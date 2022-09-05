Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ покидает Запорожскую АЭС Фото: Олег АДАМОВИЧ

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в понедельник, 5 сентября 2022 года. На ядерном объекте на постоянной основе оставлены двое специалистов, входивших в делегацию. Об этом сообщил ТАСС российский эксперт-атомщик Ренат Карча, сопровождавший членов делегации.

Как ранее писал сайт KP.RU, делегация МАГАТЭ под руководством главы международной организации Рафаэля Гросси прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября текущего года. В этот день украинские военные предприняли сразу две попытки захватить территорию ядерного объекта. Обе были пресечены авиацией и артиллерией.

Вооруженные силы Украины с раннего утра устроили массированный обстрел Энергодара, рядом с которым расположена атомная электростанция. Эти действия затруднили прибытие специалистов МАГАТЭ и задержало их в пути, но все-таки они прибыли.

После первичного обследования Рафаэль Гросси подтвердил, что физическая целостность Запорожской атомной электростанции (АЭС) была многократно нарушена, однако отказался без экспертиз заявлять, намеренными были повреждения или нет.