Минобороны РФ

«Начальник технической части зенитно-ракетного подразделения майор Сергей Меньшаев с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по поддержанию в боевой готовности военной техники вверенного ему подразделения, организовывает восстановление и ремонт вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий с украинскими националистами. Неоднократно, в условиях непосредственного огневого соприкосновения с противником, осуществлял ее эвакуацию с поля боя, а также организовывал ее доставку на сборные пункты поврежденных машин в стационарные ремонтные мастерские, а также контролировал ремонт и замену узлов, агрегатов полевых условиях. Благодаря грамотным и профессиональным действиям майора Сергея Меньшаева после проведенного ремонта, восстановления боеготовности в кратчайшие сроки были возвращены в строй более сорока единиц технических средств службы ракетно-артиллерийского вооружения.

Помимо этого, применяя свой опыт и профессиональные знания, майор Сергей Меньшаев проводит обучение подчиненного личного состава новым методам в проведении диагностики и ремонта, что позволяет сократить время восстановления и возвращения в строй вооружения и военной специальной техники».

ПОКАЗАЛ МАСТЕРСКОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ

Рядовой Владимир Бендер

Рядовой Владимир БЕНДЕР Фото: Минобороны РФ

«Рядовой Владимир Бендер, действуя в составе танкового экипажа, поддерживая наступление российских штурмовых групп на укрепленные позиции националистов, вступил в бои с противником. В ходе боя Владимир, управляя вверенной техникой, своевременно менял позиции, умело маневрируя и не давая возможности противнику поразить ее. В бою рядовой Бендер обнаружил замаскированную огневую точку, откуда украинские радикалы вели огонь, и, заняв выгодную огневую позицию для поражения противника, позволил наводчику уничтожить ее. Продолжая вести бой, действуя в условиях огневого воздействия со стороны противника, Владимир продолжал уводить танк от огня националистов и занимать выгодные позиции для поражения вражеских объектов. Экипажем танка, в составе которого действовал Владимир Бендер, была уничтожена боевая машина пехоты, 3 долговременные огневые точки и более десятка украинских боевиков. При этом танк под управлением рядового Бендера не получил повреждений. Благодаря профессиональным навыкам Владимира Бендера, умелому управлению вверенной техникой, экипаж боевой машины нанес существенное поражение в технике и живой силе обороняющемуся противнику. Задача по уничтожению укрепленных позиций боевиков была выполнена».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России зафиксируют и расследуют обстоятельства очередного обстрела гражданского населения украинскими националистами.

- Согласно имеющейся информации, в результате атаки 4 сентября 2022 года города Снигиревка в Николаевской области погиб ребенок. Двое ранены, в том числе несовершеннолетний, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она отметила, что указанные обстоятельства будут расследованы в рамках уголовных дел о преступлениях киевского режима, следователи установят круг лиц, причастных к совершению преступлений.

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