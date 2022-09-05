В своей первой речи новый премьер Великобритании Лиз Трасс пообещала бороться с инфляцией и не сказала ни слова о России Фото: REUTERS

5 сентября в Британии выбрали нового премьера. Впрочем, «выбрали» — сильно сказано: в этот день голосовал не народ, а верхушка правящей Консервативной партии. Они-то — по сути, этаким «внутриэлитным междусобойчиком» — и назначили на первый пост свою коллегу Лиз Трасс.

Причина смены коней на переправе — многочисленные провалы предыдущего премьера, Бориса Джонсона. Он настолько увлёкся «борьбой с Россией» и военной помощью Украине, что совершенно забросил собственную экономику. Видимо, решив, что борьба с инфляцией — дело не барское.

Однако жёсткие антироссийские санкции повлекли лишь мировой энергокризис, из-за которого пострадал уже сам Запад, включая и Лондон. Как уже писал сайт kp.ru, местные экономисты приходят в ужас, подсчитывая затраты на отопление и электричество для средней английской семьи предстоящей зимой: по итогам года типичное британское домохозяйство может потратить на ЖКХ до 3500 фунтов (около 250 тыс. рублей): почти втрое выше, чем до кризиса.

Из-за всего этого антирейтинг консерваторов растёт, на будущих национальных выборах они, судя по соцопросам, с треском проиграют извечным противникам — лейбористам. Вот и приходится, дабы не потерять власть, выбирать нового премьера не народным волеизъявлением, а внутрипартийными интригами.

И тут Лиз Трасс оказалась на голову выше своего оппонента — Риши Сунака. Тот всю предвыборную гонку говорил не о «борьбе с Россией», а о довольно скучных вещах вроде «таргетирования инфляции». Что понимания у элит не нашло. Да и, по слухам, «главный избиратель» — королевская семья — не благоволит этому индо-африканцу из-за его происхождения.

И вот теперь в премьерском кресле — Лиз Трасс. Чем 47-летняя женщина-политик будет заниматься на вожделенном посту — можно предположить из её биографии.

Так, в студенческие годы Мэри Элизабет (таково её полное имя) придерживалась достаточно вольных нравов, состояла в либеральной партии, выступала за упразднение британской монархии и легализацию наркотиков.

Но затем — в полном соответствии с цитатой Черчилля про изменение политических взглядов с возрастом — сделалась активисткой Консервативной партии.

Несколько своих первых выборов в парламенты различных уровней Трасс проиграла — но продолжала вгрызаться в политику с упорством британского бульдога.

И вот в 2010-м — победа: избрание в Палату Общин от северо-восточной Англии. Трасс сразу же начинает яростную кампанию по сохранению авиабазы британских ВВС «Мэрхэм» на территории своего избирательного округа. Потому что дело было в сытые безмятежные нулевые, правящие тогда лейбористы хотели порезать «ненужные» расходы на армию. На чём Лиз и сыграла!

В скобках можно добавить, что личный состав авиабазы, разумеется, поголовно голосовал за свою союзницу в лице Трасс и в немалой мере способствовал её прохождению в парламент.

Настоящая политика — это не только победы, но и скандалы. В 2012 году Лиз Трасс вместе с группой однопартийцев издала книгу «Освобождённая Британия» (Britannia Unchained). Публицистические рассуждения о том, «как нам обустроить страну», остались незамеченными — возможно, за отсутствием сколь-либо оригинальных мыслей на сей счёт.

Но зато в 2022-м, когда Трасс начала премьерскую гонку, журналисты с удовольствием припомнили ей цитату из той книжки:

«Едва попав на рабочее место, британцы становятся одними из худших бездельников в мире. Мы работаем меньше, чем почти всех остальные, рано выходим на пенсию, и наша производительность труда оставляет желать лучшего».

Что же, Трасс ловко извернулась, заявив: книга, мол, коллективная, а тот пассаж писал другой человек, её коллега-консерватор Доминик Рааб… Тот, опешив от подобной «дружеской помощи», отпираться не стал, но в ответ съязвил: вообще-то на обложке стояло имя Элизабет Трасс, а значит, она несёт равную ответственность за все англофобские абзацы наряду с прочими соавторами.

В какой-то мере эта цитата — настоящий политический портрет нового премьера: скептическое отношение к собственному народу — и желание понравиться глобалистам. Тут интересно вспомнить, что в молодости, перед тем как пойти в парламент, Трасс работала в транснациональных корпорациях.

На государственной же службе за последние десять лет она сменила аж шесть министерских постов — от министерства юстиции до МИДа — нигде не задерживаясь дольше, чем на два года. Результаты работы на этих должностях иногда туманны, иногда анекдотичны. Например, в качестве министра по охране окружающей среды Трасс занималась борьбой с сокращением популяции пчёл в Англии. Результат — не ясен, но, главное, наша героиня уходит на повышение.

Что интересно, во время похожего «премьерского кризиса» 2019 года Трасс имела все шансы баллотироваться, однако поддержала Бориса Джонсона, который тогда и занял первый пост. Возможно, это был хитрый план женщины-политика: позволить «эксцентричному рыжему» наворотить дел — а потом выступить «спасительницей нации» на его фоне.

Впрочем, по сравнению с ней бывший «царь Борис», умевший щегольнуть знанием античной истории, выглядит настоящим гигантом мысли.

Например, на своём последнем посту — главы МИД Британии — Лиз Трасс отметилась высказывания о том, что «Украина испытала вторжения от монголов до татар», а также отрицала российскую принадлежность Ростовской и Воронежской областей.

И вот — долгожданный триумф: 5 сентября в 12:45 (по лондонскому времени) Лиз Трасс провозглашена главой государства. Правда, победа слегка подмочена: её поддержало лишь 57% однопартийцев — худший показатель за всю историю подобных «верхушечных выборов». Для сравнения, за «царя Бориса» тремя годами ранее проголосовало 66% членов партии.

И сразу — первые шаги: на ключевые министерские должности, в духе нынешней толерантности, женщина-премьер назначает кого угодно, кроме белых мужчин.

А именно: секретарь казначейства (аналог министра финансов) — афробританец Кваси Квартенг. Глава МИД — наполовину африканец Джеймс Клеверли. Глава МВД — афроиндуска Суэлла Браверман; на новом посту данная женщина-потомок мигрантов будет бороться с мигрантами, проникающими в Англию через Ла-Манш (видимо, это такой специфический британский юмор). Из старой гвардии остаётся разве что коренной европеец Бен Уоллес — министр обороны, ранее в беседе с российскими пранкерами пообещавший поставлять Украине ещё больше оружия.

Так что, учитывая взгляды Трасс и её ближайшего окружения — очевидно, что политика Британии, по крайней мере, на внешнем векторе, никак не изменится.

А вот сможет ли новый кабинет победить на внутреннем фронте: справиться с ростом цен и пресечь социальную катастрофу из-за энергокризиса — скоро узнаем.