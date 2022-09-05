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Политика5 сентября 2022 7:22

Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС, оставив на станции двух постоянных представителей
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Миссия МАГАТЭ покидает Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ покидает Запорожскую АЭС

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в понедельник, 5 сентября 2022 года. На ядерном объекте на постоянной основе оставлены двое специалистов, входивших в делегацию. Об этом сообщил ТАСС российский эксперт-атомщик Ренат Карча, сопровождавший членов делегации.

Как ранее писал сайт KP.RU, делегация МАГАТЭ под руководством главы международной организации Рафаэля Гросси прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября текущего года. В этот день украинские военные предприняли сразу две попытки захватить территорию ядерного объекта. Обе были пресечены авиацией и артиллерией.

Вооруженные силы Украины с раннего утра устроили массированный обстрел Энергодара, рядом с которым расположена атомная электростанция. Эти действия затруднили прибытие специалистов МАГАТЭ и задержало их в пути, но все-таки они прибыли.

После первичного обследования Рафаэль Гросси подтвердил, что физическая целостность Запорожской атомной электростанции (АЭС) была многократно нарушена, однако отказался без экспертиз заявлять, намеренными были повреждения или нет.