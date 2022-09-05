Посольство РФ в Кабуле усилило охрану после теракта с погибшими сотрудниками МИД России

Здание посольства России в Кабуле Фото: соцсети

Посольство России в Афганистане усилило охрану в связи с терактом в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника российской дипломатической миссии. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сегодня утром произошел теракт. Неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство в непосредственной близости от консульского отдела. Была усилена охрана, привлечены дополнительные силы. Будем надеяться на то, что устроители этого теракта понесут наказание в самое ближайшее время», – сказал он на встрече с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Память погибших Лавров предложил почтить минутой молчания.

Как писал сайт KP.RU, два сотрудника российского посольства Афганистана погибли при взрыве в Кабуле в понедельник, 5 сентября. В МИД России заявили, что неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле.