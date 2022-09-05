Оставшуюся без мужа Пугачеву втянули в постыдный скандал

Алла Пугачева, вернувшись в Россию, стала объектом для нападок. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева, вернувшись в Россию, стала объектом для нападок. Многие набросились на певицу с требованием озвучить свою позицию по спецоперации. Кроме того, россияне до глубины души возмущены поведением молодого мужа певицы Максима Галкина. Какие только угрозы не сыпятся на исполнительницу. Пока одни выдумывают различные санкции для артистки, другие активно пытаются втянуть ее в скандал.

"Алла, хорошо, что ты убежала. Алла ты давно тут всех [достала]" - такая надпись появилась минувшей весной на здании телецентра "Останкино", когда стало известно об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиль. И хотя фамилия не называлась, пользователи соцсетей наперебой утверждали, что послание адресовано именно Примадонне.

По словам исполнительницы, за границей она лечилась и отдыхала. Но многие расценили ее действия как предательство.

И вот спустя полгода появилось новое анонимное послание. "Алла, где мужа [потеряла]?" - гласила свежая матерная надпись на том же телецентре "Останкино".

Публика вновь решила, что постыдный текст адресован Пугачевой. Сейчас ее молодой муж вовсю гастролирует по миру. На днях артист выступил в австралийском Мельбурне. С подобным рабочим графиком трудно представить, когда он сможет воссоединится с детьми и женой.

Напомним, Алла Пугачева вернулась в Россию вместе с детьми Лизой и Гарри в конце августа. Примечательно, что, оказавшись на Родине, Примадонна принялась отчитывать своих обидчиков. Досталось Владимиру Соловьеву, а также режиссеру Никите Михалкову.

При этом поклонники отмечают, что пенсионерка выглядит худой, грустной и замученной. Сама 73-летняя певица свое состояние не комментирует.