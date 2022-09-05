Новые правила оформления прописки в России: упрощение процедуры, новые сроки и регистрация детей в чужой квартире

Граждане, которые официально сдают свои квартиры, напуганы. С лета вступили в силу новые правила регистрации и снятия граждан с учета по месту пребывания и месту жительства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Граждане, которые официально сдают свои квартиры, напуганы. С лета вступили в силу новые правила регистрации и снятия граждан с учета по месту пребывания и месту жительства. По-народному говоря — временной и постоянной «прописки» в жилье. Новшества должны были облегчить бюрократическую часть этой процедуры, а, кроме того, лучше защитить права детей. Но теперь стали обнаруживаться некоторые неожиданные последствия. СМИ рассказывают, в частности, такую страшную историю. Москвич сдал квартиру иногородней паре. «По-белому», с официальным договором. Временно зарегистрировал у себя жильцов (а иначе можно схлопотать штраф до 5000 рублей, если люди у тебя проживают более 90 дней — и это еще и официально запротоколировано). Через несколько месяцев арендаторы перестали платить. Приехавший разбираться хозяин в своей квартире обнаружил двоих перепуганных детей-школьников с бабушкой. Куда подевались сами их родители и почему перестали платить, ни дети, ни бабушка толком объяснить не смогли. Но как выяснил хозяин, дети находились у него в жилище на законных основаниях — им была там оформлена временная регистрация по месту проживания родителей. А то что хозяину про них ничего не известно — так теперь это возможно по новым правилам регистрации. В полиции только развели руками: ничем помочь не могут, все разборки — через суд.

Что же получается: теперь нельзя сдавать квартиры людям, у которых могут оказаться дети, - иначе жди проблем? Не будем горячиться, попробуем разобраться, все ли так страшно.

ЧТО ЗА НОВЫЕ ПРАВИЛА ТАКИЕ?

Они вступили в силу с 1 июля 2022. Основных изменений три.

Первое - оформлять регистрацию по месту пребывания или жительства разрешено в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — города. Иными словами, если вам надо оформить регистрацию в Москве (хоть временную, хоть постоянную), можно за этим идти в любое столичное подразделение МВД, а не в строго определенное. Альтернатива, как и прежде, - подать документы через свой многофункциональный центр (МФЦ).

Второе — сокращаются на несколько дней сами сроки оформления регистрации.

И третье — то самое, про детей. В правилах теперь четко прописано: регистрация несовершеннолетних детей до 14 лет к родителям проводится независимо от согласия собственника или нанимателя жилого помещения.

Что это означает? Чтобы взрослому человеку оформить временную регистрацию в съемной квартире, ему понадобится, помимо договора найма жилья, предъявить письменное согласие собственника. На ребенка до 14 лет такой документ не нужен.

- Исходя из редакции правил, вступившей в силу 1 июля 2022 года, для регистрации ребенка достаточно прописки одного из родителей. Регистрация осуществляется на основании заявления родителей, документов, удостоверяющих их личность, свидетельства о рождении несовершеннолетнего, - разъясняет адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко. - Следовательно, если арендаторы были зарегистрированы в квартире ее собственником, то они имеют право не спрашивать его при регистрации в эту квартиру своих несовершеннолетних детей.

Как объясняет эксперт, это не совсем новшество. И раньше российское законодательство гарантировало несовершеннолетним детям право жить вместе с родителями — то есть иметь постоянную или временную регистрацию там, где зарегистрирован кто-то из родителей (постоянная регистрация родителя дает право на постоянную у ребенка, временная соответственно на временную).

Если кто-то отказывал в этом праве — вопрос можно было решить через суд. Сейчас же в правилах прямо прописали, что просить ничье согласие и не требуется.

КАК ЖЕ БЫТЬ АРЕНДОДАТЕЛЯМ

На самом деле, как говорят специалисты, ничего особо страшного нет. Просто надо внимательнее отнестись к составлению договора с жильцами. И не подписывать, не глядя, вариант, скаченный из интернета.

- Защититься от кейсов, когда в квартире проживают и регистрируются люди, которые по идее там быть не должны, можно очень просто – указав в договоре, кто имеет право проживать в арендованном жилье. Это моментально снимает массу проблем. Также можно указать штрафные санкции или повышение арендной платы за то, что этот пункт будет нарушен арендатором. То есть за то, что квартиросъемщик умолчал о ребенке, придется доплачивать. Так что при грамотно составленном договоре собственник защищен от подобного рода казусов, - утверждает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.