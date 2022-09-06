"Атомные эксперты" находятся под давлением Запада: какие выводы ждать от миссии МАГАТЭ, посетившей Энергодар

5 сентября Энергодар покинула комиссия МАГАТЭ, оставив в районе Запорожской атомной электростанции всего двух своих представителей для контроля за ситуацией на этом крупнейшем в Европе атомном энергетическом объекте. Фото: REUTERS

5 сентября Энергодар покинула комиссия МАГАТЭ, оставив в районе Запорожской атомной электростанции всего двух своих представителей для контроля за ситуацией на этом крупнейшем в Европе атомном энергетическом объекте.

В это же время со стороны ВСУ продолжались обстрелы и города энергетиков, и самой станции, а также атаки на Каховскую ГЭС и на объекты Херсонской области, связанные с ЗАЭС.

Все это происходит на территориях, которые с севера примыкают к республике Крым. Потому сайт KP.RU обратился за комментарием к сенатору Совета Федерации РФ от этого региона, Сергею Цекову.

- Сергей Павлович, украинские атаки на соседнюю с Крымом область вызывают напряжение у жителей полуострова?

- Напряжения у крымчан, например, от попыток ВСУ прорваться под Херсоном, абсолютно нет. Но понятно, что волнения какие-то имеются. Люди в Крыму ситуацию в Херсоне, в Энергодаре отслеживают.

- Информации достаточно?

- Вполне. Важно, что люди способны потоки информации анализировать. Крымчане понимают, где ложь, а где правда.

- И в чем правда?

- Мои земляки понимают, что наши вооруженные силы работают спокойно, системно. Да, бывают неудачи временного характера - но они решаются. Особенно показательна была ситуация с провальными украинскими десантами на Запорожскую АЭС. Все это внушает людям в Крыму уверенность и спокойствие.

- Атаки на ЗАЭС на фоне визита туда делегации «атомных спецов» — как воспринимались они, а также тот факт, что МАГАТЭ оставила там всего двух своих экспертов?

- От количества представителей МАГАТЭ ситуация-то особо не меняется. Важно, что за люди там работают. Иногда один человек может принести больше пользы, чем группа в 10 или 20 человек.

- Почему не слышно реакции Запада на визит делегации МАГАТЭ в обстреливаемый Киевом Энергодар?

- Сама миссия международного атомного агентства ничего особо серьезного по поводу увиденного на Запорожской АЭС, а также по поводу полученной ими информации и первых выводов до сих пор не сказала.

- Чего они ждут?

- МАГАТЭ - это достаточно консервативная организация. Создана она международными институтами. Находится под серьезным давлением. С большим влиянием США и Евросоюза. МАГАТЭ в этой ситуации долго и серьезно думает над формулировками. Как бы так сказать, чтобы и против правды не пойти, но и не вызвать гнев тех, кто давал добро на атаки на атомную станцию на территории Восточной Европы.

- Второго казуса с докладом Amnisty International Запад старается не допустить?

- Вполне возможно такое. Долго находясь в украинской политике, я помню много случаев, когда международные институты давали правильную оценку событиям на Украине, но результат был обратный.

- Например?

- Даже руководители США получали по рукам. Когда разрушался СССР, президент Буш-старший выступал в Верховном Совете Украинской ССР. И там он говорил совершенно правильные вещи — давая оценку всему происходящему. Но как же тогда на него накинулись нацики!

- Они уже тогда были в верховном законодательном органе Украины?!

- Да! И какой тогда поднялся шум! И они ведь получили поддержку: ненавистники Москвы, России - они сгруппировались. И какое давление тогда оказали на президента Буша внутри самих США! Нападавшие на Россию получали всяческую поддержку, а защитники Москвы повсюду осуждались — уже тогда. Англосаксонский мир стоял во главе этого процесса.

- Были и другие случаи?

- Были. Когда ОБСЕ в 1994-м наблюдала конфликт между Украиной и Крымом, когда Киев отменил 40 законов республики Крым. И тогдашнего главу миссии ОБСЕ Шутера, который говорил, что надо обязательно договариваться с республикой и нельзя забирать у нее все полномочия — его просто сожрали. И он просто вылетел с этой должности. И так всегда в истории современной Украины: всех, кто выступал с антироссийской позицией - его приветствовали, а протестующих против этого просто уничтожали. Потому так нагло ведут себя дипломаты Украины, вроде Мельника, посла в ФРГ.

- Бывший посол.

- Бывший посол, но он стал замминистра. Я не удивлюсь, если МАГАТЭ займет позицию очень сдержанную, если не сказать странную. Как заняла похожую позицию ОБСЕ — которая как бы контролировали ситуацию на Донбассе, но там были явные проблемы с объективностью.

- Выводы миссии МАГАТЭ могут оправдать действия Киева?

- Скорее всего, они примут решение половинчатое. Они настроены на компромиссы — при том эти компромиссы, обычно, в пользу Украины. В пользу России не было ни разу. А то, что оставили всего двух человек - это признак того, что ожидать качественного изучения ситуации и ее взвешенных оценок и выводов по возможному устранению проблем — особо не стоит.