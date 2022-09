Ученые: если бить по голове, она будет крепче

В месте удара кость утолщается. Фото: Shutterstock

Спортсмены то и дело получают по голове. Боксеры – кулаками, представители других видов единоборств - еще и ногами, футболисты – мячом, да и ногами тоже иногда. В древности воинов, защищенных, однако шлемами, часто били булавами, мечами, топорами и богатырскими палицами. А наши далекие предки порой получали по голове дубинами.

Мозги, конечно, сотрясаются. Что, несомненно, очень вредно и для психического, и для физического здоровья. Но оказывается, имеется все же один бонус: после нескольких ударов по голове кости черепа становятся толще в том месте, по которому бьют. Тем самым череп укрепляется, приобретает дополнительную прочность и лучше защищает мозг. Вроде бы. Иными словами, он демонстрирует готовность получить новые удары – может быть, более мощные.

В существовании феномена убедились австралийские ученые из Университета Монаша (Department of Neuroscience, Central Clinical School, Monash University) и Университета Мельбурна (The University of Melbourne). О чем рассказали в журнале Scientific Reports. На их научную статью ссылается портал MedicalXpress.

Три удара понадобилось, чтобы лабораторные крысы укрепили череп.

Экспериментировали с крысами. Удары – три штуки по одному разу в сутки - имитировали, сбрасывая на головы 40-граммовые гирьки с высоты 25 сантиметров. А потом смотрели, что получилось, посредством рентгеновской микротомографии. Через две недели ученые обнаружили, что кости черепа начали чуть утолщаться – как раз в том месте, куда падали гирьки. Через десять недель это стало заметно невооруженным глазом.

Столь необычная защитная реакция обнаружена впервые. Насколько она эффективна? Свойственна ли только костям черепа или и другим тоже? Ученые пока не прояснили, но собираются.

Борода смягчает удары в челюсть. Фото: Shutterstock

КСТАТИ

Борода смягчает удары по лицу

Американские биологи в свое время выдвинули гипотезу, согласно которой густая борода – окладистая, как ее иной раз называют, смягчает удары по подбородку, тем самым предохраняя лицо от травм, а мозг - от сотрясений. Экспериментальная проверка продемонстрировала: так оно и есть. Ученые из Университета штата Юта (Department of Biology, University of Utah), которые ее провели, в 2021 году были удостоены Шнобелевской приемии мира.

В экспериментах вместо заросших волосами подбородков исследователи использовали полимерные модели, покрытые овчиной – её волосяные фолликулы по густоте и размеру весьма близки к человеческим. Удары наносили падающим сверху грузом.

Модели имитировали три вида подбородков - бритые, стриженные и основательно бородатые. Каждый получал по 20 ударов разной силы.

Итог: последние «держали удар» лучше всех. Окладистая борода «поглощала» примерно на 37 процентов больше энергии, чем стриженная. Не говоря уж о бритой.

И самое главное: 45 процентов бородатых подбородков оставались целыми даже после очень сильных ударов, которые раскалывали бритые и стриженные подбородки. Подробнее в нашем материале.