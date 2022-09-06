Новый премьер Великобритании: я разберусь с энергокризисом, вызванным Путиным!

Лиз Трасс произнесла свою первую речь на посту главы правительства Соединенного Королевства Фото: REUTERS

Лиз Трасс сегодня официально вступила в должность премьер-министра Великобритании, став третьей женщине в истории, которой доверили столь высокий пост. Вернувшись в дождливый Лондон из замка Балморал в Шотландии, где ее кандидатуру утвердила королева Елизавета II, «железная леди» произнесла свою первую речь у своей резиденции на Даунинг-Стрит.

Как пишет «Телеграф», Трасс заявила, что у ее правительства будет три приоритета: стимулирование экономического роста, борьба с энергетическим кризисом и улучшение национальной системы здравоохранения.

- Я снижу налоги, чтобы вознаградить людей за тяжелую работу и обеспечить рост бизнеса и приток инвестиции. Я буду проводить реформы для решения своей задачи, чтобы Соединенное Королевство работало, строилось и росло, - отметила новая глава британского правительства.

Не смогла Трасс воздержаться от упоминания России. «Я разберусь с экономическим кризисом, вызванным путинской войной, - заявила премьер-министр. - На этой неделе я приму меры, чтобы справиться с проблемой счетов за электроэнергию и обеспечить наше будущее энергоснабжение».

- Мы поставим наше здравоохранение на прочную основу, помогая экономике, энергетике и национальной медслужбе, — подчеркнула Трасс.

Вообще же новый премьер-министр сделала немало громких заявлений «за все хорошее»: «нам надо строить больше дорог и домов», «нам нужно больше инвестиций и лучшие рабочие места в каждом городе по всей стране», «пришло время решать проблемы, которые тормозят Британию».

Внешнюю политику Трасс не упоминала, ограничившись витиеватой фразой: «вместе с нашими союзниками мы будем стоять за свободу и демократию по всему миру, так как признаем, что у нас не может быть безопасности внутри страны без безопасности за ее пределами».

Получится ли у нового лидера Великобритании выполнить свои обещания, покажет время. А пока Трасс надо суметь справиться с формированием нового кабинета, который, как обещала сама премьер-министр, будет «обходиться без белых мужчин».

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