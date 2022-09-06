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Политика6 сентября 2022 16:50

Новый премьер Великобритании: я разберусь с энергокризисом, вызванным Путиным!

Лиз Трасс произнесла свою первую речь на посту главы правительства Соединенного Королевства
Антон ФОКИН
Лиз Трасс произнесла свою первую речь на посту главы правительства Соединенного Королевства

Лиз Трасс произнесла свою первую речь на посту главы правительства Соединенного Королевства

Фото: REUTERS

Лиз Трасс сегодня официально вступила в должность премьер-министра Великобритании, став третьей женщине в истории, которой доверили столь высокий пост. Вернувшись в дождливый Лондон из замка Балморал в Шотландии, где ее кандидатуру утвердила королева Елизавета II, «железная леди» произнесла свою первую речь у своей резиденции на Даунинг-Стрит.

Как пишет «Телеграф», Трасс заявила, что у ее правительства будет три приоритета: стимулирование экономического роста, борьба с энергетическим кризисом и улучшение национальной системы здравоохранения.

- Я снижу налоги, чтобы вознаградить людей за тяжелую работу и обеспечить рост бизнеса и приток инвестиции. Я буду проводить реформы для решения своей задачи, чтобы Соединенное Королевство работало, строилось и росло, - отметила новая глава британского правительства.

Не смогла Трасс воздержаться от упоминания России. «Я разберусь с экономическим кризисом, вызванным путинской войной, - заявила премьер-министр. - На этой неделе я приму меры, чтобы справиться с проблемой счетов за электроэнергию и обеспечить наше будущее энергоснабжение».

- Мы поставим наше здравоохранение на прочную основу, помогая экономике, энергетике и национальной медслужбе, — подчеркнула Трасс.

Вообще же новый премьер-министр сделала немало громких заявлений «за все хорошее»: «нам надо строить больше дорог и домов», «нам нужно больше инвестиций и лучшие рабочие места в каждом городе по всей стране», «пришло время решать проблемы, которые тормозят Британию».

Внешнюю политику Трасс не упоминала, ограничившись витиеватой фразой: «вместе с нашими союзниками мы будем стоять за свободу и демократию по всему миру, так как признаем, что у нас не может быть безопасности внутри страны без безопасности за ее пределами».

Получится ли у нового лидера Великобритании выполнить свои обещания, покажет время. А пока Трасс надо суметь справиться с формированием нового кабинета, который, как обещала сама премьер-министр, будет «обходиться без белых мужчин».

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