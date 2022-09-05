Взрыв у посольства России в Афганистане произошел, когда российский дипломат вышел для того, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. Фото: REUTERS

Российское посольство в Кабуле подверглось дерзкой атаке, в результате которой несколько человек погибли, и более десятка получили ранения. Как передает Jomhornews, теракт у посольства России в Кабуле произошел 5 сентября 2022 примерно в 11 часов утра по местному времени. На данный момент правоохранительные органы никак не комментируют произошедшее, однако очевидцы сообщают о звуках сирен машин скорой помощи.

По данным «Рейтерс», в результате взрыва погибли, как минимум 2 человека и 11 оказались ранены. Подрыв у дипломатического представительства совершил смертник, который пытался подобраться как можно ближе к зданию диппредставительства, но был вычислен охраной. «Террорист был замечен и расстрелян охраной посольства из числа талибов до того, как смог приблизиться к цели», - заявил Мавлави Сабир, возглавляющий полицию района, где произошла трагедия.

Как передает РИА Новости со ссылкой на свой источник, взрыв у посольства России в Афганистане произошел, когда российский дипломат вышел для того, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. В результате теракта у посольства России в Кабуле сам дипломат и охранник-россиянин оказались ранеными. Двое сотрудников посольства погибли в результате атаки, позднее сообщили в МИД России.

Пока ответственность за теракт не взяла ни одна организация.

МИД России подтвердил появившуюся ранее информацию о теракте рядом с посольством РФ в Афганистане. «5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство, в результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», - говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства.

Как признался Сергей Лавров во время визита в Таджикистан, во время теракта погибли два сотрудника посольства, чью память министр предложил почтить минутой молчания.

«Незамедлительно был предпринят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских* (организация запрещена в РФ) властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана», - сказал Лавров. Он выразил надежду, что «устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время».

В Кремле также прокомментировали нападение на российскую дипмиссию.

- Безусловно, речь идет о террористическом акте, что абсолютно недопустимо в целом. Мы решительно осуждаем подобные террористические акты. Конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями и дипломатами, – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

УСЛЫШАНО НА РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар:

- Последнее время мы пытаемся налаживать новые отношения с новыми властями Афганистана, и этот теракт совершенно очевидно не в интересах текущего афганского правительства. Я расцениваю это нападение как провокацию, направленную прежде всего на подрыв отношений между Россией и Афганистаном. За последнее время ответственность за подобные нападения берет ИГИЛ* (запрещенная в Росси террористическая организация), другие группировки, которые существуют сейчас на территории Афганистана вряд ли способны на такие операции.

Определенная ответственность ложится и на талибов*. Насколько я знаю, сейчас не так просто подойти к российскому посольству и консульству. Чтобы приблизиться к этим объектам необходимо пройти как минимум один блокпост талибов*, где проверяют документы и проводится обыск. Поэтому к тем, кто организовывал безопасность посольства, тоже есть определенные вопросы.

За последние 2 недели произошел резкий всплеск насилия в Афганистане. Два дня назад в Герате был совершен крупный теракт, до этого - несколько акций в Кабуле. Поэтому я думаю, что сегодняшнее нападение можно воспринимать как некий сигнал к ухудшению ситуации в стране.

КОММЕНТАРИЙ С МЕСТА

Корреспондент Sputnik-Афганистан Андрей Свистунов:

- Информация сейчас с места теракта поступает противоречивая, так как талибы оцепили место происшествия, изымают у сотрудников СМИ смартфоны и камеры, а также задерживают тех, кто не подчиняется их требованиям. Наши источники называют очень противоречивые цифры – от 20 до 100 погибших и раненных. Достоверно известно, что только в одно из медучреждений Кабула поступили 10 тел погибших.

Достоверно известно, что взрыв произошел, когда представитель консульства вышел объявить список тех, кого приглашают внутрь для предоставления консульских услуг. Террорист, по-видимому, ждал появления российских дипломатов, и они, скорее всего, были основной целью. Одного из погибших зовут Шах Махмуд, это второй секретарь посольства, второй убитый работал в отделе безопасности посольства.

Свой комментарий сделали и представители полиции Кабула, которые отметили, что охране удалось обезвредить преступника до того, как он достиг своей цели, и жертв могло быть и больше. А пока талибы заявили только одного убитого мирного жителя и 10 пострадавших.

*организация запрещена в РФ