Новая Красная Шапочка даст беспощадный бой волкам-оборотням

Фото: Кадр из фильма

Злой мохнатый серый волк в этой «Красной Шапочке» не один. Их будет много, и все они обладают способностью перевоплощаться в людей. Действие разворачивается в фантастическом мире, где враждуют два рода: один - волчий, а другой - людской. Когда-то между ними было заключено перемирие: волки обязались не покидать свой лес и не нападать на жителей города. В течение ста лет этот договор соблюдался, а потом волки под руководством грозного и коварного Вестара решили перейти в наступление. В неравной битве с оборотнями погибает один из защитников города, храбрых Волкобоев. Но у него остается беременная жена, которая спасается от чудовищ. И вскоре у нее рождается дочь - да, та самая Красная Шапочка. Лишь когда ей исполняется 12 лет, она узнает правду о жизни и смерти отца: мама и бабушка рассказывают девочке, что она принадлежит к роду защитников, и ей суждено сыграть важную роль в судьбе человеческого рода.

Фото: Кадр из фильма

В фильме собрали много замечательных актеров. Вестара сыграл Алексей Серебряков, который очень нечасто появляется в сказках и фильмах для семейного просмотра. Маму Красной Шапочки играет Екатерина Климова, отца - Данила Якушев, бабушку - Ирина Розанова. Еще в фильме снялись Юрий Чурсин, Нино Нинидзе, Олег Чугунов, Павел Кузьмин, Иван Кокорин, Наталья Медведева. Заглавную роль исполнила 16-летняя Таисия Калинина.

Фото: Кадр из фильма

Поставили фильм Александр Баршак и Артем Аксененко, а автором идеи и генеральным продюсером стала Лина Арифулина. Она говорит:

- Нам было очень важно показать «Красную Шапочку» в новом формате для нового поколения подростков. Мы переосмыслили сюжет, соединив классические традиции русских сказок и фильмов с новейшими технологиями и методами съемок. Наш зритель сейчас абсолютно другой, он воспринимает все сквозь призму игры, динамики, и для нас было очень важно совместить эти условия, сохранив при этом устои сказки, ее смыслы… В фильме очень сильный драматический второй план — это принятие отсутствия отца, принятие решений — то, что подросткам дается нелегко. И наша Красная Шапочка проходит тяжелый эмоциональный путь, прежде чем взять на себя ответственность. Мы хотели, чтобы наш фильм стал знаковым для нынешнего поколения, как когда-то стала культовой «Красная Шапочка» 1977 года.

Фото: Кадр из фильма

А Алексей Серебряков так объясняет, почему решил сняться в семейном фэнтези:

- Интересное, качественное и по-настоящему захватывающее кино для всей семьи — это редкость. Наш фильм - именно такой. Я воодушевился предложением сыграть Вестара, вожака волчьей стаи, потому что жанр фэнтези требует от актера особенного способа существования в кадре. По-моему, у нас получилась очень светлая история о преодолении страхов, о семейных ценностях и том, как важно делать верный выбор.

Под его словами готовы подписаться и другие актеры. Например, Екатерина Климова говорит, что играть в фэнтези - счастье для артиста: «В моей фильмографии это была первая картина такого уровня и такого жанра, и я была очень рада сниматься». А Ирина Розанова добавляет: «Я всегда мечтала поучаствовать в подобном проекте, ведь, как и многие, росла на прекрасных сказках. Мне кажется, что жизнеутверждающие истории, где добро побеждает зло, крайне необходимы и актуальны во все времена. Моя героиня, бабушка Красной Шапочки, сильно отличается от образа бабушки, к которому мы привыкли. Я играю очень сильную и храбрую женщину, настоящую защитницу семьи, которая вдохновляет свою внучку на победы».

Фото: Кадр из фильма

В картине много спецэффектов - работа над ними заняла два года. А еще были построены сложные и дорогие декорации сказочного города, продуманные до мельчайших нюансов. Так же тщательно работали и над образами героев, прежде всего - оборотней в их человеческом обличье: каждый из семи главных волков в Волчьей стае обладает уникальной внешностью и характером (тут помогли стилисты Игорь Гуляев и Дмитрий Винокуров). Певица Анет Сай (лейбл Black Star) написала для фильма песню «Не опусти».

Кстати, часть доходов от проката картины, главная героиня которой выросла без отца, будет передана в благотворительный фонд «Новый Дом», помогающий детям-сиротам.

Фото: Кадр из фильма

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Самые яркие кино-Шапочки

Существует множество экранизаций сказки Шарля Перро. Вспомним только несколько.

1922 год: выходит немой черно-белый мультфильм Уолта Диснея. Это была одна из первых работ 21-летнего аниматора, который потом станет идолом для большинства мультипликаторов мира.

1965 год: выходит телефильм, в котором Красную Шапочку играет совсем юная Лайза Миннелли. Это довольно необычная экранизация - достаточно сказать, что события излагаются с точки зрения Волка.

1977 год: Леонид Нечаев снимает на студии «Беларусьфильм» самую известную в нашей стране киноверсию сказки - фильм «Про Красную Шапочку» с изумительной музыкой Алексея Рыбникова.

1984 год: Нил Джордан выпускает «В компании волков» - взрослую, психоаналитическую версию сказки, действие которой разворачивается во снах юной жительницы Лондона.

1996 год: выходит еще более взрослая, и уже совсем не сказочная картина «Шоссе» с молодой Риз Уизерспун. Действие разворачивается в современной Америке, героиня - несчастная девушка-подросток, которая пытается добраться до живущей в Лос-Анджелесе бабушки и по дороге спастись от маньяка.

2005 год: премьера мультфильма «Правдивая история Красной Шапки», пародийной версии сказки, в которой детективы ведут расследование инцидента с участием героини и волка.

2011 год: появляется «Красная Шапочка» в постановке Кэтрин Хардвик, спродюсированная Леонардо ДиКаприо. Герои Аманды Сайфрид и Гэри Олдмана ловят Человека-волка, который начал убивать жителей деревни.